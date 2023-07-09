فوائد الأفيون للنساء

احمد نادي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 جويلية 2023
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- العمر
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- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- أنثى
في حقيقة الأمر قد أوهم بعض تجار المخدرات الكثير من النساء بأن الأفيون يحقق لهم رغبة كبيرة في الجنس، ولكن الدراسات العلمية أثبتت عكس ذلك تماما، فعلى الرغم أن بعض النساء استخدموه في تسكين الألم إلى أن تحول من هذا الاستخدام إلى أتجاه آخر مما جعل الكثير ينوه على ضرورة الابتعاد عنه وعلى رأسهم مركز الأمل أفضل مركز لعلاج حالات الإدمان في الشرق وذكر الأضرار التي يمكن أن تصيب النساء فمنها:
- يفقد النساء الرغبة في ممارسة الجنس.
- فقدان القدرة على التبويض.
- الإصابة بالحساسية في الأعضاء التناسلية مما يشعرها بالتهيج.
- يجعلها لا تفكر في شيء نهائيا سواء إنها تحصل على الأفيون.