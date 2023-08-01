كيفية اختيار الكلمات المفتاحية وتحسين ترتيب موقعك

الكلمات المفتاحية عبارة عن مزيج من الجمل يتم استخدامها داخل المقالات وهي نفسها الكلمات التي يتم البحث عنها من قبل الجمهوركلمات قصير Short tail: تتكون من كلمة الى 3 كلمات وتكون شديدة المنافسة.كلمات طويلة Long tail: تكون من 4 كلمات فما فوق وهي محببة لدى اصحاب المواقع ومختصي السيو.1-تحديد عنوان المقال بالبحث عن الكلمات المفتاحية الاقل منافسة.2-البدء بانشاء مقال باستخدام الكلمات المفتاحية.3-وضع الكلمات المفتاحية في العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية والوصف والميتا والصور.4-انشاء مقال لا يقل عن 1000 كلمة.5-محتوى قوي ومفيد للقراء.6-تحسين تجربة المستخدم.وجود عناوين داخلية وخارجية للمقال.