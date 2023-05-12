اسعار ومواصفات هيونداي توسان 2024 الجديدة

رقية قاصي
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تاتي وسان 2024 باعديد من المزايا توجد شاشة مسطحة مقاس 10.25 بوصة على طراز الكمبيوتر اللوحي خلف عجلة القيادة الجديدة المكونة من أربعة أذرع ، بينما توجد شاشة لمس حادة عالية الدقة بقياس الحجم نفسه أسفل فتحات التهوية المركزية ، بدلاً من الجلوس فوقها كما كان من قبل. تعد Apple CarPlay و Android Auto قياسية ، وتتميز الحواف العلوية بنظام صوتي من قبل متخصصي الاستريو الأمريكيين المتميزين Krell. تم استبدال أزرار الكونسول الوسطي التقليدية بعناصر مضيئة حساسة للمس. تتساقط مع سطح وحدة التحكم ، مما يجعل تمييزها صعبًا بعض الشيء عند القيادة ، مما يعني أنه يتعين عليك أحيانًا إبعاد عينيك عن الطريق للعثور على الطريق الصحيح.
تم استبدال ذراع التروس التقليدي بأزرار دفع لعلبة التروس الأوتوماتيكية لتوفير مساحة أكبر لحاملات الأكواب وصندوق تخزين كبير بغطاء. المواد مثيرة للإعجاب أيضًا ، مع شعور داخل توسان بمزيد من الرفاهية.
معدات
تتوفر خمسة مستويات من القطع: SE Connect و Premium و N Line و N Line S و Ultimate التي تتصدر النطاق. بالمقارنة مع Tucson القديمة ، تلقى هذا الطراز الأخير مجموعة مطورة من الميزات بما في ذلك التحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، والمقاعد الأمامية المهواة ، والمقاعد الخلفية المدفأة. هناك أيضًا وضع Multi-Air الجديد الذي يستخدم مزيجًا من فتحات التهوية المباشرة وغير المباشرة لتبريد الداخل بتدفق هواء لطيف أكثر من النظام التقليدي.
يعمل وضع النوم الخلفي على خفض السماعات في المقصورة الخلفية لتجنب إزعاج الركاب في الخلف ، بينما يذكرك نظام تنبيه الراكب الخلفي بعدم ترك أي راكب في السيارة عند الخروج. كما تم تجهيزه أيضًا بنظام تحذير الخروج الآمن ، لتنبيه الركاب إلى حركة المرور القادمة أثناء ذهابهم للخروج من السيارة.
حتى SE Connect يأتي مزودًا بعجلات معدنية مقاس 17 بوصة ، ونظام تحكم مناخي مزدوج المنطقة ، ومستشعرات خلفية لوقوف السيارات ، وكاميرا للرؤية الخلفية ، ومرايا أبواب قابلة للطي ، ومثبت السرعة ، وكلاهما من الأدوات الرقمية ، وإعداد معلومات ترفيهية مقاس 10.25 بوصة مع Apple CarPlay و أندرويد أوتو. تشمل مجموعة أدوات الدفع الممتازة عجلات مقاس 18 بوصة (عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة للهيبرد) ونظام صوت كريل ممتاز ومصابيح أمامية LED وعجلة قيادة مُدفأة ومقاعد أمامية.
إن تصميم N Line هو الخيار الرياضي ويحصل على العديد من التعديلات التصميمية ، بما في ذلك المصد الأمامي المعاد تصميمه ، والناشر الخلفي وأنابيب العادم المصنوعة من الكروم. كما أنها تحصل على شبكة أمامية جديدة ، وجناح خلفي ، وعجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة ثنائية اللون. تم تجهيز المقاعد المكسوة بالجلد والجلد ، إلى جانب مستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية ، ونظام الدخول بدون مفتاح ولوحة شحن الهواتف الذكية اللاسلكية.
اختر طراز N Line S والكماليات مثل المقاعد الأمامية المدفأة وعجلة القيادة ، وفتحة السقف البانورامية ، والباب الخلفي الكهربائي ونظام استريو Krell الممتاز التي تمت إضافتها إلى قائمة المعدات القياسية. كما أنه يحصل على المزيد من ميزات الأمان أيضًا ، حيث يضيف نظام مراقبة النقطة العمياء ، وتنبيه حركة المرور الخلفية ونظام تحذير لتجنب الاصطدام الأمامي.
يحتوي Ultimate الذي يتصدر النطاق على قائمة سخية من المعدات بما في ذلك عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة ، وواجهات مقاعد جلدية ، ومقاعد خلفية مدفأة يمكن طيها عن بُعد ، وستائر نوافذ ، وباب خلفي كهربائي.
تتميز Tucson بأسس جديدة ، وعلى الرغم من أنها لا تبدو أكبر بكثير من ذي قبل ، فقد نمت في الواقع قليلاً في كل اتجاه. وهي الآن أطول بمقدار 20 ملم ، وعرض 15 ملم ، وأعلى 5 ملم ، في حين زادت المسافة بين العجلات الأمامية والخلفية بمقدار 10 ملم. الشكل الأخير مهم بشكل خاص ، لأنه في حين أن تركيب مصدات أكبر يمكن أن يجعل السيارة أطول ، فإن قاعدة عجلاتها تحدد عادةً مقدار المساحة المتاحة للركاب.
المساحة الداخلية والتخزين Hyundai Tucson
تقول Hyundai أن هناك مساحة خلفية أكبر بمقدار 26 مم في أحدث طراز Tucson. في الطرازات التقليدية والهجينة على حد سواء ، تم نقل البطارية أسفل المقاعد الخلفية لتحسين التعبئة والتغليف. جعلت المقاعد الخلفية القابلة للطي أيضًا التبديل إلى تخطيط 40:20:40 ، وهي سمة مألوفة أخرى لسيارات الدفع الرباعي الأكثر تكلفة. هذا له فائدة عملية تتمثل في السماح لشخصين بالغين بالجلوس على جانبي العناصر الطويلة مثل الزلاجات أو قضبان الصيد ، مع وضع المقعد المركزي مائل للأمام. يمكن إسقاط المقاعد عن طريق سحب الرافعات داخل صندوق السيارة أو تلقائيًا في الإصدار Ultimate.
مساحة صندوق توسان 2024 الخلفي فائدة أخرى لزيادة الحجم الكلي هي الحذاء الأكبر. لقد قفزت حتى 620 لترًا ، وهو ما يمثل زيادة مذهلة قدرها 33 لترًا. الحذاء عبارة عن شكل مستطيل ، مع شفة تحميل خفيفة تجعل من السهل بما يكفي لتحميل أغراض أكبر. تجدر الإشارة إلى أنها ليست كبيرة جدًا إذا اخترت الهجين (616 لترًا) أو البنزين الهجين المعتدل (577 لترًا). وفي الوقت نفسه ، تعني البطارية الكبيرة في الهجين الإضافي أن صندوقها يتقلص أكثر إلى 558 لترًا.
قم بطي المقاعد الخلفية بشكل مسطح وزيادة مساحة صندوق الأمتعة لتصل إلى 1799 لتراً في نسخة البنزين ، وتنخفض إلى 1737 لتراً في السيارة الهجينة القابلة للشحن.
في حين أنه من المؤسف أن تتضاءل المساحة اعتمادًا على الإصدار ، إلا أن أصغر إعداد ديزل يتفوق على 526 لترًا التي تقدمها Ford Kuga بمقاعدها الخلفية التي تنزلق بالكامل للأمام. وفي الوقت نفسه ، توفر Skoda Karoq مساحة تتراوح بين 479-588 لترًا ، لذا فإن Tucson تنافسية للغاية.
تم استبدال ذراع التروس التقليدي بأزرار دفع لعلبة التروس الأوتوماتيكية لتوفير مساحة أكبر لحاملات الأكواب وصندوق تخزين كبير بغطاء. المواد مثيرة للإعجاب أيضًا ، مع شعور داخل توسان بمزيد من الرفاهية.
معدات
تتوفر خمسة مستويات من القطع: SE Connect و Premium و N Line و N Line S و Ultimate التي تتصدر النطاق. بالمقارنة مع Tucson القديمة ، تلقى هذا الطراز الأخير مجموعة مطورة من الميزات بما في ذلك التحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، والمقاعد الأمامية المهواة ، والمقاعد الخلفية المدفأة. هناك أيضًا وضع Multi-Air الجديد الذي يستخدم مزيجًا من فتحات التهوية المباشرة وغير المباشرة لتبريد الداخل بتدفق هواء لطيف أكثر من النظام التقليدي.
يعمل وضع النوم الخلفي على خفض السماعات في المقصورة الخلفية لتجنب إزعاج الركاب في الخلف ، بينما يذكرك نظام تنبيه الراكب الخلفي بعدم ترك أي راكب في السيارة عند الخروج. كما تم تجهيزه أيضًا بنظام تحذير الخروج الآمن ، لتنبيه الركاب إلى حركة المرور القادمة أثناء ذهابهم للخروج من السيارة.
حتى SE Connect يأتي مزودًا بعجلات معدنية مقاس 17 بوصة ، ونظام تحكم مناخي مزدوج المنطقة ، ومستشعرات خلفية لوقوف السيارات ، وكاميرا للرؤية الخلفية ، ومرايا أبواب قابلة للطي ، ومثبت السرعة ، وكلاهما من الأدوات الرقمية ، وإعداد معلومات ترفيهية مقاس 10.25 بوصة مع Apple CarPlay و أندرويد أوتو. تشمل مجموعة أدوات الدفع الممتازة عجلات مقاس 18 بوصة (عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة للهيبرد) ونظام صوت كريل ممتاز ومصابيح أمامية LED وعجلة قيادة مُدفأة ومقاعد أمامية.
إن تصميم N Line هو الخيار الرياضي ويحصل على العديد من التعديلات التصميمية ، بما في ذلك المصد الأمامي المعاد تصميمه ، والناشر الخلفي وأنابيب العادم المصنوعة من الكروم. كما أنها تحصل على شبكة أمامية جديدة ، وجناح خلفي ، وعجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة ثنائية اللون. تم تجهيز المقاعد المكسوة بالجلد والجلد ، إلى جانب مستشعرات وقوف السيارات الأمامية والخلفية ، ونظام الدخول بدون مفتاح ولوحة شحن الهواتف الذكية اللاسلكية.
اختر طراز N Line S والكماليات مثل المقاعد الأمامية المدفأة وعجلة القيادة ، وفتحة السقف البانورامية ، والباب الخلفي الكهربائي ونظام استريو Krell الممتاز التي تمت إضافتها إلى قائمة المعدات القياسية. كما أنه يحصل على المزيد من ميزات الأمان أيضًا ، حيث يضيف نظام مراقبة النقطة العمياء ، وتنبيه حركة المرور الخلفية ونظام تحذير لتجنب الاصطدام الأمامي.
يحتوي Ultimate الذي يتصدر النطاق على قائمة سخية من المعدات بما في ذلك عجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصة ، وواجهات مقاعد جلدية ، ومقاعد خلفية مدفأة يمكن طيها عن بُعد ، وستائر نوافذ ، وباب خلفي كهربائي.
تتميز Tucson بأسس جديدة ، وعلى الرغم من أنها لا تبدو أكبر بكثير من ذي قبل ، فقد نمت في الواقع قليلاً في كل اتجاه. وهي الآن أطول بمقدار 20 ملم ، وعرض 15 ملم ، وأعلى 5 ملم ، في حين زادت المسافة بين العجلات الأمامية والخلفية بمقدار 10 ملم. الشكل الأخير مهم بشكل خاص ، لأنه في حين أن تركيب مصدات أكبر يمكن أن يجعل السيارة أطول ، فإن قاعدة عجلاتها تحدد عادةً مقدار المساحة المتاحة للركاب.
المساحة الداخلية والتخزين Hyundai Tucson
تقول Hyundai أن هناك مساحة خلفية أكبر بمقدار 26 مم في أحدث طراز Tucson. في الطرازات التقليدية والهجينة على حد سواء ، تم نقل البطارية أسفل المقاعد الخلفية لتحسين التعبئة والتغليف. جعلت المقاعد الخلفية القابلة للطي أيضًا التبديل إلى تخطيط 40:20:40 ، وهي سمة مألوفة أخرى لسيارات الدفع الرباعي الأكثر تكلفة. هذا له فائدة عملية تتمثل في السماح لشخصين بالغين بالجلوس على جانبي العناصر الطويلة مثل الزلاجات أو قضبان الصيد ، مع وضع المقعد المركزي مائل للأمام. يمكن إسقاط المقاعد عن طريق سحب الرافعات داخل صندوق السيارة أو تلقائيًا في الإصدار Ultimate.
مساحة صندوق توسان 2024 الخلفي فائدة أخرى لزيادة الحجم الكلي هي الحذاء الأكبر. لقد قفزت حتى 620 لترًا ، وهو ما يمثل زيادة مذهلة قدرها 33 لترًا. الحذاء عبارة عن شكل مستطيل ، مع شفة تحميل خفيفة تجعل من السهل بما يكفي لتحميل أغراض أكبر. تجدر الإشارة إلى أنها ليست كبيرة جدًا إذا اخترت الهجين (616 لترًا) أو البنزين الهجين المعتدل (577 لترًا). وفي الوقت نفسه ، تعني البطارية الكبيرة في الهجين الإضافي أن صندوقها يتقلص أكثر إلى 558 لترًا.
قم بطي المقاعد الخلفية بشكل مسطح وزيادة مساحة صندوق الأمتعة لتصل إلى 1799 لتراً في نسخة البنزين ، وتنخفض إلى 1737 لتراً في السيارة الهجينة القابلة للشحن.
في حين أنه من المؤسف أن تتضاءل المساحة اعتمادًا على الإصدار ، إلا أن أصغر إعداد ديزل يتفوق على 526 لترًا التي تقدمها Ford Kuga بمقاعدها الخلفية التي تنزلق بالكامل للأمام. وفي الوقت نفسه ، توفر Skoda Karoq مساحة تتراوح بين 479-588 لترًا ، لذا فإن Tucson تنافسية للغاية.