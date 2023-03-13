لعبة Stumble Guys قم بتنزيل أحدث إصدار للكمبيوتر الشخصي و iPhone و Android مجانًا

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بسنت خالد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 مارس 2023
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محل الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
لعبة Stumble Guys قم بتنزيل أحدث إصدار للكمبيوتر الشخصي و iPhone و Android مجانًا

اللعبة من ألعاب المغامرات التي نالت شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية ، حيث أصبح مستخدموها مئات الملايين حول العالم ، وحصلت على ملايين التنزيلات عبر مواقع الويب المختلفة وحصلت على نسبة تقييمات عالية جدًا ، نتيجة رضاء مستخدميها ونقاد اللعبة الذين يشهدون عليها ، نتيجة لمزاياها العديدة التي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال.





وصف لعبة Stumble Guys:
اللعبة هي واحدة من الألعاب ثلاثية الأبعاد متعددة اللاعبين التي تجعلك تلعب اللعبة مع أناس حقيقيين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت ، مع أكثر من 30 شخصًا ربحوا المعركة. من يتحكم في المباراة ، اللعبة تحتاج إلى مكر ، مكر ، وتركيز عالٍ من أجل التعرف على نقاط ضعف وقوة المنافسين ، وتتمتع اللعبة برسومات عالية جدًا تجعلك في عالم آخر واللعبة مجانية تمامًا وليست كذلك. بحاجة إلى طرق معقدة لتشغيله







مميزات لعبة Stumble Guys:
* اللعبة هي واحدة من ألعاب خروج المغلوب المثيرة

* عليك التحرك والقفز والقفز وخداع أعدائك بكل الطرق الممكنة

* اللعبة تشبه ألعاب Battle Royale

* تمكنك اللعبة من وضع استراتيجيتك الخاصة

* تحتوي اللعبة على رسومات مذهلة للغاية

* تميل اللعبة إلى أن تكون كوميدية إلى حد ما

* تحتوي اللعبة على رسومات عالية جدا

* اللعبة سهلة اللعب والتعلم

* اللعبة مناسبة لجميع الفئات العمرية

* اللعبة مجانية بالكامل

* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل


تحميل للكمبيوتر



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