الأنماط السلوكية للاضطراب النرجسي​

الفرق بين الشخصية النرجسية واضطراب الشخصية النرجسية
مشكلة اضطراب الشخصية النرجسية تواجه الكثير منا في حياتنا اليومية، فبعض المؤشرات التي تُظهر أند شخصًا ما يعاني من هذا الاضطراب تشمل عدم القدرة على التقدير للآخرين، والتفكير المفرط في ذاته، وحساسية زائدة حول الانتقادات وغيرها من الأعراض التي تميل إلى اتخاذ قوة دافعة للاستمرار في هذا الحال. ولكن هل كل شخص يعاني من مشكلة غُطِّاءَ جُحْبِدٍ هو بالضرورة يعاني من اضطراب نفسي؟ في هذه المقالة، سوف نستكشف الفرق بين الشخصية النرجسية واضطراب الشخصية النرجسية
تعريف اضطراب الشخصية النرجسية والشخصية النرجسية
تتعلق شخصية النرجسية بالميل إلى التركيز المفرط على الذات والانشغال بتلبية الاحتياجات الشخصية. بينما يتمتع الأشخاص ذوو اضطراب الشخصية النرجسية بخبرة شديدة في الشعور بالأهمية والعظمة، يعانون من مشاعر خزي وأنا غير محبوب يطاردهم باستمرار. يُعد اضطراب الشخصية النرجسية مرض عقليّ حيث يعاني الشخص المصاب بهذا المرض من شعور مبالغ فيه بحاجته للانتباه والإعجاب من الآخرين، ويتميز بأنه يؤذي الآخرين بطريقة متعمدة، ويُفضي عادةً إلى مشاكل في العلاقات الشخصية والعملية. في هذا السياق، نشير إلى أن اضطراب الشخصية النرجسية هو مرض يحتاج إلى علاج فوري ومناسب من أجل تحفيز المريض لتعلَّم فنّ التعامل مع العالم من حوله.
التشابهات الأساسية بين الاثنين
تشارك الشخصية النرجسية واضطراب الشخصية النرجسية بعض التشابهات الأساسية، ولكن مع اختلافات بارزة. فعلى سبيل المثال، كلاهما يعاني من اهتمام مفرط بالذات، وتبحث الشخصية النرجسية دائمًا عن التأكيد على عظمتها وجمالها وذكائها، في حين يعاني المصابون بالاضطراب النرجسي من شعور يجعلهم يعتقدون أنهم أهم الأشخاص في الغرفة، ويفكرون في أسلوب تفكير أحادي الاتجاه وخانق. وتشمل التشابهات الأخرى بين الاثنين السلوك الانتهازي والاستغلالي للآخرين، والصعوبة في التواصل والتفاعل الاجتماعي. ومع ذلك، يحتاج اضطراب الشخصية النرجسية إلى تشخيص طبي وعلاج شخصي، بينما يمكن للشخصية النرجسية تحسين نفسها وتعلم كيفية التفاعل الاجتماعي.
الفرق الرئيسي بين الأشخاص الواثقين وأصحاب اضطراب الشخصية النرجسية
في هذا القسم سنتحدث عن الفرق الرئيسي بين الأشخاص الذين يتمتعون بالثقة في النفس والثقة المبالغ فيها التي يعاني منها أصحاب اضطراب الشخصية النرجسية. يتميز الشخص الواثق بأنه قادر على التعاطي مع النجاحات والإخفاقات بطريقة صحيحة، ويتمتع بثقة في قدرته وموهبته دون أن يغرق في الغرور. أما صاحب الاضطراب النرجسي فيشعر بأنه أفضل من الآخرين بشكل مفرط، حيث يفترض أن يكون محور الاهتمام والتقدير والإعجاب من الآخرين في كل الأوقات. وعندما يتعرض للفشل أو المعاناة، يصبح غيورًا ومستاءً، ويطالب بالتعويض والانتقام. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص المصابون بالاضطراب النرجسي يحتاجون بشكل مستمر إلى الإثباتات والتأكيدات الإيجابية لتحسين شعورهم بالذات، في حين أن الشخص الواثق يقوم بتقييم نفسه ولا يعتمد على أحد ليثبت له قدراته وذاتيته.
التأثير الصحي للاضطراب النرجسي
يمتلك اضطراب الشخصية النرجسية تأثيرًا صحيًا على المصاب به، حيث يعاني المريض من مشاعرٍ سلبيةٍ مثل العزلة والوحدة والحزن، وخاصةً عندما يشعر أنه لا يحظى بالإعجاب والاهتمام المطلوبين. تقرير المعهد القومي للصحة النفسية يؤكد تأثير النرجسية على حركة الدماغ حيث يعتبر المرض أحد الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع والأزمات القلبية والسكتات الدماغية. ولذلك يتطلب الكشف المبكر عن الأعراض وعلاجها بعناية فائقة، بالإضافة إلى الدعم النفسي اللازم للمريض، والمساعدة في تحسين الطريقة التي يتعامل بها مع الناس ويتعلم كيفية التعامل مع حالته الصحية بطريقة صحيحة.
الشخصية السيكوباتية والتفرق عن النرجسي
وتختلف الشخصية السيكوباتية عن الشخصية النرجسية بعدة نواحي، فالشخصية النرجسية تمتلك شعورًا بالتفوق والعظمة وتفتقر إلى التعاطف، فيما الشخصية السيكوباتية تتميز بسلوكيات مسيئة اجتماعيًا مع عدم الاكتراث لحقوق الآخرين. كما أن الشخصية السيكوباتية تستمر في اتخاذ سلوكيات غير قانونية وغير أخلاقية بغض النظر عن تأثيراتها السلبية، بينما النرجسيون يميزون بين الصواب والخطأ على الرغم من الثقة الزائدة في الذات. ويجب الانتباه إلى أن الشخص السيكوباتي يفشل في التعلم من تجارب الآخرين مما يتسبب في تكرار أخطائه بشكل مستمر. لذا، من الضروري دراسة الفروق العامة والخاصة بين الاضطرابات النفسية المختلفة لضمان تقديم الدعم والعلاج الكافي والفعال للأفراد المتأثرين بها.
فشل الشخص السيكوباتي في التعلّم من تجارب الآخرين
تعتبر فئة الأشخاص السيكوباتيون أبرز صفاتها فشلهم في التعلم من تجارب الآخرين. يعاني المرضى السيكوباتيون من اضطراب في شخصيتهم يجعلهم غير قابلين للتعلم والتأقلم مع الأشخاص والمواقف الجديدة بل يستمرون في القيام بأفعال سلبية وخطرة دون توقف. يتجاهلون كل ما يتعلق بمشاعر الآخرين وليس لديهم أي شعور بالتعاطف مع الآخرين ولا يترددون في التضحية بمصالح المجتمع والأفراد الآخرين. يعتبر فشل الشخص السيكوباتي في التعلم من تجارب الآخرين، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل هذا الاضطراب صعباً على الأطباء والمتخصصين في الاكتشاف والعلاج.
الشعور الخزي والأنا المجروح في الشخصية النرجسية
يعاني الشخص النرجسي من شعور خزي مفرط وأنا مجروح، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الشعور بالعظمة لديه. يشعر النرجسي بالعجز الذي يصيبه في التعامل مع أي موقف نقدي يواجهه، كما يشعر بالحيرة والإحباط إذا لم يحصل على تقدير ومديح من المحيطين به. يتعامل الشخص النرجسي مع ذاته بطريقة لا إنسانية، فيعامل نفسه بطريقة متكبرة ومنفتحة أمام الآخرين، فيحاول استمالة إعجابهم وإرضائهم وتحقيق متطلباتهم. يغلف النرجسي شعور الخزي والأنا المجروح بالظاهرية والتفاخر والمدح المستمر والمحاولة المستمرة لإظهار قوته، وهذا يكون على حساب سعادته واستقراره النفسي.
ثقة النفس المفرطة وغير المتناسبة في اضطراب الشخصية النرجسية
تتميز شخصية من يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية بثقة زائدة وغير متوازنة بنفسه، ويشعر بالاعتراف والتقدير المستحقين له. ربما يشعر هؤلاء الأشخاص بالغيرة عندما يتم التركيز على شخصية أخرى، ولا يستطيعوا التعاطف مع مشاعر الآخرين أو فهمها بشكل جيد. ويمكن أن تؤثر هذه الثقة المفرطة في العلاقات الاجتماعية والعملية، حيث قد يصبح هؤلاء الأشخاص غير قادرين على العمل بشكل فريق أو الحصول على الإسناد اللازم من الأشخاص المحيطين بهم. ويجب الانتباه إلى أن هذا الاضطراب يؤثر على جودة الحياة الشخصية للمصاب به، ولكن أيضاً يمكن أن يؤثر سلباً على المجتمع المحيط به. لذلك، من المهم التعرف على هذا الاضطراب وعلاجه بشكل صحيح.
الأنماط السلوكية للاضطراب النرجسي
تظهر الأنماط السلوكية في الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية من خلال سلوكياتهم التي تدل على حبهم المفرط للذات والاهتمام الزائد بالمظهر الخارجي والنجاح العملي. يتطلب هؤلاء الأشخاص اهتمامًا متواصلاً مع نفسهم ومستويات مرتفعة من التقدير لأفعالهم وهم يعتبرون أنفسهم أكثر كفاءة وذكاءً من الآخرين. يقدمون النقد سهلًا على الآخرين ويعتبرون أنفسهم دائمًا متفوقين في أي مجال تتحدث عنه. نظرًا لمكانة الأفراد المصابين بهذا الاضطراب في المجتمع، فإنه من الصعب التعرف عليها والعلاج منها. لهذا، يعتبر التعرف على الأنماط السلوكية لهذا الاضطراب ومعرفة الطريقة المناسبة للتعامل مع هذه الأشخاص من الضروريات الخاصة بالأفراد.
شيوع اضطراب الشخصية النرجسية وأسبابه.
يُعد اضطراب الشخصية النرجسية شائعًا بين الناس ويؤثر على نحو 1٪ من السكان العالمي. كما أنَّ هذا الاضطراب يكون أكثر شيوعًا بين الذكور من الإناث. وتشمل العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بهذا الاضطراب السيطرة الكبيرة من الوالدين والمشاكل النفسية خلال الطفولة أو الصراعات العاطفية والمشاكل في العلاقات الشخصية أو المهنية. ويمكن أن يتطوَّر الاضطراب النفسي أيضًا عند الأشخاص الذين يملكون نمط حياة أكثر نفوذًا وسيطرة، ويحملون جروحاً عاطفية سابقة، وتعمل الأحداث الحالية على تفعيل هذه الجروح العاطفية، مما يؤدي إلى تعزيز استجابة النرجسية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني كثيرون من الشخصية النرجسية من الاكتئاب والقلق والعديد من المشاكل الصحية العقلية الأخرى التي تؤثر سلبًا على مدى الحياة، ويجب عليهم الحصول على المساعدة الطبية والعلاج النفسي اللازم لتحسين جودة حياتهم.