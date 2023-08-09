كيف استطعت تخفضي سعر الاستضافة كلاود من $155.88 الى $76 لمتجري الإلكتروني

DJAMELFX
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 جانفي 2021
- المشاركات
- 42
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- tipaza
- الجنس
- ذكر
كيف استفدت من العروض والخصومات لتوفير المال عند شراء استضافة لمتجري الإلكتروني
مشاهدة المرفق 160299
في عالم التجارة الإلكترونية، يعتبر توفير المال أمرًا أساسيًا لبناء وتنمية أعمالك. سأشارك معك تجربتي الرائعة في توفير المال عند شراء استضافة لمتجري الإلكتروني وكيف استفدت من العروض والخصومات للوصول إلى أفضل قيمة ممكنة.
بعد اتخاذ قراري بفتح متجر إلكتروني، كان الخطوة الأولى تأمين استضافة ذات جودة عالية بأسعار معقولة. بدأت رحلة البحث المكثفة للعثور على الخيار المثالي، ووجدت أن خدمة استضافة Hostinger تتميز بتوازنها بين الجودة والسعر.
بناءً على تجارب المستخدمين ومراجعات الخدمة، اخترت خطة السحابة للشركات الناشئة، التي تلبي احتياجات موقعي بشكل مثالي. كان سعرها الأصلي $19.99 في الشهر أو $155.88 سنويًا بعد التخفيضات. ولكني لم أكتفِ بهذا السعر وسعيت للعثور على طرق إضافية لتخفيضه.
بالبحث المستمر، اكتشفت كوبونًا يخفض السعر إلى $107.29. رغم أن هذا تقدم ملحوظ، إلا أنني قررت ألا أتوقف هنا. استخدمت موقع الكاش باك https://bit.ly/3DQWxxg للاستفادة أكثر من تجربتي. بعد بحثي داخل الموقع، اكتشفت أنه يمكنني استرجاع 20% من قيمة استضافة Hostinger، مما يعني توفيرًا إضافيًا بقيمة $21 بالإضافة إلى هدية ترحيبية بقيمة $10.
بفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت من تخفيض السعر الإجمالي من $155.88 إلى $76 دولار فقط. هذه التجربة أثبتت لي أهمية البحث والاستفادة من العروض والخصومات عند الشراء من الإنترنت. لذا، أنصح الجميع بمشاركة تجاربهم والاستفادة من الفرص لتحقيق أقصى قدر من التوفير المالي.