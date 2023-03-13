بسنت خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 مارس 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
لعبة Stumble Guys قم بتنزيل أحدث إصدار للكمبيوتر الشخصي و iPhone و Android مجانًا
اللعبة من ألعاب المغامرات التي نالت شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية ، حيث أصبح مستخدموها مئات الملايين حول العالم ، وحصلت على ملايين التنزيلات عبر مواقع الويب المختلفة وحصلت على نسبة تقييمات عالية جدًا ، نتيجة رضاء مستخدميها ونقاد اللعبة الذين يشهدون عليها ، نتيجة لمزاياها العديدة التي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال.
وصف لعبة Stumble Guys:
اللعبة هي واحدة من الألعاب ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين التي تجعلك تلعب اللعبة مع أناس حقيقيين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت ، مع أكثر من 30 شخصًا ربحوا المعركة. من يتحكم في المباراة ، اللعبة تحتاج إلى مكر ، مكر ، وتركيز عالٍ من أجل التعرف على نقاط ضعف وقوة المنافسين ، وتتمتع اللعبة برسومات عالية جدًا تجعلك في عالم آخر واللعبة مجانية تمامًا وليست كذلك. بحاجة إلى طرق معقدة لتشغيله
مميزات لعبة Stumble Guys:
* اللعبة هي واحدة من ألعاب خروج المغلوب المثيرة
* عليك التحرك والقفز والقفز وخداع أعدائك بكل الطرق الممكنة
* اللعبة تشبه ألعاب Battle Royale
* تمكنك اللعبة من وضع استراتيجيتك الخاصة
* تحتوي اللعبة على رسومات مذهلة للغاية
* تميل اللعبة إلى أن تكون كوميدية إلى حد ما
* تحتوي اللعبة على رسومات عالية جدا
* اللعبة سهلة اللعب والتعلم
* اللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية
* اللعبة مجانية بالكامل
* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تنزيل android
اللعبة من ألعاب المغامرات التي نالت شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية ، حيث أصبح مستخدموها مئات الملايين حول العالم ، وحصلت على ملايين التنزيلات عبر مواقع الويب المختلفة وحصلت على نسبة تقييمات عالية جدًا ، نتيجة رضاء مستخدميها ونقاد اللعبة الذين يشهدون عليها ، نتيجة لمزاياها العديدة التي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال.
وصف لعبة Stumble Guys:
اللعبة هي واحدة من الألعاب ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين التي تجعلك تلعب اللعبة مع أناس حقيقيين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت ، مع أكثر من 30 شخصًا ربحوا المعركة. من يتحكم في المباراة ، اللعبة تحتاج إلى مكر ، مكر ، وتركيز عالٍ من أجل التعرف على نقاط ضعف وقوة المنافسين ، وتتمتع اللعبة برسومات عالية جدًا تجعلك في عالم آخر واللعبة مجانية تمامًا وليست كذلك. بحاجة إلى طرق معقدة لتشغيله
مميزات لعبة Stumble Guys:
* اللعبة هي واحدة من ألعاب خروج المغلوب المثيرة
* عليك التحرك والقفز والقفز وخداع أعدائك بكل الطرق الممكنة
* اللعبة تشبه ألعاب Battle Royale
* تمكنك اللعبة من وضع استراتيجيتك الخاصة
* تحتوي اللعبة على رسومات مذهلة للغاية
* تميل اللعبة إلى أن تكون كوميدية إلى حد ما
* تحتوي اللعبة على رسومات عالية جدا
* اللعبة سهلة اللعب والتعلم
* اللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية
* اللعبة مجانية بالكامل
* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تنزيل android