Salem Mahmoud
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عزل الاسطح وأهميتة وأنواعه وطرق تنفيذه:
عزل الاسطح من البنود المهمة في تنفيذ المشاريع سواء كانت مشاريع سكنية أو مشاريع تعليمية
وشركتنا شركة الاضحي
فيجب الانتباه إلى هذا البند المهم حيث ان هذه المرحلة من أهم الطرق لحماية المباني من العوامل الخارجية
ذات التأثير الكبير علي الاسطح فالبتالي تؤثرعلي عمرالمبني ومن هذه العوامل الامطار و درجة الحرارة ؛
وسنتحدث حول أهمية عزل السقف ؛ وايضا سنتحدث عن تأثير وعواقب تجاهل هذا الامر وما الذي يحدث إلى المبني.
أهمية عزل الأسطح :تكمن أهمية عزل أسطح المنزل في التقليل من مخاطر التسبب في تشققات شديدة في المبنى مما يؤدي إلى الانهيار.
فيما يلي بعض النقاط لشرح أهمية عزل الأسطح:
يطيل العزل من عمر المنازل والمرافق ويحافظ على الشكل العام للمبنى سليمًا
يقلل العزل من الصيانة المستمرة التي يتم إجراؤها بانتظام على المنازل والمباني بعد الصيف والشتاء.
يساعد العزل على إبقاء الحرارة والرطوبة الزائدة خارج منزلك ، مما يوفر الطاقة
يعمل عازل الأسقف على حماية المنزل من الحشرات والقوارض التي تعيش في شقوق المبنى.
يمكن للعزل الصوتي للأسطح والجدران أن يهدئ ، ويسترخي ، ويقضي على الإجهاد الناجم عن الضوضاء.
تنفيذ عزل الأسقف :عملية وضع مواد من مواد أولية مختلفة علي السطح للحماية من عوامل الطقس المصاحبة لفصلي الصيف والشتاء
فيما يلي خطوات عزل سقف منزلك :
- اولا : نقوم بتنظيف السطح وصنفرته جيدًا وإزالة الحصى والرمل والصدمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالعزل.
- ثانيا: يضع العمال طبقة تشبه الأسفلت لتسهيل عملية وضع العزل على السطح .
- ثالثا: ترص الطبقة العازلة وتعبيدها وتغلق الجوانب والفجوات الأربعة
- رابعا: نثر طبقة من الأسمنت بسمك لا يقل عن 5 سم فوق العازل مباشرة لحماية السطح بشكل مضاعف.
- خامسا: يتم ذلك بعد أن يجف العزل تمامًا ، حيث نقوم بملء السطح بالماء لمدة ثلاثة أيام لاختبار نجاح العازل.
معايير اختيار عزل الأسقف :هناك بعض المعايير والمواصفات اللازم الانتباه لها عند اختيار مواد العزل
منها ان تكون هذه المواد معتمده من قبل الاستشاري الهندسي وعند أستلامها تكون العبوات سليمة وأمنه وخاليه من اي
صدمات وذلك لضمان صلاحيتها وان لاتكون قد حدث أي تأثير لمواصفاتها.
والتأكد من ان المواد المطلوبه تتناسب لأعمال الاسطح والارضيات وذلك هناك بعض المنتجات التي لاتتناسب مع بعض
المساحات أو اماكن معينة.
التأكد من ان المواد المطلوبه لا تتفاعل مع المياه و الحراره و الرطوبه او اي من العوامل المضرة لتجنب حدوث شروخ بالسقف .
أنواع عزل الأسطح :هناك العديد من أنواع عزل الأسطح ، ولكل منها خصائص مختلفة ، ولكنها في النهاية تخدم غرضًا واحدًا ، وهو حماية السطح من الحرارة والرطوبة الزائدة بالإضافة إلى منع تسرب مياه الأمطار فيما يلي شرح بسيط لأنواع مختلفة من مواد العزل كما يلي:
أولا العزل المائي للأسطح :يعتبر العزل المائي للأسطح من الأمور الهامة جدا للحفاظ على المباني وتتمثل أهمية العزل المائي فيما يلي :
العزل المائي يحمي من ارتفاع فواتير المياه فهو يحمي المواسير من الكسور أو الشروخ أو أي تصدعات.
يحمي العزل المائي المباني من تخلل المياه إلى الغرف مما يحمي أثاث المنازل من أي ضرر. يحمي المباني من مشكلة الرطوبة التي تتكون الرطوبة نتيجة تراكم المياه في الحوائط والجدران.
العزل المائي يحمي المنزل من وجود الحشرات التي تظهر بسبب التعفن من تراكم المياه لفترات طويلة على الأسطح والجدران.
البيتومين من المواد المستخدمة في العزل المائي وهي تتميز بالقدرة على الوصول إلى أي مكان يحتاج إلى العزل وتتحول من الشكل الصلب إلى الشكل السائل عندما تتعرض للحرارة الشديدة.
مادة البولي يوريثين من أفضل المواد المستخدمة في العزل المائي فهي تتميز بالمرونة وقدرتها على الوصول لأصعب الأماكن وتمنع أي قطرة من المياه من الوصول إلى السطح المعزول ويمكن الحفاظ عليها لفترات طويلة جدا بدهنها بمادة الأكريليك لحماية العزل من أشعة الشمس الضارة.
توجد أنواع من الألواح المعدنية والتي تستخدم في العزل المائي للأسطح وتتميز بانخفاض تكلفتها عن باقي مواد العزل الأخرى بالإضافة إلى قدرتها العالية على العزل المائي وتتحمل درجات الحرارة العالية وتحمي من الرطوبة ولكن بها عيب وهو أنها معرضة للصدأ ويمكن حل هذا العيب بدهان الألواح بمادة مقاومة للصدأ.
ثانيا العزل الحراري للأسطح :هناك بعض المواد التي تتميز بقدرتها على تحمل الحرارة العالية ويتم استخدام هذه المواد لعمل عزل حراري للأسطح ومن هذه المواد مادة الفوم تتميز بقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وهي من أفضل مواد العزل الحراري إلا أنها قد تتعرض بعد فترة إلى التلف ؛ العزل الحراري من أهم طرق العزل فهو يساعد بشكل كبير في الحفاظ على المباني من أشعة الشمس الضارة والتي تضر بأسطح المباني والجدران.
يعمل العزل الحراري على توفير جو معتدل داخل المنازل فهو يمتص درجات الحرارة العالية ويعزلها عن الوصول إلى المنازل.
تستخدم تتميز مادة السليوز بقدرتها العالية على امتصاص الحرارة من أسطح المنازل وتتميز بقلة تكلفتها وهي من المواد صديقة البيئة ولا تسبب أي أضرار.