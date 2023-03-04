متجر لمعة الجزيرة للكماليات

الزهره العائمه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 جانفي 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 49
- محل الإقامة
- EGYPT
- الجنس
- ذكر
هو متجر متخصص في بيع الكماليات والمكياج ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، والكريمات والزيوت ومزيلات العرق والصابون والشامبو والبلسم وأجهزة العناية بالجملة والتجزئة بأقل الأسعار.
اشتري من المصدر الأول واستمتع بخدمة توصيل سريعة في جميع أنحاء السعودية وبسعر شحن ثابت وتوصيل مجاني للطلبات الأعلى من 199 ريال.
أقسام المتجر:
المكياج
العناية الشخصية
العناية بالبشرة والجسم
العناية بالشعر
العناية بالأطفال
العناية بالرجال
العطور
أجهزة العناية
مؤسسة لمعة الجزيرة للكماليات
القصيم - بريدة - حي الجنوب - خلف مستشفى الفريح شمال سوق التمور
0557394018
info@lamatjz.com