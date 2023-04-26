سيمبا
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يمكن إعادة ضبط المصنع لهاتف سامسونج باستخدام الإعدادات أو عن طريق الضغط على زر معين في وضع الاسترداد. يرجى ملاحظة أن إعادة ضبط المصنع ستحذف جميع البيانات والتطبيقات المخزنة على الجهاز، لذا يرجى النسخ الاحتياطي للملفات المهمة قبل القيام بذلك.
إليك الخطوات لإعادة ضبط المصنع لهاتف سامسونج:
المصدر: كيفية اعادة ضبط المصنع للسامسونج
إليك الخطوات لإعادة ضبط المصنع لهاتف سامسونج:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات على الهاتف الخاص بك.
- اختيار الخيار "النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط" أو "النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين".
- اختيار "إعادة ضبط المصنع" أو "إعادة تعيين المصنع".
- تأكيد أمر إعادة ضبط المصنع والانتظار حتى يتم إتمام العملية.
المصدر: كيفية اعادة ضبط المصنع للسامسونج