أعراض انسحاب ليريكا وكيفية علاجها بأمان وفعالية

ولاء زين
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قد تتفاجأ بالعديد من الأسئلة حول مدة اعراض انسحاب ليريكا وطرق علاج إدمانها ، على الرغم من أن ليريكا هو في الأصل دواء طبي ، والحقيقة هي أن ليريكا تم وضعه في التقويم منذ أشهر ، بسبب استخدامه من بعض الناس خارج المجال الطبي مما أدى إلى ظهور الإدمان الجسدي والعقلي له ثم الإدمان ،
في هذه المقالة ، سنتعلم معًا عن حبوب ليريكا ، وكيف تنتقل من كونها مخدرًا إلى مرض يسبب الإدمان لدى بعض الأشخاص ، وما هي أعراض انسحاب ليريكا، وكيف يمكن علاجها.
ما هي حبوب ليريكا؟
كما هو معروف ، فإن العنصر النشط في حبوب Lyrica هو pregabalin ، وهي مادة تستخدم في علاج الصرع والنوبات ، وهي قريبة كيميائياً من ناقل عصبي في الدماغ يسمى الغلوتامات ، مما يسمح لها بالتحكم في الإشارات العصبية الموجودة في Lyrica. لا يستخدم فقط لعلاج الصرع.
بل يستخدم أيضًا في علاج الاضطرابات العصبية ، مثل علاج الآلام الناتجة عن مرض السكري والألم الناجم عن إصابات النخاع الشوكي.
ما هي أعراض انسحاب ليريكا؟
بعض الأشخاص يسيئون استخدام الأدوية ويأخذونها دون إشراف طبي ، أو لا يلتزمون بالجرعات المحددة لهم ووقت العلاج ، بحيث تظهر بعض الأعراض الانسحابية المهددة للحياة عند توقفهم عن تناولها ، وتتطلب رعاية طبية.
تشمل اعراض انسحاب ليريكا من الجسم:
صداع قوي.
تغييرات الفكاهة
الشعور بالقلق والارتباك.
الاكتئاب الشديد.
الميل للانتحار.
التهيج.
القيء والغثيان.
التعرق الشديد
إسهال قوي
نشوء نوبة قلبية.
الأرق الشديد
في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب أعراض انسحاب Lyrica مخاطر تهدد الحياة ، وأهمها:
تجفيف
يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.
سكتة دماغية.
انتحار.
مدة أعراض انسحاب ليريكا:
تظهر هذه الأعراض عند التوقف عن تناول الحبوب بشكل مفاجئ ، وتتراوح مدة أعراض انسحاب Lyrica الحادة من يوم إلى يومين ، بينما تستمر الأعراض المتبقية لمدة عدة أسابيع ، مثل الأعراض الناتجة عن الإدمان على عقار روش. والتبغ وغيرها.
يمكن إطالة فترة أعراض انسحاب الدواء بشكل عام أو تقصيرها وفقًا لثلاثة عوامل: حجم الجرعة المأخوذة ، ومدة تناول الحبوب ، وطريقة تناولها.
في هذه المقالة ، سنتعلم معًا عن حبوب ليريكا ، وكيف تنتقل من كونها مخدرًا إلى مرض يسبب الإدمان لدى بعض الأشخاص ، وما هي أعراض انسحاب ليريكا، وكيف يمكن علاجها.
ما هي حبوب ليريكا؟
كما هو معروف ، فإن العنصر النشط في حبوب Lyrica هو pregabalin ، وهي مادة تستخدم في علاج الصرع والنوبات ، وهي قريبة كيميائياً من ناقل عصبي في الدماغ يسمى الغلوتامات ، مما يسمح لها بالتحكم في الإشارات العصبية الموجودة في Lyrica. لا يستخدم فقط لعلاج الصرع.
بل يستخدم أيضًا في علاج الاضطرابات العصبية ، مثل علاج الآلام الناتجة عن مرض السكري والألم الناجم عن إصابات النخاع الشوكي.
ما هي أعراض انسحاب ليريكا؟
بعض الأشخاص يسيئون استخدام الأدوية ويأخذونها دون إشراف طبي ، أو لا يلتزمون بالجرعات المحددة لهم ووقت العلاج ، بحيث تظهر بعض الأعراض الانسحابية المهددة للحياة عند توقفهم عن تناولها ، وتتطلب رعاية طبية.
تشمل اعراض انسحاب ليريكا من الجسم:
صداع قوي.
تغييرات الفكاهة
الشعور بالقلق والارتباك.
الاكتئاب الشديد.
الميل للانتحار.
التهيج.
القيء والغثيان.
التعرق الشديد
إسهال قوي
نشوء نوبة قلبية.
الأرق الشديد
في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب أعراض انسحاب Lyrica مخاطر تهدد الحياة ، وأهمها:
تجفيف
يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.
سكتة دماغية.
انتحار.
مدة أعراض انسحاب ليريكا:
تظهر هذه الأعراض عند التوقف عن تناول الحبوب بشكل مفاجئ ، وتتراوح مدة أعراض انسحاب Lyrica الحادة من يوم إلى يومين ، بينما تستمر الأعراض المتبقية لمدة عدة أسابيع ، مثل الأعراض الناتجة عن الإدمان على عقار روش. والتبغ وغيرها.
يمكن إطالة فترة أعراض انسحاب الدواء بشكل عام أو تقصيرها وفقًا لثلاثة عوامل: حجم الجرعة المأخوذة ، ومدة تناول الحبوب ، وطريقة تناولها.