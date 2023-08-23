يحكى أن حمامة كانت تعيش في عش عائلتها فرحة مسرورة،كانت نصيحة والدتها اليومية لها:إياكِ والتحدث مع الطيور التي ريشها ملطخ باللون الأسود!

نعم كانت هذه العائلة مشهورة حينها ببياض ريشها وجمالها فأصابها الغرور والأنانية والتكبر ..

وذات يوم تمردت تلك الحمامة وحادت عن قوانين عائلتها ،فهي لم تكن مثلثهم أبدا،كانت صاحبة قلب طيب تحب الروح قبل الشكل.طارت بعيدا وإذا بها تلتقي غرابا شديد سواد الريش فقالت له:السلام عليكم أيها الغراب.رد عليها الغراب السلام متعجبا!مهلا أيتها الجميلة هل تخاطبينني أنا!