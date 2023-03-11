بمناسبة 2023 نقدم لكم أفضل المشاريع الناجحة مع دراسات الجدوى المتكاملة



خبرتنا طويلة في مجال المشاريع الاستثمارية ودراسات الجدوى منذ أكثر من 15 سنة مع عمل أكثر من 500 دراسة جدوى لمشاريع في دول الخليج



يمكنك الاستفادة من المشاريع مع شرح مفصل عنها في موقعنا







وللتواصل معنا :



المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373





بعض أعمالنا من دراسات الجدوى :



1 دراسة جدوى مؤسسة ليموزين – السعودية

2 دراسة جدوى مصنع جرانيت – السعودية

3 دراسة جدوى كلية طب الأسنان – السعودية

4 دراسة جدوى مصنع بطاطس – السعودية

5 دراسة جدوى مركز أسنان – الكويت

6 دراسة جدوى تدوير بطاريات – الإمارات

7 دراسة جدوى مصنع أواني منزلية بلاستيك – السعودية

8 دراسة جدوى مصنع تعبئة أرز وبقوليات مع خط إنتاج بسكويت ويفر – السعودية

9 دراسة جدوى مبيعات قطع غيار سيارات أمريكية مستعمله – السعودية

10 دراسة جدوى مركز طبي تجميلي – السعودية

11 دراسة جدوى مصنع بلك – السعودية

12 دراسة جدوى مصنع بلك وانترلوك – السعودية

13 دراسة جدوى مبيعات قطع سيارات أوربي – السعودية

14 دراسة جدوى مكتب محاسبة – عمان

15 دراسة جدوى برج سكني – عمان

16 دراسة جدوى مصنع بتروكيماويات – الكويت

17 دراسة جدوى مصنع آيسكريم – السعودية

18 دراسة جدوى مصنع ألواح جبسيه – السعودية

19 دراسة جدوى مصنع ألمنيوم – السعودية

20 دراسة جدوى مسلخ دواجن – السعودية

21 دراسة جدوى مطبعة – البحرين

22 دراسة جدوى مؤسسة تغذية – السعودية

23 دراسة جدوى مزرعة أغنام – الكويت

24 دراسة جدوى مشغل خياطة – السعودية

25 دراسة جدوى مركز تدريب – السعودية

26 دراسة جدوى مصنع تمور – السعودية

27 دراسة جدوى مصنع بروفيلات ألمنيوم – السعودية

28 دراسة جدوى مصنع عطور – السعودية

29 دراسة جدوى منتجع صحراوي – الأردن

30 دراسة جدوى مصنع شكمان ورديترات – عمان



وللتواصل معنا :





المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373





31 دراسة جدوى كلية خاصة – السعودية

32 دراسة جدوى مصنع فلاتر – السعودية

33 دراسة جدوى مصنع تدوير بلاستيك – السعودية

34 دراسة جدوى مركز علاج طبيعي – السعودية

35 دراسة جدوى منتزه نسائي – السعودية

36 دراسة جدوى مصنع بلاستيك استعمال مرة واحدة – السعودية

37 دراسة جدوى مصنع هياكل معدنية – السعودية

38 دراسة جدوى مصنع أنابيب بلاستيكية –السعودية

39 دراسة جدوى ورشة نجارة – الإمارات

40 دراسة جدوى مصنع براميل – الكويت

41 دراسة جدوى مركز دراسات الشباب لقناة فور شباب – البحرين

42 دراسة جدوى تسويق منتجات قناة فور شباب – البحرين

43 دراسة جدوى توصيل طلبات – الإمارات

44 دراسة جدوى مصهر حديد وتشكيل قضبان – السعودية

45 دراسة جدوى استنبات شعير – السعودية

46 دراسة جدوى أستوديو تصوير لقناة فور شباب – البحرين

47 دراسة جدوى مصنع أعلاف – قطر

48 دراسة جدوى كسارة وخرسانة – السعودية

49 دراسة جدوى خرسانة جاهزة – السعودية

50 دراسة جدوى مصنع عطور زيتية – السعودية

51 دراسة جدوى مقاولات طينية – السعودية

52 دراسة جدوى مصنع زجاج – السعودية

53 دراسة جدوى حملة حجاج – السعودية

54 دراسة جدوى شركة برمجيات – الإمارات

55 دراسة جدوى الورد الجوري – الكويت

56 دراسة جدوى روضة أطفال – السعودية

57 دراسة جدوى مصنع تمور – السعودية

58 دراسة جدوى أنابيب خرسانية – السعودية

59 دراسة جدوى مركزات الأعلاف – السعودية

60 دراسة جدوى مستوصف – السعودية



وللتواصل معنا :





المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373



61 دراسة جدوى مستودع غذائي – السعودية

62 دراسة جدوى خرسانة جاهزة – عمان

63 دراسة جدوى مصنع مناديل – الإمارات

64 دراسة جدوى تدوير بلاستيك – الإمارات

65 دراسة جدوى مكتب توظيف – قطر

66 دراسة جدوى مصنع كلادينج – السعودية

67 دراسة جدوى مصنع إطارات – السعودية

68 دراسة جدوى مصنع اسمنت – الكويت

69 دراسة جدوى تغليف تمور – السعودية

70 دراسة جدوى استثمار رياضي – السعودية

71 دراسة جدوى أكاديمية رياضية – السعودية

72 دراسة جدوى بيع ورد – السعودية

73 دراسة جدوى مدرسة دولية – عمان

74 دراسة جدوى مخارط رقمية – عمان

75 دراسة جدوى قرية سياحية – السعودية

76 دراسة جدوى برج استثماري – الإمارات

77 دراسة جدوى رمل السليكا – السعودية

78 دراسة جدوى تدوير زيوت – السعودية

79 دراسة جدوى بودرة جبس – السعودية

80 دراسة جدوى نقل خاص – السعودية

81 دراسة جدوى مصنع رخام – السعودية

82 دراسة جدوى مصنع صابون ومنظفات – السعودية

83 دراسة جدوى مصنع طوب احمر – السعودية

84 دراسة جدوى روضة أطفال – السعودية

85 دراسة جدوى مول تجاري – السعودية

86 دراسة جدوى مشروع نقل قلاب – السعودية

87 دراسة جدوى مصنع أسطح رخام صناعي – السعودية

88 دراسة جدوى ترابيع وأنابيب حديدية – السعودية

89 دراسة جدوى ثاني أكسيد الكربون السائل – السعودية

90 دراسة جدوى مصنع صلصة طماطم – السعودية



وللتواصل معنا :





المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373





91 دراسة جدوى مدرسة عالمية – سلطنة عمان

92 دراسة جدوى مصنع منظفات – الكويت

93 دراسة جدوى شركة دعاية وإعلان – السعودية

94 دراسة جدوى مصنع دهانات السعودية

95 دراسة جدوى مصنع أدوات طبخ ألمنيوم – السعودية

96 دراسة جدوى مصنع تدوير بطاريات – السعودية

97 دراسة جدوى مدرسة خاصة – السعودية

98 دراسة جدوى معرض بيع زهور و ورود طبيعية – الكويت

99 دراسة جدوى مصنع بلك – السعودية

100 دراسة جدوى خدمات منزلية – الكويت

101 دراسة جدوى مصنع حديد – السعودية

102 دراسة جدوى كوفي شوب – البحرين

103 دراسة جدوى دار نشر – البحرين





104 دراسة جدوى عيادة أسنان – السعودية

105 دراسة جدوى مصنع تمور – السعودية

106 دراسة جدوى محل أدوات بناء وكهرباء – السعودية

107 دراسة جدوى مركز طبي – السعودية

108 العرض المالي والفني لمناقصة تحصيل إيرادات بلدية القطيف – السعودية

109 دراسة جدوى مصنع حديد تسليح – السعودية

110 دراسة جدوى مصنع خرسانة – السعودية

111 دراسة جدوى صحيفة إعلانية الكترونية – السعودية

112 دراسة جدوى مركز طبي – السعودية

113 دراسة جدوى كسارة – السعودية

114 دراسة جدوى قطع غيار ماكينات مصانع – السعودية

115 دراسة جدوى مصنع طبليات خشبية – السعودية

116 دراسة جدوى موقع حجوزات فنادق وطيران – السعودية

117 دراسة جدوى مركز طب أسنان – السعودية

118 دراسة جدوى صيانة معدات زراعية – السعودية



وللتواصل معنا :





المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373





119 دراسة جدوى مصنع تدوير إطارات – السعودية

120 دراسة جدوى مشغل عبايات – السعودية

121 دراسة جدوى مصنع طبليات خشبية وبلاستيكية – السعودية

122 دراسة جدوى معهد تدريب– السعودية

123 دراسة جدوى مصنع أكسيجين ونتروجين – عمان

124 دراسة جدوى روضة أطفال – الكويت

125 دراسة جدوى مشغل نسائي – الكويت

126 دراسة جدوى مصنع قوارب بحرية – قطر

127 دراسة جدوى مطاحن دقيق – قطر

128 دراسة جدوى مصنع ألواح البناء ثلاثية الابعاد نيديون – الامارات

129 دراسة جدوى برج استثماري سكني – السعودية

130 دراسة جدوى مصنع القوارب والرخام من الفيبرجلاس – قطر

131 دراسة جدوى مطبعة تجارية – قطر

132 دراسة جدوى مصنع كرتون مضلع – قطر

133 دراسة جدوى مصنع مياه – السعودية

134 دراسة جدوى مصنع مياه وعصائر – قطر

135 دراسة جدوى مصنع مطابخ ألمنيوم – السعودية



وللتواصل معنا :





المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373





136 دراسة جدوى مشغل سجادة الصلاة – الكويت

137 دراسة جدوى مشغل بيجامات نسائية – الكويت

138 دراسة جدوى مؤسسة خيرية – الكويت

139 دراسة جدوى شركة دعاية – السعودية

140 دراسة جدوى معهد تدريب – سلطنة عمان

141 دراسة جدوى مصنع صابون – الكويت

142 دراسة جدوى مطعم فلافل – السعودية

143 دراسة جدوى مستشفى – الامارات

144 دراسة جدوى فندق – السعودية

145 دراسة جدوى مصنع مطابخ خشبية وألمنيوم – قطر

146 دراسة جدوى مصنع أكياس وسفر وانابيب بلاستيك – السعودية

147 دراسة جدوى مصنع كرتون – السعودية

148 دراسة جدوى مصنع مراتب طبية – قطر

149 دراسة جدوى مصنع ثياب – السعودية

150 دراسة جدوى استنبات الشعير – السعودية



وللتواصل معنا :





المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 00601154055993

وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373



والعمل مستمر في الوقت الحالي في إعداد دراسات جدوى أخرى لمشاريع متعددة