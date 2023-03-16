بسنت خالد
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قم بتنزيل لعبة Word Collect Word للكمبيوتر الشخصي و iPhone و Android ، أحدث إصدار مجانًا
اللعبة من أشهر ألعاب الكلمات التي تنشط خلايا الدماغ وتهدف إلى الترفيه. تصنف اللعبة على أنها ألعاب كلاسيكية وألغاز. تتمتع اللعبة بشعبية واسعة ، حيث أصبح مستخدموها بالملايين حول العالم. نتحدث عنها من خلال هذا المقال ، واللعبة مجانية تمامًا وتمنحك بعض الميزات التي تساعدك
وصف لعبة Word Collect Word:
اللعبة هي من كلمات الألعاب التي تكون على شكل غاز في البداية. تمنحك اللعبة بعض العملات المعدنية المجانية التي تساعدك على أن تصبح محترفًا ومعرفة الكلمات التي يصعب عليك حلها. يجب عليك مطابقة الكلمات وربط الحروف بأي اتجاه حتى تتعرف على الكلمات المخفية. كلما اكتشفت الكلمات ، تربح عملات معدنية مجانية. التلميح الذي يساعدك أيضًا ، واللعبة بها رسوميات عالية جدًا ، واللعبة مجانية تمامًا ولا تحتاج إلى طرق معقدة لتشغيلها
ميزات لعبة Word Collect Word:
* تمنحك اللعبة 500 قطعة نقدية مجانية عند تسجيل الدخول لأول مرة لمساعدتك على اكتشاف الكلمات
* كلما اكتشفت المزيد من الكلمات الجديدة ، زادت العملات المعدنية المجانية التي تحصل عليها
* تحتوي اللعبة على أكثر من 900 مستوى ، يصبح الأمر صعبًا كلما تقدمت في المستويات
* يمكنك لعب اللعبة من خلال الإنترنت أو بدون الإنترنت
* اللعبة مجانية تمامًا ولا تتطلب طرقًا معقدة لتشغيلها
* اللعبة تدرب الدماغ وتسلي
* اللعبة تنشط ذاكرتك
* تحتوي اللعبة على رسوميات عالية جدا تميزها عن غيرها من الالعاب المشابهة
* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تنزيل android
اللعبة من أشهر ألعاب الكلمات التي تنشط خلايا الدماغ وتهدف إلى الترفيه. تصنف اللعبة على أنها ألعاب كلاسيكية وألغاز. تتمتع اللعبة بشعبية واسعة ، حيث أصبح مستخدموها بالملايين حول العالم. نتحدث عنها من خلال هذا المقال ، واللعبة مجانية تمامًا وتمنحك بعض الميزات التي تساعدك
وصف لعبة Word Collect Word:
اللعبة هي من كلمات الألعاب التي تكون على شكل غاز في البداية. تمنحك اللعبة بعض العملات المعدنية المجانية التي تساعدك على أن تصبح محترفًا ومعرفة الكلمات التي يصعب عليك حلها. يجب عليك مطابقة الكلمات وربط الحروف بأي اتجاه حتى تتعرف على الكلمات المخفية. كلما اكتشفت الكلمات ، تربح عملات معدنية مجانية. التلميح الذي يساعدك أيضًا ، واللعبة بها رسوميات عالية جدًا ، واللعبة مجانية تمامًا ولا تحتاج إلى طرق معقدة لتشغيلها
ميزات لعبة Word Collect Word:
* تمنحك اللعبة 500 قطعة نقدية مجانية عند تسجيل الدخول لأول مرة لمساعدتك على اكتشاف الكلمات
* كلما اكتشفت المزيد من الكلمات الجديدة ، زادت العملات المعدنية المجانية التي تحصل عليها
* تحتوي اللعبة على أكثر من 900 مستوى ، يصبح الأمر صعبًا كلما تقدمت في المستويات
* يمكنك لعب اللعبة من خلال الإنترنت أو بدون الإنترنت
* اللعبة مجانية تمامًا ولا تتطلب طرقًا معقدة لتشغيلها
* اللعبة تدرب الدماغ وتسلي
* اللعبة تنشط ذاكرتك
* تحتوي اللعبة على رسوميات عالية جدا تميزها عن غيرها من الالعاب المشابهة
* اللعبة تدعم جميع الاجهزة وجميع انظمة التشغيل
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تنزيل android