دورات الإدارة والقيادة لعام 2023 & 2024 ITR center

نانسي منتجع
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 مارس 2023
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- الإسكندرية
- الجنس
- أنثى
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال " الإدارة والقيادة 2023 "[/caps][/COLOR]
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان……………….
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذة : نانـــسي محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
تفاصيل
أماكن الإنعقاد :
دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - شرم الشيخ - فرانكفورت
Facebook , Instagram
……………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال الإدارة والقيادة 2023 :
دورة قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير الإبداع في الفريق
برنامج محترف الأعمال CBP
دبلوم تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذين
دورة الابداع والابتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل
دورة المهارات القيادية المتقدمة
دورة اســــتراتيجيات منـع الصــراعـات وتســـويـة النزاعــات والتميز فى التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية
دورة الأساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل فى ظل منهج الجودة الشاملة
دورة تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفذيين
دورة المنهج المتكامل في استراتيجية كايزن اليابانية للتطوير المستمر
دورة الإدارة الإستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط
دورة تعزيز عمليات الإتصال داخل الإطار التنظيمي للمؤسسات
دورة الأساليب الحديثة في الإدارة عن طريق التخطيط الاستراتيجي والإتصال والقياس والتطبيق
دورة دينـاميكيــة الإتصال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد
دورة القيـادة التنفيذيـة و تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الاستراتيجي
دورة هندسة الإبداع واستراتيجيات الأعمال الابتكارية
دورة الكفاءة الإدارية فى إعادة التخطيط وهندسة نظم العمل وتحقيق الجودة الشاملة
دورة المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز
دورة سلوكيات التمييز لأخلاقيات العمل الوظيفى
دورة الكفاءة فى التفكير الإستراتيجى وتحليل الأعمال وبناء العلاقات
دورة صياغة وتكوين الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
دورة سيكولوجيــة الإتصال الفعــال، التأثــير، الإقنـاع واسـتراتيجيـات التفـاوض
دورة الإدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل
دورة قيادة مجموعات العمل و بناء روح المبادرة والتميز
دورة سيكولوجية الإبداع فى الإتصال والاقناع وكفائة التفاوض
دورة المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض الإجهاد التنظيمي
دورة التعامل مع تطبيقات الإدارة الإلكترونية
دورة الفهرسة والأرشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات إلكترونياً ( EDMS )
دورة القيادة من خلال الرؤية والإتصال والإبداع
دورة مهارات الإدارة الوسطى والتخطيط الإستراتيجي الفعال
دورة الرؤية الإستراتيجية : المبادرات و تحـسين الأداء واتخاذ القـرارات
دورة التميز الإدارى فى تحديد الأولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط
دورة الوسائل الحديثة في إدارة الأزمات من خلال القيادة والتخطيط والتواصل الفعال
دورة الإتصال الفعال والمهارات الشخصية
دورة المهارات الإستراتيجية والتنظيم والتخطيط فى الإدارة المكتبية الحديثة
دورة الإدارة الإلكترونية وتكنولوجيا تقنية المعلومات
دورة استراتيجيات وتكتيكات التفاوض ومهارات الإقناع
دورة الأساليب الحديثة في إدارة فرق العمل الجماعي
دورة تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير الإبداعي
……………………..
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذة : نانـــسي محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل (دورات الأدارة والتطوير الذاتي - دورات الجودة والانتاج – دورات الأمن والسلامة والصحة المهنية - دورات المالية والمحاسبة - دورات التجارة الخارجية - دورات المشتريات والمخازن - دورات الموارد البشرية – دورات البنوك والمصارف – دورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء – دورات التأمين – دورات القانون – دورات الأعلام والعلاقات العامة – دورات الخدمات الطبية – دورات البترول النفط والغاز – دورات الهندسة الصناعية – دورات المجال الأمني – دورات التخطيط وإدارة المشروعات – دورات السكرتارية وإدارة المكاتب – دورات التعدين - دورات الجمارك (
……………………………….
إسلوب إعداد البرنامج التدريبى :
المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفة
المادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة
الحالات والتطبيقات العملية
الحوارات والنقاشات الموجهة
تمثيل ولعب الادوار
ورش العمل ومشاركة المتدربين
نموذج استطلاع الراي
قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم
تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات اثناء البرنامج
…………………………………………
يوفر منتجع التدريب الدولي مزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن :
* خصومات خاصة للمجموعات
* خصومات خاصة للتسجيل المبكر
* الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
* القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
* خصومات في العديد من الفنادق و تسهيلات في السكن
* وغيرها من المزايا .........
* الشهادات :
يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا من منتجع التدريب الدولي وشهادة من جامعة كامبردج البريطانية
Facebook , Instagram
لمزيد من المعلومات عن الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد يرجى التواصل على الارقام الاتية
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذة : نانـــسي محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان……………….
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذة : نانـــسي محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
تفاصيل
أماكن الإنعقاد :
دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - شرم الشيخ - فرانكفورت
Facebook , Instagram
……………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال الإدارة والقيادة 2023 :
دورة قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير الإبداع في الفريق
برنامج محترف الأعمال CBP
دبلوم تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذين
دورة الابداع والابتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل
دورة المهارات القيادية المتقدمة
دورة اســــتراتيجيات منـع الصــراعـات وتســـويـة النزاعــات والتميز فى التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية
دورة الأساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل فى ظل منهج الجودة الشاملة
دورة تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفذيين
دورة المنهج المتكامل في استراتيجية كايزن اليابانية للتطوير المستمر
دورة الإدارة الإستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط
دورة تعزيز عمليات الإتصال داخل الإطار التنظيمي للمؤسسات
دورة الأساليب الحديثة في الإدارة عن طريق التخطيط الاستراتيجي والإتصال والقياس والتطبيق
دورة دينـاميكيــة الإتصال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد
دورة القيـادة التنفيذيـة و تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الاستراتيجي
دورة هندسة الإبداع واستراتيجيات الأعمال الابتكارية
دورة الكفاءة الإدارية فى إعادة التخطيط وهندسة نظم العمل وتحقيق الجودة الشاملة
دورة المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز
دورة سلوكيات التمييز لأخلاقيات العمل الوظيفى
دورة الكفاءة فى التفكير الإستراتيجى وتحليل الأعمال وبناء العلاقات
دورة صياغة وتكوين الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
دورة سيكولوجيــة الإتصال الفعــال، التأثــير، الإقنـاع واسـتراتيجيـات التفـاوض
دورة الإدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل
دورة قيادة مجموعات العمل و بناء روح المبادرة والتميز
دورة سيكولوجية الإبداع فى الإتصال والاقناع وكفائة التفاوض
دورة المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض الإجهاد التنظيمي
دورة التعامل مع تطبيقات الإدارة الإلكترونية
دورة الفهرسة والأرشفة الرقمية المتقدمة وإدارة المستندات إلكترونياً ( EDMS )
دورة القيادة من خلال الرؤية والإتصال والإبداع
دورة مهارات الإدارة الوسطى والتخطيط الإستراتيجي الفعال
دورة الرؤية الإستراتيجية : المبادرات و تحـسين الأداء واتخاذ القـرارات
دورة التميز الإدارى فى تحديد الأولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط
دورة الوسائل الحديثة في إدارة الأزمات من خلال القيادة والتخطيط والتواصل الفعال
دورة الإتصال الفعال والمهارات الشخصية
دورة المهارات الإستراتيجية والتنظيم والتخطيط فى الإدارة المكتبية الحديثة
دورة الإدارة الإلكترونية وتكنولوجيا تقنية المعلومات
دورة استراتيجيات وتكتيكات التفاوض ومهارات الإقناع
دورة الأساليب الحديثة في إدارة فرق العمل الجماعي
دورة تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير الإبداعي
……………………..
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذة : نانـــسي محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل (دورات الأدارة والتطوير الذاتي - دورات الجودة والانتاج – دورات الأمن والسلامة والصحة المهنية - دورات المالية والمحاسبة - دورات التجارة الخارجية - دورات المشتريات والمخازن - دورات الموارد البشرية – دورات البنوك والمصارف – دورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء – دورات التأمين – دورات القانون – دورات الأعلام والعلاقات العامة – دورات الخدمات الطبية – دورات البترول النفط والغاز – دورات الهندسة الصناعية – دورات المجال الأمني – دورات التخطيط وإدارة المشروعات – دورات السكرتارية وإدارة المكاتب – دورات التعدين - دورات الجمارك (
……………………………….
إسلوب إعداد البرنامج التدريبى :
المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفة
المادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة
الحالات والتطبيقات العملية
الحوارات والنقاشات الموجهة
تمثيل ولعب الادوار
ورش العمل ومشاركة المتدربين
نموذج استطلاع الراي
قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم
تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات اثناء البرنامج
…………………………………………
يوفر منتجع التدريب الدولي مزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن :
* خصومات خاصة للمجموعات
* خصومات خاصة للتسجيل المبكر
* الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
* القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
* خصومات في العديد من الفنادق و تسهيلات في السكن
* وغيرها من المزايا .........
* الشهادات :
يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا من منتجع التدريب الدولي وشهادة من جامعة كامبردج البريطانية
Facebook , Instagram
لمزيد من المعلومات عن الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد يرجى التواصل على الارقام الاتية
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الأستاذة : نانـــسي محمد
Mob & What’s App: 002 01278655999
Mob & What’s App: 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام