التحرش ...... إلى أين ؟؟؟؟

قدور القسنطيني
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التحرش كلمة تعني الإعتداء و الرغبة في أخذ ما ليس حقا للمتحرِّش من المتحرَّش به أو بها ، و هو ( التحرش ) سلوك ذميم لا يصدر إلا ممن تشوهت أفكارهم و اعتلّت نفوسهم و فسدت نواياهم و لذلك قال ربنا عن هذا الصنف من البشر أنهم (( ...أولائك كالأنعام بل هم أضل أولائك هم الغافلون )) ... و أضيف أن المتحرش جبان و لا رجولة له ، أما المتحرشة فلها شخصية مهتزة و مضطربة و كلاهما يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي مع حكيم خبير رجاء في الشفاء - أو صدع و ردع بأحكام و حدود معروفة تجعل المتحرش أو المتحرشة يحسبان ألف حساب قبل أن يقدما على هذا الفعل الشنيع .....
فالمتحرش و إن كان معلما أو أستاذا جامعيا أو دكتورا أو مهندسا أو صاحب مال أو زوجا أو طفلا ، فهو معتلّ النفس و الفكر و لا قيمة للشهادة عنده إلا تلبُّسًا و انتفاخا بين أفراد مجتمعه .... و حتما سيزيده اعتلالا و فجاجة تساهل أفراد باقي المجتمع تراخيهم و إهمالهم لجوانب التعري و إبراز المفاتن للعامة .
أما الأطفال ذكورا كانوا أم إناثا فلنا في ما يجيزه و يحلله بل و يفعله كثير من أئمة و فقهاء الشيعة مع البنات الرضع و الصبيات ما يندى له الجبين فيما يسمونه بـ(( التفخيذ )) .....
هذا الإنفلات السلوكي الغريب الخطير القاتل الذي تفشى في ربوع أمتنا نتج عن تيهاننا عن الضوابط المنبثقة عن أصالتنا ( عروبة و إسلام و أمازيغية ) و ميولنا إلى التفسخ المستشري هناك على الضفة الشمالية للمتوسط .....
لنخلص إلى النتيجة الحتمية أن للتحرش سببان رئيسيان أولهما ذكره ربنا سبحانه و تعالى في كتابه الكريم في سورة الأعراف ((
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (30) )) و قد حدد لنا كمسلمين أين و متى و لمن يمكن للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها بل و أكثر من ذلك بين لنا كيف يكون لباس المسلمة خارج بيتها بل و ذهب إلى أبعد من ذلك فنهى عن خضوع المرأة بقولها و صوتها فيطمع فيها مريض القلب ... فتعري المرأة و إبراز مفاتنها لغير محرم لها شرعا من المعاصي المؤدية إلى التحرش ......و إذا شاع التحرش و انتشر بين الناس سيتطور حتما إلى الشذوذ عن الفطرة السليمة ، سيتطور إلى اللواط و العياذ بالله و لنا في قصة سيدنا لوط عليه و على نبينا الصلاة و السلام المثال الأوفى عن هذه المعصية التي انتهت بالعذاب الأليم .......
أما السبب الثاني فهو تركنا للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و أول المسؤولين عن ذلك هم العلماء و الأئمة الذين يعتلون المنابر في المساجد ( و هم ورثة النبي محمد صلى الله عليه و سلم ) و قد تركوا هذا المشكل و تناسوه تماما ، و إن تكلموا عنه فبإيجاز مقرف و كأنه من هينات القضايا و راحوا يمجدون الحكام و السلاطين .... نسوا الله فنسيهم ... و يأتي من بعد هؤلاء العلماء و الأئمة أولائك الذين سميناهم ( نخبة المجتمع من مهندسين و أطباء و دكاترة و أساتذة و معلمين و مديرين و معلمين و رؤساء مصالح و ممرضين و تقنيين ) .....
نسأله سبحانه أن يردنا إليه ردا جميلا طيبا مباركا فيه .... و أن يهدي علماءنا و أئمتنا و نخبتنا إلى طريق النور و الحق .... إنه ولي ذلك و القادر عليه ....
فالمتحرش و إن كان معلما أو أستاذا جامعيا أو دكتورا أو مهندسا أو صاحب مال أو زوجا أو طفلا ، فهو معتلّ النفس و الفكر و لا قيمة للشهادة عنده إلا تلبُّسًا و انتفاخا بين أفراد مجتمعه .... و حتما سيزيده اعتلالا و فجاجة تساهل أفراد باقي المجتمع تراخيهم و إهمالهم لجوانب التعري و إبراز المفاتن للعامة .
أما الأطفال ذكورا كانوا أم إناثا فلنا في ما يجيزه و يحلله بل و يفعله كثير من أئمة و فقهاء الشيعة مع البنات الرضع و الصبيات ما يندى له الجبين فيما يسمونه بـ(( التفخيذ )) .....
هذا الإنفلات السلوكي الغريب الخطير القاتل الذي تفشى في ربوع أمتنا نتج عن تيهاننا عن الضوابط المنبثقة عن أصالتنا ( عروبة و إسلام و أمازيغية ) و ميولنا إلى التفسخ المستشري هناك على الضفة الشمالية للمتوسط .....
لنخلص إلى النتيجة الحتمية أن للتحرش سببان رئيسيان أولهما ذكره ربنا سبحانه و تعالى في كتابه الكريم في سورة الأعراف ((
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (30) )) و قد حدد لنا كمسلمين أين و متى و لمن يمكن للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها بل و أكثر من ذلك بين لنا كيف يكون لباس المسلمة خارج بيتها بل و ذهب إلى أبعد من ذلك فنهى عن خضوع المرأة بقولها و صوتها فيطمع فيها مريض القلب ... فتعري المرأة و إبراز مفاتنها لغير محرم لها شرعا من المعاصي المؤدية إلى التحرش ......و إذا شاع التحرش و انتشر بين الناس سيتطور حتما إلى الشذوذ عن الفطرة السليمة ، سيتطور إلى اللواط و العياذ بالله و لنا في قصة سيدنا لوط عليه و على نبينا الصلاة و السلام المثال الأوفى عن هذه المعصية التي انتهت بالعذاب الأليم .......
أما السبب الثاني فهو تركنا للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و أول المسؤولين عن ذلك هم العلماء و الأئمة الذين يعتلون المنابر في المساجد ( و هم ورثة النبي محمد صلى الله عليه و سلم ) و قد تركوا هذا المشكل و تناسوه تماما ، و إن تكلموا عنه فبإيجاز مقرف و كأنه من هينات القضايا و راحوا يمجدون الحكام و السلاطين .... نسوا الله فنسيهم ... و يأتي من بعد هؤلاء العلماء و الأئمة أولائك الذين سميناهم ( نخبة المجتمع من مهندسين و أطباء و دكاترة و أساتذة و معلمين و مديرين و معلمين و رؤساء مصالح و ممرضين و تقنيين ) .....
نسأله سبحانه أن يردنا إليه ردا جميلا طيبا مباركا فيه .... و أن يهدي علماءنا و أئمتنا و نخبتنا إلى طريق النور و الحق .... إنه ولي ذلك و القادر عليه ....