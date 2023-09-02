عزوف كبير عن المنتديات بشتى انواعها

سعد606

سعد606

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إنضم
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ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مما لوحظ مؤخرا ، هناك عزوف كبير عن المنتديات بشتى انواعها ، مع ما تقدمه هذه الأخيرة من خدمات قيمة و مستوى رفيع،
إذا ولجت إلى أحدها ترى النشاط فيها يكاد يكون منعدما إذا لم نقل هو منعدما تماما في اغلبها، فصارت مع مرور الزمن كمدن خالية من آهليها..
و هو ما يحرق الاكباد كمدا مما آلت إليه بعدما كانت مفعمة بالنشاط مسايرة لما يدور في المجتمع و ما يجري من احداث عالمية،..
خاصة مع هذا الجيل الحاضر....
فإلى كل غيور عالم بقيمتها و أهميتها على المستوى الفردي و على المجتمع..
في رأيك إلى ما تعزو ذلك؟ و ما هي الأسباب المباشرة و غير المباشرة؟
و هل هناك آليات لنفخ الروح و إعادة إحيائها من جديد ؟
تحياتي. و شكرا للجميع
 
لأنه بكل بساطة مثال لو إنسان يشارك في منتديات تدفع المال مقابل المشاركة فيها على غرار للذكر لا الحصر ForumCoin أو BeerMoneyForum يحصل على مكافأة مادية تساعده على مصاريف الحياة أو حتى مدونة تدفع المال مثل Advisordia أو Publish0X أو ReadCash بينما الحال يختلف في مدونة مجانية فتكون المشاركة كما ذكرت منعدمة.
 
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