ديمة أحمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2020
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- تركيا
- الجنس
- أنثى
أيهما أفضل؟ الجنسية بالاستثمار في تركيا أم في دول الكاريبي؟
الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى تفصيل؛ لأن الجنسية بالاستثمار في تركيا هي خيار مثالي للجنسية ثانية، لكن على الرغم من ذلك، فهنالك خيارات أخرى مثل دول الكاريبي، تمنح جنسيتها لقاء استثمار عقاري أو غيره. يمكنك معرفة المزيد عن هذا الموضوع على موقع مدن العقارية.
الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى تفصيل؛ لأن الجنسية بالاستثمار في تركيا هي خيار مثالي للجنسية ثانية، لكن على الرغم من ذلك، فهنالك خيارات أخرى مثل دول الكاريبي، تمنح جنسيتها لقاء استثمار عقاري أو غيره. يمكنك معرفة المزيد عن هذا الموضوع على موقع مدن العقارية.