بدء اطلاق سيارات هيونداي الشكل الجديد لعام 2024

هيونداي هي شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم. تتميز سيارات هيونداي بتصميمها العصري والجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة التي تضمن تجربة قيادة ممتازة للسائقين.أحدث طرازات هيونداي هيونداي فينيو هو سيارة مدمجة تتميز بتصميمها الأنيق والموفر للوقود. تحتوي فينيو على محرك قوي واقتصادي يوفر أداءً ممتازًا واستهلاكًا منخفضًا للوقود.كونا هي سيارة SUV صغيرة تتميز بالرحابة والمرونة. تتوفر كونا بمحركات بنزين وديزل قوية واقتصادية، وتوفر أيضًا مستوى عالٍ من التجهيزات والتقنيات المتقدمة.كريتا هي سيارة SUV متوسطة الحجم توفر مساحة وراحة للركاب والبضائع. تتميز بتصميم أنيق وأداء متميز على الطرق الوعرة، وتتوفر بمجموعة متنوعة من المحركات والتجهيزات لتلبية احتياجات مختلف السائقين.سنتافي هي سيارة SUV كبيرة الحجم توفر مقاعد مريحة لعدد كبير من الركاب ومساحة وفيرة للبضائع. تتميز بأداء قوي وتجهيزات فاخرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات التكنولوجية وأنظمة السلامة.توسان هي سيارة متوسطة الحجم توفر توازنًا رائعًا بين الأداء والراحة. تأتي توسان بتصميم جذاب وديناميكي، وتوفر مجموعة واسعة من المحركات والتجهيزات، بما في ذلك خيارات الدفع الرباعي.سانتا كروز هي سيارة SUV كبيرة الحجم توفر مقصورة واسعة وفخمة ومستويات عالية من الراحة والتجهيزات. تعتبر سانتا كروز خيارًا ممتازًا للعائلات الكبيرة أو لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحة وراحة فائقة في السيارة.ازيرا هي سيارة سيدان فاخرة توفر أداءً قويًا وراحة استثنائية. تتميز ازيرا بتصميم أنيق وفخم، وتوفر تجهيزات فاخرة وتقنيات متطورة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة راقية.باليسيد هي سيارة هاتشباك صغيرة تتميز بالأداء الديناميكي والاقتصاد في استهلاك الوقود. تتميز باليسيد بتصميم جذاب ومميز، وتوفر راحة ومرونة في القيادة، بالإضافة إلى توفير مساحة كبيرة في الخلف لتخزين البضائع.اكسنت هي سيارة صغيرة مدمجة تتميز بتكلفة منخفضة واقتصادية في استهلاك الوقود. تتميز اكسنت بالتصميم العصري والمزايا الأساسية، مما يجعلها خيارًا شعبيًا للسائقين الذين يبحثون عن سيارة صغيرة وعملية للاستخدام اليومي.النترا هي سيارة سيدان متوسطة الحجم تتميز بأداء قوي وتجهيزات متقدمة.تتوفر النترا بتصميم أنيق وديناميكي، وتوفر مقصورة واسعة ومريحة للركاب. تتميز بأداء ممتاز وقوة المحرك، بالإضافة إلى توفير تقنيات متطورة مثل نظام الملاحة وشاشة لمس ونظام صوت عالي الجودة. سوناتا هي سيارة سيدان فاخرة تجمع بين الأداء والفخامة. تتميز سوناتا بتصميمها الأنيق والديناميكي وتوفر محركات قوية وكفاءة في استهلاك الوقود. تأتي سوناتا مجهزة بتقنيات حديثة مثل نظام القيادة المساعدة ونظام الاستشعار لمسافة السيارة الأمامية والخلفية.باختصار، سيارات هيونداي تتميز بتصاميمها الجذابة والعصرية، وتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات لتناسب احتياجات مختلف السائقين. سواء كنت تبحث عن سيارة صغيرة واقتصادية أو سيارة SUV متينة ومريحة، فإن هيونداي تقدم خيارات متعددة تلبي احتياجاتك. بفضل تكنولوجيا هيونداي المتقدمة وجودة تصنيعها، ستحصل على تجربة قيادة ممتازة وموثوقة مع سيارة هيونداي.هيونداي هي شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم. تتميز سيارات هيونداي بتصميمها العصري والجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة التي تضمن تجربة قيادة ممتازةتعد تويوتا أفالون وهيونداي أزيرا منافسين قريبين في تصنيفات السيارات الكبيرة لدينا ، ولا يمكنك أن تخطئ في أي منهما. يوفر كلاهما قدرًا كافيًا من الطاقة ، وأماكن إقامة مريحة في مقصورة فسيحة ، والكثير من الميزات القياسية. هناك نوعان من الاختلافات الملحوظة - أفالون لديها قيادة أكثر سلاسة ، لكن أزيرا لديها نظام معلومات وترفيه أفضل.أيهما أفضل: هيونداي أزيرا 2024 أم كيا كادينزا 2024؟تقدم كيا كادينزا أداءً جيدًا في تصنيفات السيارات الكبيرة لدينا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سلامتها المتميزة وتصنيفات الموثوقية المتوقعة. في الواقع ، تم تصنيف كادينزا على جائزة Top Safety Pick + من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، وحصلت على تصنيف موثوقية مثالي متوقع من J.D. Power. كما أن تكلفة شراء سيارة كادينزا أقل من تكلفة شراء سيارة أزيرا ، كما أن لها تكاليف ملكية أقل لنفقات معينة (التأمين والوقود والإصلاحات والصيانة). من الواضح أن كيا هي أفضل شراء.ما هي هيونداي أكسنت التي يجب أن أشتريها؟يضيف SEL شاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات مع Apple CarPlay و Android Auto والمصابيح الأمامية التلقائية ، لكن استمر في العمل من هناك.تأتي هيونداي إلنترا 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج ما يصل إلى 147 حصانًا وعزم دوران 132 رطل-قدم ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر بقوة 201 حصانًا وعزم دوران 195 رطل-قدم. يتم إقران كلا المحركين بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري مزدوج القابض بسبع سرعات. تأتي إلنترا أيضًا بنظام الدفع بالعجلات الأمامية ، والذي يوفر ثباتًا وثباتًا جيدًا على الطريق.هيونداي إلنترا 2024 تطلق مواصفات المحركبفضل محركها القوي وناقل الحركة ، تستطيع إلنترا الانتقال من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية فقط. يعود الفضل في هذا التسارع الفائق السرعة إلى محرك إلنترا المزود بشاحن توربيني ، والذي يوفر دفعة قوية من القوة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.Hyundai و Kia من أبناء عمومتها ، لذا فليس من المستغرب أن تشترك سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف في الكثير من أوجه التشابه. وتشمل هذه نفس المحرك والمنصة. مع أداء مماثل ، يتعلق الأمر بالداخل للعثور على أي اختلافات حقيقية. تتميز Palisade بمساحة شحن أقل قليلاً وهي ليست فاخرة تمامًا من حيث المواصفات القياسية. ومع ذلك ، سيكلفك ذلك أيضًا أكثر قليلاً ، ولهذا السبب تتقدم Telluride في رأينا. لم يتم تصميم سيارة كيا بجرأة كبيرة وتمكنت من الحصول على بضعة أميال إضافية من خزان الغاز ، بشكل عام ، إنها أكثر منطقية ، من وجهة نظر اقتصادية ونمط حياة. بعد قولي هذا ، لن نخطئ أي شخص في اختيار Palisade على Telluride ، لأن الاختلافات ليست كبيرة حقًا.2024 هيونداي باليسايد vs تويوتا هايلاندرتويوتا اسم كبير في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث حصلت RAV4 على أعلى الدرجات في قطاع الكروس أوفر وبيعها مثل الكعك الساخن. قد لا يكون هايلاندر الأكبر شائعًا تمامًا ، لكنه مثير للإعجاب بنفس القدر. ينتج محرك V6 المتوفر أسفل غطاء طراز الغاز قوة أكبر قليلاً ، عند 295 حصانًا ، ويدير أرقامًا أفضل قليلاً للاقتصاد في استهلاك الوقود من Palisade - هناك أيضًا نسخة هجينة إذا كنت حريصًا على انخفاض فواتير الغاز. على الرغم من ذلك ، لديها سعة شحن أقل ، بالإضافة إلى مساحة أقل للساقين قليلة في جميع المجالات. مع أسعار مماثلة ، تتوقع أن يكون لدى Highlander نفس قائمة الميزات مثل Hyundai ، لكن الأخيرة تحصل على مجموعة أمان أكثر شمولاً وضمانًا أطول للإقلاع. تويوتا هايلاندر هي سيارة جيدة ، لكن هيونداي باليسايد أفضل بشكل عام.أيهما أفضل: هيونداي أزيرا 2024 أم تويوتا أفالون 2024؟تعد تويوتا أفالون وهيونداي أزيرا منافسين قريبين في تصنيفات السيارات الكبيرة لدينا ، ولا يمكنك أن تخطئ في أي منهما. يوفر كلاهما قدرًا كافيًا من الطاقة ، وأماكن إقامة مريحة في مقصورة فسيحة ، والكثير من الميزات القياسية. هناك نوعان من الاختلافات الملحوظة - أفالون لديها قيادة أكثر سلاسة ، لكن أزيرا لديها نظام معلومات وترفيه أفضل.أيهما أفضل: هيونداي أزيرا 2024 أم كيا كادينزا 2024؟تقدم كيا كادينزا أداءً جيدًا في تصنيفات السيارات الكبيرة لدينا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سلامتها المتميزة وتصنيفات الموثوقية المتوقعة. في الواقع ، تم تصنيف كادينزا على جائزة Top Safety Pick + من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، وحصلت على تصنيف موثوقية مثالي متوقع من J.D. Power. كما أن تكلفة شراء سيارة كادينزا أقل من تكلفة شراء سيارة أزيرا ، كما أن لها تكاليف ملكية أقل لنفقات معينة (التأمين والوقود والإصلاحات والصيانة). من الواضح أن كيا هي أفضل شراء.نعطي اللكنة 5 للميزات. في القاعدة الأساسية ، لا تقدم معدات السلامة الأساسية ، وهي مثقلة بشاشة تعمل باللمس مقاس 5.0 بوصة أنيقة - ولكنها تأتي مع ضمان رائع لمدة 5 سنوات / 60،000 ميل وقيمة رائعة ، حتى لو كانت محملة بالكامل.لم يتم الإعلان عن الأسعار حتى الآن لعام 2024 ، لكن قاعدة Accent SE تأتي مع تنجيد من القماش ، وميزات الطاقة ، وبلوتوث ، وتكييف الهواء ، والتحكم في السرعة ، وكل ذلك مقابل حوالي 17500 دولار.ما هي هيونداي أكسنت التي يجب أن أشتريها؟يضيف SEL شاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات مع Apple CarPlay و Android Auto والمصابيح الأمامية التلقائية ، لكن استمر في العمل من هناك.هيونداي إلنترا: المحرك وناقل الحركة والتسارع والقوة والأداءتأتي هيونداي إلنترا 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج ما يصل إلى 147 حصانًا وعزم دوران 132 رطل-قدم ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر بقوة 201 حصانًا وعزم دوران 195 رطل-قدم. يتم إقران كلا المحركين بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري مزدوج القابض بسبع سرعات. تأتي إلنترا أيضًا بنظام الدفع بالعجلات الأمامية ، والذي يوفر ثباتًا وثباتًا جيدًا على الطريق.هيونداي إلنترا 2024 تطلق مواصفات المحركبفضل محركها القوي وناقل الحركة ، تستطيع إلنترا الانتقال من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية فقط. يعود الفضل في هذا التسارع الفائق السرعة إلى محرك إلنترا المزود بشاحن توربيني ، والذي يوفر دفعة قوية من القوة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.2024 هيونداي باليسايد vs كيا تيلورايدHyundai و Kia من أبناء عمومتها ، لذا فليس من المستغرب أن تشترك سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف في الكثير من أوجه التشابه. وتشمل هذه نفس المحرك والمنصة. مع أداء مماثل ، يتعلق الأمر بالداخل للعثور على أي اختلافات حقيقية. تتميز Palisade بمساحة شحن أقل قليلاً وهي ليست فاخرة تمامًا من حيث المواصفات القياسية. ومع ذلك ، سيكلفك ذلك أيضًا أكثر قليلاً ، ولهذا السبب تتقدم Telluride في رأينا. لم يتم تصميم سيارة كيا بجرأة كبيرة وتمكنت من الحصول على بضعة أميال إضافية من خزان الغاز ، بشكل عام ، إنها أكثر منطقية ، من وجهة نظر اقتصادية ونمط حياة. بعد قولي هذا ، لن نخطئ أي شخص في اختيار Palisade على Telluride ، لأن الاختلافات ليست كبيرة حقًا.2024 هيونداي باليسايد vs تويوتا هايلاندرتويوتا اسم كبير في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث حصلت RAV4 على أعلى الدرجات في قطاع الكروس أوفر وبيعها مثل الكعك الساخن. قد لا يكون هايلاندر الأكبر شائعًا تمامًا ، لكنه مثير للإعجاب بنفس القدر. ينتج محرك V6 المتوفر أسفل غطاء طراز الغاز قوة أكبر قليلاً ، عند 295 حصانًا ، ويدير أرقامًا أفضل قليلاً للاقتصاد في استهلاك الوقود من Palisade - هناك أيضًا نسخة هجينة إذا كنت حريصًا على انخفاض فواتير الغاز. على الرغم من ذلك ، لديها سعة شحن أقل ، بالإضافة إلى مساحة أقل للساقين قليلة في جميع المجالات. مع أسعار مماثلة ، تتوقع أن يكون لدى Highlander نفس قائمة الميزات مثل Hyundai ، لكن الأخيرة تحصل على مجموعة أمان أكثر شمولاً وضمانًا أطول للإقلاع. تويوتا هايلاندر هي سيارة جيدة ، لكن هيونداي باليسايد أفضل بشكل عام.تتوفر خمسة مستويات من القطع: SE Connect و Premium و N Line و N Line S و Ultimate التي تتصدر النطاق. بالمقارنة مع Tucson القديمة ، تلقى هذا الطراز الأخير مجموعة مطورة من الميزات بما في ذلك التحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، والمقاعد الأمامية المهواة ، والمقاعد الخلفية المدفأة. هناك أيضًا وضع Multi-Air الجديد الذي يستخدم مزيجًا من فتحات التهوية المباشرة وغير المباشرة لتبريد الداخل بتدفق هواء لطيف أكثر من النظام التقليدي.يعمل وضع النوم الخلفي على خفض السماعات في المقصورة الخلفية لتجنب إزعاج الركاب في الخلف ، بينما يذكرك نظام تنبيه الراكب الخلفي بعدم ترك أي راكب في السيارة عند الخروج. كما تم تجهيزه أيضًا بنظام تحذير الخروج الآمن ، لتنبيه الركاب إلى حركة المرور القادمة أثناء ذهابهم للخروج من السيارة.ميزات السلامة ومساعدة السائقعلى الرغم من أن سائق سانتا كروز يركز على المتعة ، إلا أنه من الجيد معرفة أن شاحنة البيك أب الصغيرة هذه قد تم تسميتها كأفضل اختيار للسلامة من IIHS. يعتمد طراز 2024 على النجاح الذي حققته سيارة هيونداي سانتا كروز 2024 من خلال توفير المزيد من مساعدة السائق المتقدمة التي يريدها السائقون العصريون.يستجيب نظام الكبح التلقائي لساعة المشاة بالإضافة إلى تحذير الاصطدام الأمامي. وبالمثل ، فإن الشاحنة لديها تحذير مغادرة المسار الذي يعمل مع الحفاظ على الممر لمساعدة الشاحنة على البقاء بأمان داخل خطوط الحارة.تتمتع شاحنة هيونداي سانتا كروز 2024 بمعايير جديدة لمنع الحوادث في حركة المرور وفي مواقف السيارات. يوجد جهاز رصد النقطة العمياء لمساعدة كل سائق 2024 في سانتا كروز على تغيير المسار بشكل أكثر أمانًا. يتم الآن دعم كاميرا الرؤية الخلفية القياسية من خلال تنبيه حركة المرور الخلفية. يحذر هذا النظام اليقظ السائقين عندما تكون حركة المرور قادمة نحو السيارة من أي جانب أثناء المناورات البطيئة.ميزة حصرية في فئة الشاحنات هذه ، يعمل نظام الرادار البديهي كمساعد خروج آمن. إذا تم اكتشاف حركة مرور قريبة جدًا من السيارة ، فقد تغلق الأبواب. يجب أن يمنع هذا الركاب من الخروج في موقف خطير.تحقق من تشكيلة شاحنات سانتا كروز الخاصة بنا. يمكنك معرفة المزيد من الدردشة عبر الإنترنت أو مجرد التوقف للدردشة وجهًا لوجه مع موظفينا المعاونين في وكيل Earnhardt Hyundai هذا.هيونداي سنتافي 2024 من الداخلتعتبر سانتا في 2024 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات واسعة وأنيقة مع الكثير من المعدات لكل من ركاب المقاعد الأمامية والخلفية. تم وضع حاملات الأكواب الخلفية في مسند الذراع المركزي ، بينما تكون حاملات الأكواب الأمامية كبيرة ومريحة. تأتي جميع الإصدارات مزودة بعمود توجيه يدوي تلسكوبي ، ويأتي معظمها مزودًا بنظام تثبيت السرعة. إنها ميزة رائعة أن تكون قادرًا على تحديد سرعة وجعل السيارة تحافظ على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك بفضل سرعة الإيقاع. جميع الإصدارات مجهزة بمكيف هواء يدوي ، وعلبة القفازات في الكونسول الوسطميزات سوناتاشاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD) ،نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية مقاس 10.25 بوصة ،اتصال الهاتف الذكي (عبر Apple CarPlayTM أو Android AutoTM) ،نظام صوت Bose Premium مع CenterPoint ،مقاعد السائق والركاب المعدلة كهربائيًا ،مقاعد أمامية مدفأة ومهواة ومقاعد خلفية مدفأة ،فتحة سقف كهربائية،شحن لاسلكي للهواتف الذكية ،ملفات تعريف السائق الشخصية ،تكييف هواء بتحكم مناخي مع نظام تحكم ذكي في درجة الحرارة ،نظام Bose الصوتي الفاخر ،ستارة زجاجية خلفية كهربائية مع ستائر نوافذ خلفية يدوية ،مرايا قابلة للطي إلكترونية قابلة للتدفئة ،مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية اللونية وفتحة سقف زجاجية بانوراميةثلاثة مستويات للقطع: SE ، SEL ، Limitedكما أوضحنا من قبل ، هناك الكثير من تقنيات الاندفاع على SE. هناك أيضًا الكثير من وسائل المساعدة للسائق. تأتي المقاعد ملفوفة بفرش قماش خاص بهيونداي. بالطبع هناك مكيف هواء للعناية بحرارة العنقاء من الألف إلى الياء. يتميز الهيكل الخارجي بميزات مهمة مثل المرايا الجانبية القابلة للتعديل كهربائياً والدخول بدون مفتاح.تعد SEL هي المفضلة بالتأكيد بفضل مكبرات الصوت الاستريو الإضافية والتيار المتردد. يحصل السائقون على مسند ذراع منزلق ونافذة تلقائية تعمل بلمسة واحدة. أكثر أناقة من SE ، يحتوي هذا المستوى من القطع على فتحة سقف كهربائية قابلة للإمالة والانزلاق. يزين الجلد مقبض ناقل الحركة وعجلة القيادة بنعومة إضافية. هناك المزيد من المساعدة للسائق لمراقبة جوانب السيارة.تحتوي الكبائن المحدودة على تنجيد HTex خاص يجلب بالتأكيد تحسينات جديدة إلى المقصورة. بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر للسائقين مقاعد مدفأة كهربائياً وتشغيل زر الضغط. هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها هذا الطراز شاحنًا لاسلكيًا.سيارة 2024 Hyundai Creta Facelift: ما هي مزاياها [فيديو]سوق السيارات الهندي مهووس بسيارات هيونداي الرياضية متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم كريتا. احتفظ النموذج بالمرتبة الأولى في قائمة أفضل البائعين لفترة طويلة الآن ويبدو أن البلد لا يمكنه الحصول على ما يكفي منه. على الرغم من الطلب ، لا يمكن استبعاد أن Creta المنتهية ولايته الحالية قد توقفت لفترة من الوقت الآن وتحتاج إلى القليل من التحديث. كان من المتوقع أن يكون النموذج المحدث قد ظهر لأول مرة في معرض السيارات هذا العام ولكن مفاجأة الجميع لم يحدث ذلك. حتى الآن ، تبيع الشركة فقط Creta المحدثة في السوق الإندونيسي والفلبيني ، ومؤخراً تمت مشاركة مراجعة بالفيديو لديناميكيات القيادة في سيارات الدفع الرباعي عبر الإنترنت.تم تحميل فيديو Hyundai Creta المحدث على YouTube بواسطة AutoIndustriya.com على قناتهم. تعرض القناة تقييمات عن السيارات ورؤى مثيرة للاهتمام حول السيارات من الفلبين. يبدأ الفيديو مع قيام مقدم العرض بجولة حول السيارة والتعليق على تفاصيل التصميم المختلفة لسيارة كريتا الجديدة. يبدأ من المقدمة حيث يعرض الواجهة الأمامية المحدثة والتي تأتي الآن مع اتجاه تصميم الجيل التالي من Hyundai "Sensuous Sportiness" والذي رأيناه في Tucson و Venue الجديدتين وسنرى أيضًا في Verna القادمة.كونا 2024تشمل النقاط البارزة ما يلي:اللوحات الهوائية النشطة (بدون شبك تقليدي) عبر النطاقالمصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية LED عبر النطاقMFR (نوع عاكس)شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة عبر النطاقبما في ذلك. خدمات Bluelink المتصلة وتحديثات OTAالتحكم في المناخ ثنائي المنطقة عبر النطاقكاميرا مراقبة حالة السائق داخل السيارة - الجزء الأولمحدد التحول بالسلكوسادة هوائية أمامية وسطيةشاشة رؤية النقطة العمياءشاشة الرؤية المحيطيةعجلات ألمنيوم مقاس 19 بوصةفتحة سقف "زجاج عريض"باب خلفي كهربائيأشارت هيونداي إلى أن كونا ستقدم تصنيف سحب يبلغ "أكثر من 1000 كجم" (الرقم النهائي TBC) ، وتستهدف تصنيف أمان ANCAP من فئة الخمس نجوم - كما كنت تتوقع.توسان 2024معداتتتوفر خمسة مستويات من القطع: SE Connect و Premium و N Line و N Line S و Ultimate التي تتصدر النطاق. بالمقارنة مع Tucson القديمة ، تلقى هذا الطراز الأخير مجموعة مطورة من الميزات بما في ذلك التحكم في المناخ ثلاثي المناطق ، والمقاعد الأمامية المهواة ، والمقاعد الخلفية المدفأة. هناك أيضًا وضع Multi-Air الجديد الذي يستخدم مزيجًا من فتحات التهوية المباشرة وغير المباشرة لتبريد الداخل بتدفق هواء لطيف أكثر من النظام التقليدي.يعمل وضع النوم الخلفي على خفض السماعات في المقصورة الخلفية لتجنب إزعاج الركاب في الخلف ، بينما يذكرك نظام تنبيه الراكب الخلفي بعدم ترك أي راكب في السيارة عند الخروج. كما تم تجهيزه أيضًا بنظام تحذير الخروج الآمن ، لتنبيه الركاب إلى حركة المرور القادمة أثناء ذهابهم للخروج من السيارة.