دورات التأمين لعام 2023 & 2024 ITR Center

ن

نانسي منتجع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 مارس 2023
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
21
محل الإقامة
الإسكندرية
الجنس
أنثى
#دورات2023-

#منتجع_التدريب_الدولى



بسم الله الرحمن الرحيم



يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " التــــأمين 2023 "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024

يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................

أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذة : نانسي محمد




يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :

دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - طوكيو - بانكوك - شرم الشيخ - جاكارتا

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دورة إدارة فرق التحصيل ومراقبة الائتمان

دورة إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر الائتمان

دورة اساسيات الائتمان المصرفي

دورة حماية وتمكين القدرة المالية، أساسيات التأمين على الحياة ومدخرات التقاعد

دورة ادارة المخاطر التأمينية

دورة أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم

دورة استراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيال Strategies Insurance investigations to uncover irregularities and fraud

Integrated skills in reinsurance دورة المهارات المتكاملة في اعادة التأمين

دورة تأمين الحرائق والحوادث العامة Fire and general accidents insurance

دورة مؤشرات اهداف التنمية المستدامة SDGs

دورة التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاريModern applications in the Takaful insurance and commercial insurance

دبلوم التأمين وادارة المخاطرInsurance and Risk Management Diploma

دورة حوادث التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتهاInsurance incidents and loss adjustment

دورة التأمينات الاجتماعية تطبيقات عملية فى كلا من القطاع العام والخاصSocial Insurance practical applications in both the public and private sector

دورة التأمين الهندسيEngineering Insurance

دورة ادارة المخاطر فى التامينات الاجتماعيةRisk Management in Social Insurance

دورة التأمين الطبىMedical Insurance

دورة مهارات التسويق الحديثة للتأمين Modern Insurance Marketing Skills

دورة التميز والإبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينيةExcellence and creativity in dealing with the beneficiaries of the insurance services

دورة الأحتيال في التأمين البحري*Fraud in marine insurance

دورة التأمــين البحــرى على البضــائع

دورة أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم

دورة تصميم التعداد الزراعي

دورة إدارة المخاطر التأمينية Insurance risk management

دورة إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية Managing and collection of insurance premium

دورة برمجية DAPPS للتحليل الديموغرافي

دورة التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية

Life Insurance دورة البرنامج المتكامل في التأمين على الحياه

دورة التأمين الإسلامي والتأمين التجاري Islamic insurance and commercial insurance

دورة التأمـــــين التكافــــلى

دورة التأمــــــين الهندســــى وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب

دورة المنهاج العام لانتاج البيانات الاحصائية

دورة اساسيات التامينIntro to Insurance

دورة إستراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيالStrategies Insurance investigations to uncover irregularities and fraud

دورة تأمين أجســــــام السفن

دورة الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية Modern methods of management compensation insurance

دورة الاحتيال فى شركات التامين باستخدام الحاسب Fraud in the insurance companies CNC

دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية

دورة جداول العرض والاستخدام

دورة تأمين السيارات

دورة المهارات التسويقية الحديثة للتأمين marketing skills in Insurance sector

دورة تأمين المركبات Vehicles insurance

دورة الأسس الفنية في إدارة ملف التأمين في المؤسسات الصناعية و التجارية

دورة أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolution

دورة الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينيةModern methods of management compensation insurance





أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذة : نانسي محمد

mob & what’s app : 002 01278655999

Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام



كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل (دورات الأدارة والقيادة - دورات الجودة والانتاجية – دورات السلامة والصحة والبيئة - دورات المحاسبة والمالية - دورات التجارة الخارجية - دورات المشتريات والمخازن اللوجستية وسلسلة التوريد - دورات الموارد البشرية والتدريب – دورات البنوك والخدمات المالية – دورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاءدورات التأميندورات القانون والعقود – دورات الأعلام والعلاقات العامةدورات الخدمات الطبيةدورات هندسة النفط والغاز – دورات الهندسة المدنية واعمال البناء – دورات إدارة الإمن – دورات التخطيط وإدارة المشاريعدورات السكرتارية دورات التعدين والتنقيب - دورات الجمارك والملاحة الجوية - دورات الحول الرقمي والحوكمةدورات تخطيط أعمال الصيانة )


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إسلوب إعداد البرنامج التدريبى :

المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفة
المادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة
الحالات والتطبيقات العملية
الحوارات والنقاشات الموجهة

تمثيل ولعب الادوار
ورش العمل ومشاركة المتدربين

نموذج استطلاع الراي
قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم

تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات اثناء البرنامج

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يوفر منتجع التدريب الدولي مزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن :
* خصومات خاصة للمجموعات
* خصومات خاصة للتسجيل المبكر
* الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
* القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
* خصومات في العديد من الفنادق و تسهيلات في السكن
* وغيرها من المزايا .........

* الشهادات :
يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا من منتجع التدريب الدولي وشهادة من جامعة كامبردج البريطانية

لمزيد من المعلومات عن الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد يرجى التواصل على الارقام الاتية


أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذة : نانسي محمد

mob & what’s app : 002 01278655999

Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com

ولكم جزيل الشكر والإحترام
 
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