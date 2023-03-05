دورات التأمين لعام 2023 & 2024 ITR Center

نانسي منتجع
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 مارس 2023
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- الإسكندرية
- الجنس
- أنثى
#دورات2023-
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " التــــأمين 2023 "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " التــــأمين 2023 "
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذة : نانسي محمد
mob & what’s app : 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - طوكيو - بانكوك - شرم الشيخ - جاكارتا
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دورة إدارة فرق التحصيل ومراقبة الائتمان
دورة إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر الائتمان
دورة اساسيات الائتمان المصرفي
دورة حماية وتمكين القدرة المالية، أساسيات التأمين على الحياة ومدخرات التقاعد
دورة ادارة المخاطر التأمينية
دورة أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
دورة استراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيال Strategies Insurance investigations to uncover irregularities and fraud
Integrated skills in reinsurance دورة المهارات المتكاملة في اعادة التأمين
دورة تأمين الحرائق والحوادث العامة Fire and general accidents insurance
دورة مؤشرات اهداف التنمية المستدامة SDGs
دورة التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاريModern applications in the Takaful insurance and commercial insurance
دبلوم التأمين وادارة المخاطرInsurance and Risk Management Diploma
دورة حوادث التأمين وتسوية الخسائر ومعالجتهاInsurance incidents and loss adjustment
دورة التأمينات الاجتماعية تطبيقات عملية فى كلا من القطاع العام والخاصSocial Insurance practical applications in both the public and private sector
دورة التأمين الهندسيEngineering Insurance
دورة ادارة المخاطر فى التامينات الاجتماعيةRisk Management in Social Insurance
دورة التأمين الطبىMedical Insurance
دورة مهارات التسويق الحديثة للتأمين Modern Insurance Marketing Skills
دورة التميز والإبداع في التعامل مع المستفيدين من الخدمات التأمينيةExcellence and creativity in dealing with the beneficiaries of the insurance services
دورة الأحتيال في التأمين البحري*Fraud in marine insurance
دورة التأمــين البحــرى على البضــائع
دورة أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم
دورة تصميم التعداد الزراعي
دورة إدارة المخاطر التأمينية Insurance risk management
دورة إدارة وتحصيل الاشتراكات التأمينية Managing and collection of insurance premium
دورة برمجية DAPPS للتحليل الديموغرافي
دورة التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية
Life Insurance دورة البرنامج المتكامل في التأمين على الحياه
دورة التأمين الإسلامي والتأمين التجاري Islamic insurance and commercial insurance
دورة التأمـــــين التكافــــلى
دورة التأمــــــين الهندســــى وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب
دورة المنهاج العام لانتاج البيانات الاحصائية
دورة اساسيات التامينIntro to Insurance
دورة إستراتيجيات التحقيقات التأمينية- كشف المخالفات والإحتيالStrategies Insurance investigations to uncover irregularities and fraud
دورة تأمين أجســــــام السفن
دورة الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينية Modern methods of management compensation insurance
دورة الاحتيال فى شركات التامين باستخدام الحاسب Fraud in the insurance companies CNC
دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية
دورة جداول العرض والاستخدام
دورة تأمين السيارات
دورة المهارات التسويقية الحديثة للتأمين marketing skills in Insurance sector
دورة تأمين المركبات Vehicles insurance
دورة الأسس الفنية في إدارة ملف التأمين في المؤسسات الصناعية و التجارية
دورة أحكام عقود التأمين وفض منازعاتها بالتحكيم Arbitration in Insurance Provisions and Dispute resolution
دورة الأساليب الحديثة في إدارة التعويضات التأمينيةModern methods of management compensation insurance
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذة : نانسي محمد
mob & what’s app : 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
كما يعقد منتجع التدريب الدولي “ITR” دورات فى شتى المجالات ولجميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة حسب ما يناسب طبيعة العمل (دورات الأدارة والقيادة - دورات الجودة والانتاجية – دورات السلامة والصحة والبيئة - دورات المحاسبة والمالية - دورات التجارة الخارجية - دورات المشتريات والمخازن اللوجستية وسلسلة التوريد - دورات الموارد البشرية والتدريب – دورات البنوك والخدمات المالية – دورات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء – دورات التأمين – دورات القانون والعقود – دورات الأعلام والعلاقات العامة – دورات الخدمات الطبية – دورات هندسة النفط والغاز – دورات الهندسة المدنية واعمال البناء – دورات إدارة الإمن – دورات التخطيط وإدارة المشاريع – دورات السكرتارية – دورات التعدين والتنقيب - دورات الجمارك والملاحة الجوية - دورات الحول الرقمي والحوكمة – دورات تخطيط أعمال الصيانة )
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إسلوب إعداد البرنامج التدريبى :
المحاضرات: ينفذ الدورات مجموعة من الخبراء المتخصصون في مجالات التدريب المختلفة
المادة العلمية: وهي مكتوبة على شرائح تعليمية باستخدام برنامج Power Point كوسائل مساعدة
الحالات والتطبيقات العملية
الحوارات والنقاشات الموجهة
تمثيل ولعب الادوار
ورش العمل ومشاركة المتدربين
نموذج استطلاع الراي
قاعات التدريب بفنادق 5 نجوم
تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات اثناء البرنامج
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يوفر منتجع التدريب الدولي مزايا كثيرة ضمن برنامج الدورات التدريبية تتضمن :
* خصومات خاصة للمجموعات
* خصومات خاصة للتسجيل المبكر
* الدورات التدريبية تنفذ باللغتين : العربية أو الإنجليزية حسب تفضيلكم
* القاعة التدريبية على مستوى فندقي 5 نجوم
* خصومات في العديد من الفنادق و تسهيلات في السكن
* وغيرها من المزايا .........
* الشهادات :
يحصل المتدرب على شهادة معتمده دوليا من منتجع التدريب الدولي وشهادة من جامعة كامبردج البريطانية
لمزيد من المعلومات عن الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد يرجى التواصل على الارقام الاتية
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذة : نانسي محمد
mob & what’s app : 002 01278655999
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. nancy@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام