شهادة الآداب الاجتماعية الدولية
تأسس برنامج تدريب وشهادة الإتيكيت الدولي التابع لمدرسة Etiquette and protocol school الاجتماعية الدولية على المبادئ التقليدية الراسخة لأرقى مدارس التدريب السويسرية.
إنه قائم على الدراية الأوروبية بالحياة التي تمتد إلى ما هو أبعد من الأخلاق الأساسية لتشمل أيضًا الأسلوب والصورة والأناقة
فضلاً عن التقدير المزروع لأروع الأشياء التي تقدمها الحياة.
يعد تدريبنا البرنامج الأكثر شمولاً وإمتاعًا في العالم ، حيث يقدم للمتدربين لدينا معرفة غير مسبوقة وتجربة تدريبية لا تُنسى يمكن أن تحدث فقط في واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية من الناحية الثقافية في لندن.
لا يشتمل برنامج آداب السلوك الاجتماعي الدولي لدينا فقط على تدريب آداب السلوك الدولي الأكثر شمولاً ،
بل يشمل أيضًا أساسًا متينًا لإنشاء أعمالك وإدارتها من الألف إلى الياء بما في ذلك النصائح والتكتيكات السليمة لاستراتيجية التسويق والعلاقات العامة والعرض التقديمي والنهوض بالأعمال من شأنها أن تضمن نجاحك.
bit.ly/3VFYEfi
تأسس برنامج تدريب وشهادة الإتيكيت الدولي التابع لمدرسة Etiquette and protocol school الاجتماعية الدولية على المبادئ التقليدية الراسخة لأرقى مدارس التدريب السويسرية.
إنه قائم على الدراية الأوروبية بالحياة التي تمتد إلى ما هو أبعد من الأخلاق الأساسية لتشمل أيضًا الأسلوب والصورة والأناقة
فضلاً عن التقدير المزروع لأروع الأشياء التي تقدمها الحياة.
يعد تدريبنا البرنامج الأكثر شمولاً وإمتاعًا في العالم ، حيث يقدم للمتدربين لدينا معرفة غير مسبوقة وتجربة تدريبية لا تُنسى يمكن أن تحدث فقط في واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية من الناحية الثقافية في لندن.
لا يشتمل برنامج آداب السلوك الاجتماعي الدولي لدينا فقط على تدريب آداب السلوك الدولي الأكثر شمولاً ،
بل يشمل أيضًا أساسًا متينًا لإنشاء أعمالك وإدارتها من الألف إلى الياء بما في ذلك النصائح والتكتيكات السليمة لاستراتيجية التسويق والعلاقات العامة والعرض التقديمي والنهوض بالأعمال من شأنها أن تضمن نجاحك.
bit.ly/3VFYEfi