خرايب الجزائريين في فرنسا 😂

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عندك الحق تقول ذراري ههههصراحة انا ضد تصرفاتهم
كي يبغيو يتبهللو ويديرو طوايش يسماو جزائريين وهما تاني يسميو روحهم جزائريين ويرفدو لعلام
وكي يكونو ناجحين بالنسبة لفرنسا هما فرنسيين وهما تاني يقولك فرنسا بلدنا
كي هادو كي الي راهم دك يحرقو
احكم جهة ونقولك انت شكون
الجزائري الي عندو لاكارط خضرا. المخير في هادو ماعندوش بطاقة تعريف جزائرية يخرجو غير الباسبور خضر باش يجيو بلا فيزا