بسنت خالد
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تحميل لعبة Geometry Dash World للكمبيوتر الشخصي و iPhone و Android مجانًا
انطلق في التجربة واقفز وسط الأخطار المحيطة بك وعكس الجاذبية وكن أحد رواد اللعبة الاحترافية مع مرور الوقت واللعبة هي لعبة مغامرة ، ولها العديد من الميزات التي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال واللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية ، وفيها بعض الأسرار التي سنتحدث عنها في وصف اللعبة من خلال هذا المقال.
وصف لعبة Geometry Dash World:
عندما تبدأ اللعبة ، ستجد نفسك داخل الكثير من المستويات التي تزداد صعوبة كلما تقدمت ، ولكن يمكنك التقدم في المستويات باكتشاف مستويات جديدة وموسيقى جديدة ووحوش جديدة. إنه مرتفع جدًا ومناسب لجميع الفئات العمرية. يلعبها الكبار ويحبها الأطفال. حققت اللعبة شعبية واسعة خلال الفترة الماضية وفازت بجوائز لأنها واحدة من الألعاب المجانية تمامًا. لديها ملايين التنزيلات من خلال مواقع الويب المختلفة. كما تتمتع اللعبة بمعدل تصنيفات مرتفع للغاية ، نتيجة لرضا مستخدميها.
مميزات لعبة Geometry Dash World:
* اكتشف كهوف جديدة
* تحتوي اللعبة على العديد من الموسيقى الجديدة
* تحتوي اللعبة على العديد من المستويات التي تكتشف كل ما هو جديد من خلال التقدم فيها
* تحتوي اللعبة على رسوميات عالية جدا تميزها عن باقي الالعاب
* اللعبة سهلة اللعب والتعلم
* تحتوي اللعبة على العديد من نصوص الحركة الخاصة بها
* تمنحك اللعبة بعض المكافآت المجانية عندما تتقدم في المستويات
* اللعبة مجانية بالكامل
* اللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية
* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تحميل android
انطلق في التجربة واقفز وسط الأخطار المحيطة بك وعكس الجاذبية وكن أحد رواد اللعبة الاحترافية مع مرور الوقت واللعبة هي لعبة مغامرة ، ولها العديد من الميزات التي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال واللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية ، وفيها بعض الأسرار التي سنتحدث عنها في وصف اللعبة من خلال هذا المقال.
وصف لعبة Geometry Dash World:
عندما تبدأ اللعبة ، ستجد نفسك داخل الكثير من المستويات التي تزداد صعوبة كلما تقدمت ، ولكن يمكنك التقدم في المستويات باكتشاف مستويات جديدة وموسيقى جديدة ووحوش جديدة. إنه مرتفع جدًا ومناسب لجميع الفئات العمرية. يلعبها الكبار ويحبها الأطفال. حققت اللعبة شعبية واسعة خلال الفترة الماضية وفازت بجوائز لأنها واحدة من الألعاب المجانية تمامًا. لديها ملايين التنزيلات من خلال مواقع الويب المختلفة. كما تتمتع اللعبة بمعدل تصنيفات مرتفع للغاية ، نتيجة لرضا مستخدميها.
مميزات لعبة Geometry Dash World:
* اكتشف كهوف جديدة
* تحتوي اللعبة على العديد من الموسيقى الجديدة
* تحتوي اللعبة على العديد من المستويات التي تكتشف كل ما هو جديد من خلال التقدم فيها
* تحتوي اللعبة على رسوميات عالية جدا تميزها عن باقي الالعاب
* اللعبة سهلة اللعب والتعلم
* تحتوي اللعبة على العديد من نصوص الحركة الخاصة بها
* تمنحك اللعبة بعض المكافآت المجانية عندما تتقدم في المستويات
* اللعبة مجانية بالكامل
* اللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية
* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تحميل android