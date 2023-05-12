تعرف على فوائد عملية تكميم المعدة بالمنظار

نسر الصعيد
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تكميم المعدة بالمنظار هو إجراء طفيف التوغل يستخدم لتقليل حجم المعدة. يساعد هذا الإجراء الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وغير قادرين على إنقاص الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة. تتضمن الجراحة إجراء عدة شقوق صغيرة في البطن، يتم من خلالها إدخال منظار البطن وأنابيب رفيعة وأدوات. أثناء العملية، \
يتم إزالة جزء من المعدة ووضع شريط حول الجزء المتبقي لتقليل سعته من 1.5 لتر إلى 200 مل. هذا يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة ويؤدي إلى فقدان الوزن للمريض. هذا الإجراء له العديد من المزايا مثل ألم أقل مقارنة بالجراحة المفتوحة، وفترة نقاهة أقصر، والإقامة في المستشفى ليوم واحد.
التكميم بالمنظار (LSG) هي عملية جراحية شائعة جدًا تزيل كمية كبيرة من الدهون وأنسجة المعدة من الجزء العلوي من المعدة، والمعروفة باسم الكم. هذه الجراحة عمومًا أسهل من جراحة السمنة التقليدية ولها آثار جانبية أقل.
نستعرض فيما يلي بعض فوائد تكميم المعدة بالمنظار وهي:
- فرصة أقل للإصابة بمرض السكري
- استعادة الوزن الأقل بعد خسارة الوزن
- مظهر أنحل بعد الجراحة
بعد عملية تكميم المعدة، يجد الكثير من الناس أنفسهم يكافحون من أجل الحفاظ على الوزن بعد عملية التكميم وفي الواقع، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Surgical Gastroenterology، يستعيد ما يصل إلى ثلثي المرضى على الأقل بعضًا من وزنهم المفقود في غضون عامين بعد الجراحة.
إذا كنت تجد صعوبة في الحفاظ على وزنك بعد عملية تكميم المعدة، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة. أولاً، حاول التأكد من أنك تتناول ما يكفي من البروتين والألياف. تساعد هذه العناصر الغذائية على الشعور بالشبع وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، حاول تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون. لن تجعل هذه الأنواع من الأطعمة من الصعب عليك فقدان الوزن بعد الجراحة فحسب، بل تزيد أيضًا من مخاطر إصابتك
وهناك بعض النصائح من أجل الحفاظ على الوزن بعد عملية التكميم :
1. عدم اتباع تعليمات ما بعد العملية بدقة كافية والتي قد تشمل تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من الوجبات الكبيرة أو تناول وجبة واحدة في اليوم.
2. عدم شرب كمية كافية من السوائل بعد الجراحة للمساعدة في تخفيف التورم وتسكين الآلام ومساعدة الجسم على استقلاب الطعام بشكل صحيح. يمكن أن يساعد شرب السوائل مثل الماء أو العصير أو العصائر أو الكوريديس (خليط من خل التفاح والعسل والزنجبيل المطحون) في الترطيب.
3. تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وعدم التركيز على نظام غذائي متوازن بعد الجراحة. من المهم تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك المشوي ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبقوليات والخضروات غير النشوية. يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر مثل اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة والحلويات والوجبات السريعة بعد الجراحة للمساعدة في منع زيادة الوزن.
يتم إزالة جزء من المعدة ووضع شريط حول الجزء المتبقي لتقليل سعته من 1.5 لتر إلى 200 مل. هذا يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة ويؤدي إلى فقدان الوزن للمريض. هذا الإجراء له العديد من المزايا مثل ألم أقل مقارنة بالجراحة المفتوحة، وفترة نقاهة أقصر، والإقامة في المستشفى ليوم واحد.
التكميم بالمنظار (LSG) هي عملية جراحية شائعة جدًا تزيل كمية كبيرة من الدهون وأنسجة المعدة من الجزء العلوي من المعدة، والمعروفة باسم الكم. هذه الجراحة عمومًا أسهل من جراحة السمنة التقليدية ولها آثار جانبية أقل.
نستعرض فيما يلي بعض فوائد تكميم المعدة بالمنظار وهي:
- فرصة أقل للإصابة بمرض السكري
- استعادة الوزن الأقل بعد خسارة الوزن
- مظهر أنحل بعد الجراحة
بعد عملية تكميم المعدة، يجد الكثير من الناس أنفسهم يكافحون من أجل الحفاظ على الوزن بعد عملية التكميم وفي الواقع، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Surgical Gastroenterology، يستعيد ما يصل إلى ثلثي المرضى على الأقل بعضًا من وزنهم المفقود في غضون عامين بعد الجراحة.
إذا كنت تجد صعوبة في الحفاظ على وزنك بعد عملية تكميم المعدة، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة. أولاً، حاول التأكد من أنك تتناول ما يكفي من البروتين والألياف. تساعد هذه العناصر الغذائية على الشعور بالشبع وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، حاول تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون. لن تجعل هذه الأنواع من الأطعمة من الصعب عليك فقدان الوزن بعد الجراحة فحسب، بل تزيد أيضًا من مخاطر إصابتك
وهناك بعض النصائح من أجل الحفاظ على الوزن بعد عملية التكميم :
1. عدم اتباع تعليمات ما بعد العملية بدقة كافية والتي قد تشمل تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من الوجبات الكبيرة أو تناول وجبة واحدة في اليوم.
2. عدم شرب كمية كافية من السوائل بعد الجراحة للمساعدة في تخفيف التورم وتسكين الآلام ومساعدة الجسم على استقلاب الطعام بشكل صحيح. يمكن أن يساعد شرب السوائل مثل الماء أو العصير أو العصائر أو الكوريديس (خليط من خل التفاح والعسل والزنجبيل المطحون) في الترطيب.
3. تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وعدم التركيز على نظام غذائي متوازن بعد الجراحة. من المهم تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك المشوي ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبقوليات والخضروات غير النشوية. يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر مثل اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة والحلويات والوجبات السريعة بعد الجراحة للمساعدة في منع زيادة الوزن.