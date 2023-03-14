اشتراك كاسبر لمدة سنه

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عمران بحر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جويلية 2016
المشاركات
1
النقاط
3
محل الإقامة
جدة
الجنس
ذكر
اشتراك كاسبر
اشتراك casper
كاسبر
اشتراك كاسبر لمدة 15 شهر

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اشتراك CASPER PLUS
لمشاهدة جميع القنوات العالمية عبر الإنترنت جميع القنوات
(رياضة – ترفيه – أفلام – أطفال – Netflix – وثائقي – مكتبة الأفلام والمسلسلات)

لمشاهـدة جميع القنوات العالمية و العربية عبر الانترنت
ويضم الاشتراك جميع القنوات

( الرياضية – الترفهية – الافلام – الاطفال – نتفلكس – الوثائقية – مكتبة افلام و مسلسلات )
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قنوات اشتراك كاسبر سنه
- أكثر من 7000 قناة لايف مفتوحة ومشفرة.
- جودات مختلفة للقنوات 4K - FHD - HD - SD.
- مكتبة أفلام ضخمة تحدث يومياً.
- مكتبة مسلسلات عملاقة تحدث يومياً.
- مكتبة مسرحيات وبرامج توك شو كاملة.
- محتوي جميع المنصات يضاف أول بأول.
- مكتبة كاملة للأطفال من الكارتون والانيمي.
- باقات قنوات خاصة السيرفر حصرياً.
- الاشتراك مناسب لجميع أفراد الأسرة والأعمار
- سيرفرات قوية لمنع أي بطئ أو تقطيع.
-الكود يتفعل على جهاز واحد .

يدعم جميع الأجهزة الذكية والشاشات السمارت وأجهزة الحاسوب ( ويندوز + ماك ✔]
اشتراك كاسبر لمدة 15 شهر
 
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