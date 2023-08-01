افضل خمس تطبيقات لتعلم اللغة الانجليزية

ghiatyweb
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 جويلية 2023
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
يبحث الكثير من الناس والطلاب على تطبيقات مجانية لتعلم اللغات ويرغب وفى تعلم لغة بهدف العمل حيث ان سوق العمل في الوقت الحالي يتطلب معرفة الكثير من اللغات مثل اللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من لغات العالم المختلفه، ومع انتشاء الاجهزة التكنولوجية الحديثة وعلى راسها الهواتف الزكية اصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن تطبيقات تتوفق مع تلك الأجهزة والتي تكون فى متناول الجميع وسنعرض لكم في هذا المقال افضل خمس تطبيقات تعلم اللغة الانجليزية
أتمني ان تنال المقالة على أعجابكم الذي تناولنا فيها اهم خمس تطبيقات مجانية لتعلم اللغة الانجليزية
ما هى افضل تطبيقات اللغة الانجليزية
تطبيق Duolingo يعتبر هذا التطبيق من اقوى وافضل التطبيقات المجانية التي تسمح لك بتعليم اللغات المختلفة وتسطيع ان تحصل عليه من خلال متجر جوجل بلاى ويمتلك التطبيق على العديد من المميزات التي يمتاز بها ومن اهم تلك المميزات سهولة استخدامه وناقة التصميم الخاص به كما أن التصميم من الداخل مقسم إلى العديد من الأقسام لتحتار منه ما يناسبك لتعلم اللغات
تطبيق Babbelيعتبر هذا التطبيق من التطبيقات التي يمكن ان تعتمد عليها في تعلم اللغات الأجنبية لان التطبيق موجود به مجموعة متكاملة من الدروس ويتراوح كل درس منها على 15 إلى 20 دقيقة وبالتالى تستطيع ان تتعرف إلى اكبر عدد ممكن من الكلمات الأجنبية للتمكن من اتقان اللغات بكل سهولة
تطبيق Tandemوهوا من اهم تطبيقات تعليم اللغات التي تفتح أمامك الفرصة الكاملة لتعلم اللغة الانجليزية، بواسطة التطبيق تستطيع ان تواصل مع الأشخاص الذين يتقنون العديد من اللغات وربما تصل هذه اللغات إلى 150 لغة أجنبية فمن يريدا ن يتعلم اللغات تستطيع ان تتعاون معه
تطبيق Memriseيتميز هذا التطبيق بحفظ الكلمات حيث يمتلك التطبيق مجموعه كبيرة من الكلمات بحيث انها تبقى فى زهنك اطول فتره ممكنه ويعتمد هذا التطبيق على التعلم من طريق اللعب، فالتطبيق عبارة عن لعبة تدخل فى مدينة وتتحدث مع الأشخاص باللغة التى تريد ان تتعلمها
تطبيق Busuuيتميز هذا التطبيق فى وجود عدد كبير من الأشخاص التي يمكن ان تتواصل معهم وتتعرف على لغتهم وكيف ينطقون كما يتميز التطبيق بانه سهل الاستخدام وبه مجموعة كبيرة من الدروس المتنوعه والتى من خلالها تستطيع ان تتعلم اللغات والقواعد النحوية لتتمكن من نطق الكلمات بسهولة كبيرة
أتمني ان تنال المقالة على أعجابكم الذي تناولنا فيها اهم خمس تطبيقات مجانية لتعلم اللغة الانجليزية