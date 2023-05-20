عرض مميز ومغري لشقه سكنيه بمنطقة اسطنبول بمجمع سكني
# عرض مميز ومغري لشقه سكنيه بمنطقة اسطنبول بمجمع سكني
# تتكون الشقه من صاله وغرفتين ومساحة الشقه 88 متر مربع وتشمل على كراج مغلق وخدمة أمن 24 ساعة وتقع في الطابق الثامن وبالقرب من محطة المترو
# سعر الشقه المخفض
188000 دولار
# للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال لموبيل رقم 972/0528079877
أبو طارق_القدس
أو الرد لايميل m.ziad2009@hotmail.com
https://www.facebook.com/watch/?v=96...fB&ref=sharing
# عرض مميز ومغري لشقه سكنيه بمنطقة اسطنبول بمجمع سكني
# تتكون الشقه من صاله وغرفتين ومساحة الشقه 88 متر مربع وتشمل على كراج مغلق وخدمة أمن 24 ساعة وتقع في الطابق الثامن وبالقرب من محطة المترو
# سعر الشقه المخفض
188000 دولار
# للاستفسار والشراء الرجاء الاتصال لموبيل رقم 972/0528079877
أبو طارق_القدس
أو الرد لايميل m.ziad2009@hotmail.com
https://www.facebook.com/watch/?v=96...fB&ref=sharing