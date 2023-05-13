أعراض انسحاب ليريكا وكيفية علاجها بأمان وفعالية

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ولاء زين

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قد تتفاجأ بالعديد من الأسئلة حول مدة اعراض انسحاب ليريكا وطرق علاج إدمانها ، على الرغم من أن ليريكا هو في الأصل دواء طبي ، والحقيقة هي أن ليريكا تم وضعه في التقويم منذ أشهر ، بسبب استخدامه من بعض الناس خارج المجال الطبي مما أدى إلى ظهور الإدمان الجسدي والعقلي له ثم الإدمان ،


في هذه المقالة ، سنتعلم معًا عن حبوب ليريكا ، وكيف تنتقل من كونها مخدرًا إلى مرض يسبب الإدمان لدى بعض الأشخاص ، وما هي أعراض انسحاب ليريكا، وكيف يمكن علاجها.


ما هي حبوب ليريكا؟


كما هو معروف ، فإن العنصر النشط في حبوب Lyrica هو pregabalin ، وهي مادة تستخدم في علاج الصرع والنوبات ، وهي قريبة كيميائياً من ناقل عصبي في الدماغ يسمى الغلوتامات ، مما يسمح لها بالتحكم في الإشارات العصبية الموجودة في Lyrica. لا يستخدم فقط لعلاج الصرع.


بل يستخدم أيضًا في علاج الاضطرابات العصبية ، مثل علاج الآلام الناتجة عن مرض السكري والألم الناجم عن إصابات النخاع الشوكي.


ما هي أعراض انسحاب ليريكا؟


بعض الأشخاص يسيئون استخدام الأدوية ويأخذونها دون إشراف طبي ، أو لا يلتزمون بالجرعات المحددة لهم ووقت العلاج ، بحيث تظهر بعض الأعراض الانسحابية المهددة للحياة عند توقفهم عن تناولها ، وتتطلب رعاية طبية.


تشمل اعراض انسحاب ليريكا من الجسم:


صداع قوي.


تغييرات الفكاهة


الشعور بالقلق والارتباك.


الاكتئاب الشديد.


الميل للانتحار.


التهيج.


القيء والغثيان.


التعرق الشديد


إسهال قوي


نشوء نوبة قلبية.


الأرق الشديد


في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب أعراض انسحاب Lyrica مخاطر تهدد الحياة ، وأهمها:


تجفيف


يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.


سكتة دماغية.


انتحار.


مدة أعراض انسحاب ليريكا:


تظهر هذه الأعراض عند التوقف عن تناول الحبوب بشكل مفاجئ ، وتتراوح مدة أعراض انسحاب Lyrica الحادة من يوم إلى يومين ، بينما تستمر الأعراض المتبقية لمدة عدة أسابيع ، مثل الأعراض الناتجة عن الإدمان على عقار روش. والتبغ وغيرها.


يمكن إطالة فترة أعراض انسحاب الدواء بشكل عام أو تقصيرها وفقًا لثلاثة عوامل: حجم الجرعة المأخوذة ، ومدة تناول الحبوب ، وطريقة تناولها.
 
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