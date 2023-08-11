شرح لموقع سيراج للربح من الاستطلاعات

عابرة طريق

عابرة طريق

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2015
المشاركات
42
النقاط
3
الجنس
أنثى
السلام عليكم

اولا اعتذر ان كان القسم غير مناسب للموضوع

للعلم كنت من الاوائل التي تشرح الموقع و احببت ان اعيد الشرح في المنتدى للافادة

الموقع :الموقع هو لشركة اماراتية تدفع انطلاقا من الاستطلاعات

تربح من خلال تسجيل حساب و الاجابة عن الاستطلاعات المرسله

عند تجميع 5000 نقطة = 50 دولار

كل استطلاع = 200 نقطة

موقع التسجيل :

اضغط هنا

طرق الدفع :

اصبح يدفع عبر بطاقة فيزا افتراضية اي يرسل لك البطاقة و انت تسحب او تستري منها كما تريد

10.JPG

بعض اثباتات الدفع الخاصة بي

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لاي استفسار انا حاضرة

بالتوفيق للجميع
 
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