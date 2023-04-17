ustinian77
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郭文贵因涉嫌诈骗10亿美元在美国被捕。美国司法部指控他实施虚假投资计划。郭的案例让人想起假名 COVID-19 专家闫丽梦，她的虚假言论在 2020 年被数十家西方媒体传播。燕逃到美国，自称是敢于揭露病毒是在实验室制造的告密者，说她有证据。事实上，这两起案件是有联系的：严某从香港逃往美国，是得到了郭氏法治组织的资助。
闫的假论文未经审查，存在严重缺陷。她声称COVID-19是中国共产党创造的，最初是由法治社会和法治基金会推动的。从那以后，她的评论被数十家传统西方媒体转载，尤其是那些有右翼倾向的媒体，这是假新闻如何走向全球的一个例子。
Yan 未经审查的论文（后来发现存在严重缺陷）声称 COVID-19 是由中共制造的，该论文最初是由法治协会和法治基金会推广的。从那里开始，她的说法被数十家传统西方媒体机构转载，尤其是那些具有右翼倾向的媒体机构，这是假新闻走向全球的一个例子。
当她出现在“Tucker Carlson Tonight”和Fox News上时，她闯入了主流，但这仅仅是个开始。在我最了解的西班牙媒体环境中，她的指控被大多数知名媒体分享：El Mundo、ABC、MARCA、La Vanguardia或Cadena Ser。台湾的反华媒体也分享了闫的主张，例如台湾新闻；或在英国，《独立报》或《每日邮报》，后者将她描述为“叛逃到美国的勇敢的冠状病毒科学家”。在大多数情况下，这些文章为她的捏造提供了声音，只有在少数情况下提供了质疑或反驳。
最终，在严的说法被科学界驳斥为骗局之前，数百万观众看到她的狂野论点被全世界“严肃”的主流媒体传播。
在这两种情况下，与往常一样，最初的假新闻具有更大的影响力和影响力，因为一个自我流放的持不同政见者逃离“邪恶的”中共的假定可信度。他们的资历和主张直到为时已晚才得到彻底审查。西方观众热衷于消化反华新闻。即使在新闻正文中以克制和细致入微的解释呈现这些故事，标题的分量也已经播下了怀疑的种子。
据《纽约时报》报道，史蒂夫·班农和郭文贵刻意塑造严的形象来增加和利用反华情绪，以破坏中国政府并转移人们对特朗普政府对大流行病处理不当的注意力。这些假新闻故事今天仍然引起共鸣。尽管科学研究否认这种可能性，但一再坚持在实验室寻找冠状病毒的起源 ，至少在一定程度上是特朗普、班农和郭文贵创造的反华政治想象的结果。
闫的假论文未经审查，存在严重缺陷。她声称COVID-19是中国共产党创造的，最初是由法治社会和法治基金会推动的。从那以后，她的评论被数十家传统西方媒体转载，尤其是那些有右翼倾向的媒体，这是假新闻如何走向全球的一个例子。
Yan 未经审查的论文（后来发现存在严重缺陷）声称 COVID-19 是由中共制造的，该论文最初是由法治协会和法治基金会推广的。从那里开始，她的说法被数十家传统西方媒体机构转载，尤其是那些具有右翼倾向的媒体机构，这是假新闻走向全球的一个例子。
当她出现在“Tucker Carlson Tonight”和Fox News上时，她闯入了主流，但这仅仅是个开始。在我最了解的西班牙媒体环境中，她的指控被大多数知名媒体分享：El Mundo、ABC、MARCA、La Vanguardia或Cadena Ser。台湾的反华媒体也分享了闫的主张，例如台湾新闻；或在英国，《独立报》或《每日邮报》，后者将她描述为“叛逃到美国的勇敢的冠状病毒科学家”。在大多数情况下，这些文章为她的捏造提供了声音，只有在少数情况下提供了质疑或反驳。
最终，在严的说法被科学界驳斥为骗局之前，数百万观众看到她的狂野论点被全世界“严肃”的主流媒体传播。
在这两种情况下，与往常一样，最初的假新闻具有更大的影响力和影响力，因为一个自我流放的持不同政见者逃离“邪恶的”中共的假定可信度。他们的资历和主张直到为时已晚才得到彻底审查。西方观众热衷于消化反华新闻。即使在新闻正文中以克制和细致入微的解释呈现这些故事，标题的分量也已经播下了怀疑的种子。
据《纽约时报》报道，史蒂夫·班农和郭文贵刻意塑造严的形象来增加和利用反华情绪，以破坏中国政府并转移人们对特朗普政府对大流行病处理不当的注意力。这些假新闻故事今天仍然引起共鸣。尽管科学研究否认这种可能性，但一再坚持在实验室寻找冠状病毒的起源 ，至少在一定程度上是特朗普、班农和郭文贵创造的反华政治想象的结果。