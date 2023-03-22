بسنت خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 مارس 2023
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Shadow Fight 4: Arena Game قم بتنزيل أحدث إصدار للكمبيوتر الشخصي و iPhone و Android مجانًا
وصف Shadow Fight 4: Arena Game:
* رسومات ثلاثية الأبعاد مذهلة
تحصل على أكثر أعمال القتال الملحمية المذهلة من الناحية المرئية بفضل الجمع بين الرسومات ثلاثية الأبعاد من الدرجة الأولى والرسوم المتحركة الواقعية.
* ضوابط بسيطة
على جهازك المحمول ، تحكم في شخصيتك بطريقة مشابهة لأفضل ألعاب القتال التقليدية لتجربة معركة تشبه وحدة التحكم.
* معارك فريق ممتعة
- أنشئ فريقًا من ثلاثة أبطال وشارك في القتال في وضع اللعب الجماعي عبر الإنترنت. يتم الإعلان عن الانتصار في الصراع فقط إذا قُتل جميع أبطال الخصم في صراع جبار. أو انخرط في قتال مع روبوتات التعلم الآلي المتطورة في وضع عدم الاتصال!
Shadow Fight 4: ميزات لعبة الساحة:
* بطاقة المعركة
- موسم جديد يبدأ كل شهر. كسب الصناديق والمال مجانا! يمكنك الوصول إلى مستحضرات التجميل المتميزة من خلال العضوية ، ويمكنك جمع بطاقات المكافآت المجانية دون مقاطعة الإعلانات التجارية.
* قتال بين الأصدقاء
- تحدى صديقًا في مبارزة PVP لمعرفة من هو أفضل لاعب Shadow Fight. أرسل دعوة أو انضم إلى صديق مشارك بالفعل ، بحيث يمكنك إما أن تتدرب بقوة أو أن تقوم بها واحدًا لواحد!
* التخصيصات ومستحضرات التجميل
أثناء القتال ، أرسل إهانات وعواطف خصمك لإثبات تفوقك أو الثناء عليه لمباراة جيدة.
- مواقف مذهلة ومناورات النينجا - استمتع برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد مذهلة لإحياء ذكرى انتصارك.
كن أفضل مقاتل
- من السهل التقاط الحلبة
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تنزيل android
وصف Shadow Fight 4: Arena Game:
* رسومات ثلاثية الأبعاد مذهلة
تحصل على أكثر أعمال القتال الملحمية المذهلة من الناحية المرئية بفضل الجمع بين الرسومات ثلاثية الأبعاد من الدرجة الأولى والرسوم المتحركة الواقعية.
* ضوابط بسيطة
على جهازك المحمول ، تحكم في شخصيتك بطريقة مشابهة لأفضل ألعاب القتال التقليدية لتجربة معركة تشبه وحدة التحكم.
* معارك فريق ممتعة
- أنشئ فريقًا من ثلاثة أبطال وشارك في القتال في وضع اللعب الجماعي عبر الإنترنت. يتم الإعلان عن الانتصار في الصراع فقط إذا قُتل جميع أبطال الخصم في صراع جبار. أو انخرط في قتال مع روبوتات التعلم الآلي المتطورة في وضع عدم الاتصال!
Shadow Fight 4: ميزات لعبة الساحة:
* بطاقة المعركة
- موسم جديد يبدأ كل شهر. كسب الصناديق والمال مجانا! يمكنك الوصول إلى مستحضرات التجميل المتميزة من خلال العضوية ، ويمكنك جمع بطاقات المكافآت المجانية دون مقاطعة الإعلانات التجارية.
* قتال بين الأصدقاء
- تحدى صديقًا في مبارزة PVP لمعرفة من هو أفضل لاعب Shadow Fight. أرسل دعوة أو انضم إلى صديق مشارك بالفعل ، بحيث يمكنك إما أن تتدرب بقوة أو أن تقوم بها واحدًا لواحد!
* التخصيصات ومستحضرات التجميل
أثناء القتال ، أرسل إهانات وعواطف خصمك لإثبات تفوقك أو الثناء عليه لمباراة جيدة.
- مواقف مذهلة ومناورات النينجا - استمتع برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد مذهلة لإحياء ذكرى انتصارك.
كن أفضل مقاتل
- من السهل التقاط الحلبة
تحميل للكمبيوتر
تنزيل iPhone
تنزيل android