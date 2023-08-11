شرح لموقع سيراج للربح من الاستطلاعات

عابرة طريق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جوان 2015
- المشاركات
- 42
- النقاط
- 3
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اولا اعتذر ان كان القسم غير مناسب للموضوع
للعلم كنت من الاوائل التي تشرح الموقع و احببت ان اعيد الشرح في المنتدى للافادة
الموقع :الموقع هو لشركة اماراتية تدفع انطلاقا من الاستطلاعات
تربح من خلال تسجيل حساب و الاجابة عن الاستطلاعات المرسله
عند تجميع 5000 نقطة = 50 دولار
كل استطلاع = 200 نقطة
موقع التسجيل :
اضغط هنا
طرق الدفع :
اصبح يدفع عبر بطاقة فيزا افتراضية اي يرسل لك البطاقة و انت تسحب او تستري منها كما تريد
بعض اثباتات الدفع الخاصة بي
لاي استفسار انا حاضرة
بالتوفيق للجميع
اولا اعتذر ان كان القسم غير مناسب للموضوع
للعلم كنت من الاوائل التي تشرح الموقع و احببت ان اعيد الشرح في المنتدى للافادة
الموقع :الموقع هو لشركة اماراتية تدفع انطلاقا من الاستطلاعات
تربح من خلال تسجيل حساب و الاجابة عن الاستطلاعات المرسله
عند تجميع 5000 نقطة = 50 دولار
كل استطلاع = 200 نقطة
موقع التسجيل :
اضغط هنا
طرق الدفع :
اصبح يدفع عبر بطاقة فيزا افتراضية اي يرسل لك البطاقة و انت تسحب او تستري منها كما تريد
بعض اثباتات الدفع الخاصة بي
لاي استفسار انا حاضرة
بالتوفيق للجميع