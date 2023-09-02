سعد606
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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مما لوحظ مؤخرا ، هناك عزوف كبير عن المنتديات بشتى انواعها ، مع ما تقدمه هذه الأخيرة من خدمات قيمة و مستوى رفيع،
إذا ولجت إلى أحدها ترى النشاط فيها يكاد يكون منعدما إذا لم نقل هو منعدما تماما في اغلبها، فصارت مع مرور الزمن كمدن خالية من آهليها..
و هو ما يحرق الاكباد كمدا مما آلت إليه بعدما كانت مفعمة بالنشاط مسايرة لما يدور في المجتمع و ما يجري من احداث عالمية،..
خاصة مع هذا الجيل الحاضر....
فإلى كل غيور عالم بقيمتها و أهميتها على المستوى الفردي و على المجتمع..
في رأيك إلى ما تعزو ذلك؟ و ما هي الأسباب المباشرة و غير المباشرة؟
و هل هناك آليات لنفخ الروح و إعادة إحيائها من جديد ؟
تحياتي. و شكرا للجميع
مما لوحظ مؤخرا ، هناك عزوف كبير عن المنتديات بشتى انواعها ، مع ما تقدمه هذه الأخيرة من خدمات قيمة و مستوى رفيع،
إذا ولجت إلى أحدها ترى النشاط فيها يكاد يكون منعدما إذا لم نقل هو منعدما تماما في اغلبها، فصارت مع مرور الزمن كمدن خالية من آهليها..
و هو ما يحرق الاكباد كمدا مما آلت إليه بعدما كانت مفعمة بالنشاط مسايرة لما يدور في المجتمع و ما يجري من احداث عالمية،..
خاصة مع هذا الجيل الحاضر....
فإلى كل غيور عالم بقيمتها و أهميتها على المستوى الفردي و على المجتمع..
في رأيك إلى ما تعزو ذلك؟ و ما هي الأسباب المباشرة و غير المباشرة؟
و هل هناك آليات لنفخ الروح و إعادة إحيائها من جديد ؟
تحياتي. و شكرا للجميع