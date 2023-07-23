افضل خمس تطبيقات لتعلم اللغة الانجليزية

ghiatyweb

ghiatyweb

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يبحث الكثير من الناص والطلاب على تطبيقات مجانية لتعلم اللغات ويرغب وفى تعلم لغة بهدف العمل حيث ان سوق العمل في الوقت الحالي يتطلب معرفة الكثير من اللغات مثل اللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من لغات العالم المختلفه، ومع انتشاء الاجهزة التكنولوجية الحديثة وعلى راسها الهواتف الزكية اصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن تطبيقات تتوفق مع تلك الأجهزة والتي تكون فى متناول الجميع وسنعرض لكم في هذا المقال افضل خمس تطبيقات تعلم اللغة الانجليزية


ما هى افضل تطبيقات اللغة الانجليزية​

تطبيق Duolingo​

يعتبر هذا التطبيق من اقوى وافضل التطبيقات المجانية التي تسمح لك بتعليم اللغات المختلفة وتسطيع ان تحصل عليه من خلال متجر جوجل بلاى ويمتلك التطبيق على العديد من المميزات التي يمتاز بها ومن اهم تلك المميزات سهولة استخدامه وناقة التصميم الخاص به كما أن التصميم من الداخل مقسم إلى العديد من الأقسام لتحتار منه ما يناسبك لتعلم اللغات

تطبيق Babbel​

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات التي يمكن ان تعتمد عليها في تعلم اللغات الأجنبية لان التطبيق موجود به مجموعة متكاملة من الدروس ويتراوح كل درس منها على 15 إلى 20 دقيقة وبالتالى تستطيع ان تتعرف إلى اكبر عدد ممكن من الكلمات الأجنبية للتمكن من اتقان اللغات بكل سهولة

تطبيق Tandem​

وهوا من اهم تطبيقات تعليم اللغات التي تفتح أمامك الفرصة الكاملة لتعلم اللغة الانجليزية، بواسطة التطبيق تستطيع ان تواصل مع الأشخاص الذين يتقنون العديد من اللغات وربما تصل هذه اللغات إلى 150 لغة أجنبية فمن يريدا ن يتعلم اللغات تستطيع ان تتعاون معه

تطبيق Memrise​

يتميز هذا التطبيق بحفظ الكلمات حيث يمتلك التطبيق مجموعه كبيرة من الكلمات بحيث انها تبقى فى زهنك اطول فتره ممكنه ويعتمد هذا التطبيق على التعلم من طريق اللعب، فالتطبيق عبارة عن لعبة تدخل فى مدينة وتتحدث مع الأشخاص باللغة التى تريد ان تتعلمها

تطبيق Busuu​

يتميز هذا التطبيق فى وجود عدد كبير من الأشخاص التي يمكن ان تتواصل معهم وتتعرف على لغتهم وكيف ينطقون كما يتميز التطبيق بانه سهل الاستخدام وبه مجموعة كبيرة من الدروس المتنوعه والتى من خلالها تستطيع ان تتعلم اللغات والقواعد النحوية لتتمكن من نطق الكلمات بسهولة كبيرة


أتمني ان تنال المقالة على أعجابكم الذي تناولنا فيها اهم خمس تطبيقات مجانية لتعلم اللغة الانجليزية
 
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