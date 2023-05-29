اطلاق سيارات تيوتا 2024 في اسواق الشرق الاوسط

تويوتا، الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، تتميز بتوفير مجموعة متنوعة من الأنواع والموديلات التي تلبي توقعات واحتياجات عشاق السيارات حول العالم. منذ سنوات عديدة، تعكس تويوتا الابتكار والأداء المتفوق من خلال تصميماتها الفريدة والتكنولوجيا المتقدمة.تتضمن تشكيلة سيارات تويوتا الحالية العديد من الأنواع المميزة والمذهلة. إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة رائعة وأداء قوي، فإن سيارات الأداء الرياضي مثل سوبرا و86 تأتي لتلبية تلك الاحتياجات. تأسر هذه السيارات الأنظار بتصميمها الأنيق والديناميكي ومحركاتها القوية التي توفر تسارعًا سريعًا وقدرة استجابة مذهلة.من جانب آخر، تتميز تويوتا بتوفير سيارات الدفع الرباعي المتينة والمتعددة الاستخدامات، مثل لاند كروزر وفورتشنر. تجمع هذه السيارات بين الأداء القوي والقدرة على التحمل في الطرق الوعرة، مما يمنحك الثقة والاستقرار في مختلف الظروف الطبيعية.ولمن يهتم بالبيئة ورغبة في تقليل انبعاثات العوادم، توفر تويوتا مجموعة رائدة من السيارات الهجينة والكهربائية. تتضمن هذه المجموعة طرازات مثل بريوس وكورولا هجينة وتويوتا ميراي، التي تعتمد على تقنيات المحرك الكهربائي لتقديم أداء قوي واستهلاك منخفض للوقود وصفر انبعاثات العوادم.تتميز تويوتا راش 2024 بمقصورة جذابة وواسعة تتسع لسبعة أشخاص ، ومجال رؤية مميز يسمح للسائق برؤية محيطه في الخارج ، ويتم تشغيله بمحرك موفر للوقود مقارنة بالمنافسين.تعتبر فرامل مانعة للانغلاق ، ومساعد بدء التلال ، والتحكم في ثبات السيارة ، والتحكم في الجر ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، والوسائد الهوائية ، ونظام الحماية من السرقة ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات من بين ميزات السلامة ومساعدة السائق في Toyota Rush 2024.ما هو أفضل بكثير في هايلكس مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالغاز في أمريكا الشمالية هو الاقتصاد في استهلاك الوقود. من الاستخدام على مدى أسبوع مع Hilux GR Sport ، تمكنت من القيام بـ 11.2 كم / لتر أو 26 ميلا في الغالون في مزيج جيد من القيادة في المدينة والطرق السريعة. لإعطائك بعض المنظور ، فإن 26 ميلا في الغالون أفضل من الأميال التي قطعتها الغاز على الطرق السريعة لشاحنات التقاط البنزين متوسطة الحجم الأخرى.تمكنت تويوتا أيضًا من تحسين صقل هايلكس بشكل طفيف جدًا ، مع تقليل ضوضاء الطريق والمحرك التي تتخلل المقصورة. من المحتمل أن تكون ضوضاء الرياح متشابهة ، على الرغم من أن هايلكس تشتهر بركوبها النطاطي. تم إصلاح ذلك إلى حد ما في عملية تجميل الوجه هذه ، ولكن بالنسبة لـ GR Sport ، جعلت الصدمات أحادية الأنبوب الركوب أكثر توافقًا. لا يزال قريبًا من أي شيء مثل دودج رام ، ولكن بالمقارنة مع ما كانت عليه هايلكس ، يعد هذا بالفعل تحسنًا كبيرًا.راحة الركوب ليست أقوى بدلات RAV4. نظام التعليق قوي إلى حد ما ، لذا فإن السيارة تتصادم فوق الحفر ومفاصل تمدد الطريق السريع أكثر مما قد ترغب في سيارات الدفع الرباعي الكبيرة المناسبة للعائلة. إنها ليست بأي حال من الأحوال مؤلمة للظهر ، لكنها لا تشعر أبدًا بالاستقرار بشكل خاص ، وستجدها تشنجات أثناء القيادة على طول جميع الطرق باستثناء الطرق الأكثر سلاسة.إن هوندا CR-V أكثر استقرارًا بشكل ملحوظ حول المدينة وتحتفظ برباطة جأشها بشكل أفضل على التلال والحفر الحادة. تعتبر Peugeot 5008 - التي لا تتوفر كسيارة هجينة ولكنها بنفس حجم RAV4 تقريبًا - بديلاً آخر أكثر راحة. إن RAV4 أقل تآكلًا في الرحلات الطويلة على الطريق السريع من Ssangyong Rexton الأكثر ثباتًا.بالنسبة للأداء المتميز وقيادة المشاركة ، توجد فتحة GR Yaris الساخنة ، ولكن بشكل عام لا تشترك كثيرًا مع Yaris القياسية على الإطلاق. إنها "يارس" الوحيدة المتوفرة الآن مع علبة تروس يدوية ، وتأتي بمحرك بنزين قوي للغاية سعة 1.6 لتر ، وقمنا بمراجعته بشكل منفصل.بأسلوب تويوتا النموذجي ، يبدو التصميم الداخلي لـ Yaris Hybrid مصنوعًا جيدًا ويفتخر بإعداد معلومات وترفيه محسّن يضم Apple CarPlay و Android Auto ، لكنه ليس أنيقًا مثل Clio أو Jazz. هناك الكثير من البلاستيك الأسود ، وهو أمر مؤسف بالنظر إلى أن المظهر الخارجي يبدو الآن مرغوبًا فيه أكثر.بينما تتعامل Yaris Hybrid بشكل أفضل مما كنا نتوقعه ، فإن السيارات ذات العجلات المعدنية مقاس 17 بوصة والتعليق الأكثر ثباتًا لحافة Excel يمكن أن تنقل بعض عيوب الطريق داخل السيارة. إنه أمر غير مريح ، لكن تصميم التصميم مع تعليق أكثر نعومة وعجلات أصغر ستوفر قيادة أكثر سلاسة.لوحة عدادات تويوتا يارسالتصميم الداخلي أنيق وعملي ، مع نظام معلومات ترفيهي بارز ينبت من أعلى لوحة القيادة. الميزة الإضافية هي أنها نظرة سريعة بعيدًا عن الطريق ، لكننا نعتقد أن الإطار الكبير والأزرار والمقابض الموضوعة حوله تبدو في غير مكانها الذي بدأ بالفعل حتى الآن.هناك أيضًا القليل من الذوق ، مع البلاستيك الداكن وتناثر الكروم العرضي. نرحب ببعض الألوان أو أنماط ومواد التنجيد المثيرة للاهتمام ، لكن لا شك في أن Yaris ستثبت على الأقل أنها بنيت بقوة.من التحسينات الكبيرة أن تكون المعلومات الترفيهية تتضمن Apple CarPlay و Android Auto هذه المرة ، لذا يمكنك استخدام واجهة هاتفك على شاشة السيارة بدلاً من الاعتماد على إعداد Toyota. نظام Toyota عديم الجدوى وأقل حدسية بكثير من أفضل أنظمة المعلومات والترفيه في السوق ، ولا تساعده الرسومات القديمة. هناك شاشة عرض واضحة توضح كيفية عمل النظام الهجين ، والتي يمكن أن تساعد عند القيادة اقتصاديًا قدر الإمكان.معداتتبدأ الديكورات بـ Icon ، والتي تتضمن عجلات ألمنيوم مقاس 16 بوصة ، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 7 بوصات ، وكاميرا للرؤية الخلفية ، و Apple CarPlay ، و Android Auto ، وتكييف هواء وأضواء ومساحات أوتوماتيكية. يزيد التصميم من حجم الشاشة المركزية بمقدار بوصة واحدة ويضيف عجلات مختلفة وإضاءة خارجية LED ونوافذ زجاجية خلفية كهربائية للخصوصية.غالبًا ما تعتبر Toyotas أجهزة الطريق. إنها سهلة الاستخدام وموثوقة وليست مسيئة المظهر. وتواصل تويوتا كورولا كروس هايبرد 2024 ذلك مع رؤية أمامية جيدة ، ومقاعد سهلة الضبط مع وضع قيادة مريح وجميع أدوات التحكم في متناول اليد.تنقل مجموعة العدادات الرقمية جميع المعلومات ذات الصلة حول ميزات السلامة التي يتم تشغيلها بينما تسمح عجلة القيادة للسائق بتبديل أوضاع الصوت وتغيير سرعات أدوات التحكم في السرعة دون مغادرة يديه للعجلة. تُظهر المجموعة أيضًا الوضع الذي تكون فيه السيارة ، سواء كانت كهربائية بالكامل أو مزودة ببطارية أو هجينة.مع وجود سائق يبلغ طوله 5 أقدام و 10 بوصات ، توجد مساحة كافية في الخلف للبالغين ، على الرغم من وجود ستة أقدام في الخط يجلب المقعد إلى ركبتي الراكب الخلفي. هؤلاء الركاب الخلفيون لديهم بضع بوصات من الإرتفاع الإضافي فوق سيارة سيدان مائلة. معظم المواد من البلاستيك المطاطي أو البلاستيك ، وهو أمر متوقع في هذه الفئة.يركب كورولا كروس هايبرد 2024 أقسى قليلاً مما كان متوقعًا ، وأحيانًا يصطدم بالحفر ، لكن لديه ارتفاعًا كافيًا للركوب وجدارًا جانبيًا للإطار ، فلا داعي للقلق بشأن أي ضرر. على الطرق الأكثر سلاسة ، يتم الحفاظ على تدحرج الهيكل إلى أدنى حد مريح وتكون المقصورة هادئة.تويوتا فورتشنر هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات النموذجية التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. إنه نوع من سيارات الدفع الرباعي المصنوع لظروف الطرق الوعرة الصعبة مع إطار كبير وصلب ومتين. تأمل Fortuner في تعزيز مكانتها كملك حاكم في فئة سيارات الدفع الرباعي مع إعادة تصميم ،حصلت Toyota Fortuner على شبكة جديدة ومداخل أكبر خلف مصابيح الضباب و DRLs جديدة على الذقن ولوحة أمامية أوسع.تعد الواجهة الأمامية والمصد الأمامي المعاد تصميمهما ، بالإضافة إلى مصابيح LED الأمامية الجديدة ، من أبرز التحسينات الخارجية.الاختلاف الوحيد في الجزء الخلفي هو تصميم ضوء خلفي جديد.تحصل على مظهر جديد بعد اعتماد عجلات معدنية ثنائية اللون جديدة.راحة المقصورة وداخلها:في الداخل ، لا توجد تغييرات كبيرة ، باستثناء معدات أكثر بكثير من سابقتها.يحتوي Fortuner الجديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات مع أدوات تحكم في الاختصار وشبكة Wi-Fi مدمجة.من بين الميزات الجديدة نظام صوت JBL 10 مكبرات صوت مع مضخم صوت يعمل بالطاقة و Apple CarPlay و Android Auto.المقصورة أنيقة ولكنها أساسية مع مقاعد أمامية مبردة.المحرك والسرعة:خيارات المحرك ، والتي تشمل بنزين 2.7 لتر و 2.8 لتر ديزل ، لم تتغير.يتوفر عزم الدوران الآن عند 1600 دورة في الدقيقة ، وقد عززت تويوتا تدفق الهواء عند سرعات المحرك الأعلى أيضًا.تتمتع موديلات AT الآن بتصنيف عزم دوران أعلى يبلغ 500 نيوتن متر.يستغرق الأمر الآن 11.2 ثانية فقط للوصول إلى 100 كيلومتر في الساعة ، مما يجعلها أسرع سيارة دفع رباعي في فئتها.الوضع الاقتصادي والعادي والرياضي هي أوضاع القيادة الثلاثة المتاحة الآن.ميزات السلامة:تشتمل عملية تجميل تويوتا فورتشنر الجديدة على سبع وسائد هوائية ، وكاميرا بزاوية 360 درجة ، ونظام تجنب الاصطدام ، والتحذير من مغادرة المسار ، ونظام تثبيت السرعة الديناميكي الموجه بالرادار ، من بين ميزات الأمان الأخرى .... أكثرتصنع FJ Cruiser سيارة متميزة للطرق الوعرة ، لكن المقايضة هي متوسطة على الطريق ، مع معالجة متقنة ، وتوجيه ثقيل وأداء واقتصاد في استهلاك الوقود يتناسب مع وزن ثقيل 2000 كجم. ولدت تلك المظاهر القديمة وجودة البناء المضاد للرصاص اهتمامًا في الولايات المتحدة ، لكن تويوتا جي بي لديها بالفعل خمسة سيارات للقيادة على الطرق الوعرة ".Andrew Sacre ، مالك Jeepster: "في المرة الأولى التي كان لدينا فيها [FJ Cruisers] ، أتيحت الفرصة للفني لإلقاء نظرة عليها. كانوا جميعًا في الثالثة من العمر أو على وشك الانتهاء - عدد الكيلومترات منخفض جدًا - وكان الفني الخاص بي يعتقد بصدق أنهم كانوا جددًا تقريبًا. لم يكن لدينا مطالبة ضمان واحدة ، وليست مشكلة واحدة. ومن الجيد قيادتهم ، حتى بعد العبث بإطارات رفع التعليق وإطارات التضاريس. لقد بعت واحدة لستيف جرانتلي (من فرقة الروك Stiff Little Fingers) ويقول إنها أفضل سيارة امتلكها على الإطلاق - ولديه أسطول صغير من السيارات ".توعية المشتريالمحرك: يمكن أن يكون استهلاك الزيت المرتفع مشكلة. لا تغلق حلقات الزيت بشكل صحيح بمرور الوقت ويمر الزيت من خلالها ويسبب مشاكل احتراق. سوف ينخفض مستوى الزيت ويتطلب زيادة. أيضًا ، سيكون الدخان الأسود المنبعث من العادم من الأعراض الأخرى للمحرك الذي يعاني من مشاكل في احتراق الزيت ، لذا تأكد من أن المحرك لا يدخن.احترس من النفخ أيضًا. هذا هو المكان الذي لا يتم فيه إغلاق حلقات المكبس بشكل صحيح ويجد الهواء طريقه عبر الفجوات بين حلقات الضغط وجدران الأسطوانة. عند فحص إف جي كروزر ، ابدأ تشغيل المحرك وقم بإزالة مقياس الزيت. ضع يدك فوق أنبوب مقياس العمق وإذا كان ينفخ كثيرًا من الهواء ، فإن هذا المحرك لديه مشاكل خطيرة. على الرغم من ذلك ، فإن كمية صغيرة من النفخ أمر طبيعي.يمكن أن تتسبب مضخة المياه أيضًا في حدوث تسريبات ويمكن أن تتسرب أختام العمود المرفقي الأمامية والخلفية الزيت. يمكن أن يتسبب مستشعر ضغط الزيت في حدوث خلل وقد ترى بعض التنبيهات الخاطئة. من المعروف أيضًا فشل بكرة شداد حزام التوقيت وهذا يمكن أن يتسبب في تذبذب الحزام. مع محرك V6 ضخم يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعيتويوتا إنوفا هيكروس: أطلقت تويوتا إنوفا هايكروس في السعوديةأقلتويوتا إنوفا سعر كريستاليبدأ سعر Toyota Innova Crysta من Rs. 19.99 3 لكح. يتوفر Toyota Innova Crysta بخمسة أنواع مختلفة - الطراز الأساسي لـ Innova Crysta هو 2.4 GX 7 STR والنوع الأعلى Toyota Innova Crysta 2.4 Zx 7 STR والذي .لاند كروزر 2024 سيارة قوية لمنافسين المقارنين LandCruiser 300 Sahara بعيدون عن بعضهم البعض. أقرب منافس هو نيسان باترول Ti-L ، والذي يكلف 95115 دولارًا + ORC (أو حوالي 105000 دولار بالسيارة حسب الموقع). باترول أرخص بكثير من لاندكروزر ساجار وما زالت تأتي مع الكثير من المعدات القياسية. قد تكون سريعة في خط مستقيم وقادرة على الطرق الوعرة ، لكنها في نهاية المطاف ليست مطابقة لأحدث بكثير من LandCruiser 300 Series ، مع مقصورتها الداخلية القديمة وشعورها العام بالطريقة التي تقود بها وتتصرف على الطريق.قد تتطابق السيارات من العلامات التجارية الفاخرة مثل Land Rover Defender D300 X-Dynamic HSE بسعر 120310 دولارًا و Land Rover Discovery D300 R-Dynamic HSE: 126،570 دولارًا (جميعها بالإضافة إلى تكاليف الطريق) مع قدرة LandCruiser على الطرق الوعرة على الطرق الوعرة ولديها بعض شارة بوشر حمراء لمصلحتهم ، لكن لا أحد منهما قادر على تقديم القدرة الشاملة لسيارة LandCruiser Sahara.الأداء والاقتصاد: 9/10يتم تشغيل جميع الطرازات في تشكيلة Toyota LandCruiser 300 Series محليًا من خلال محرك الديزل V6 مزدوج التوربو الجديد كليًا سعة 3.3 لتر والذي يضخ 227 كيلو واط (4000 دورة في الدقيقة) وعزم دوران قوي يبلغ 700 نيوتن متر (1600-2600 دورة في الدقيقة). يتم إرسال القوة إلى جميع العجلات الأربع ، طوال الوقت ، من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليًا بـ 10 سرعات مع نطاق منخفض وقفل تفاضلي مركزي.