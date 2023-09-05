شرح استيراد سيارة اقل من 3 سنوات

dzaiko

dzaiko

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 سبتمبر 2023
المشاركات
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العمر
33
محل الإقامة
سطيف
الجنس
ذكر
استيراد سيارة مستعملة في الجزائر اصبح ممكن في الجزائر
يكفي فقط يكون عندك صديقك او واحد من عائلتك في المهجر في اي بلد كان او تروح للجزائريين لي عندهم ع¨اراجات يهبطولك سيارتك لي تختارها
دوصي ماشي حاجة كبيرة بصح لازم تتوله لبعض الامور باش ما تغلطش و يرجعولك السيارة مين جات
لهذا لازملك باسبور و اقامة تبعتهم للشخص فوطوكوبي

تخلص السعر على خارج الرسوم. بسعؤ السكوار تجيب دراهمك
لازملك وثائق من الافضل تطلع على هذا الموضوع

جمركة السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات في الجزائر مع حساب قيمة الرسوم و التكلفة

dzairauto.net dzairauto.net

و اذا حاب تعرف كيفاش تحسب شحال تجيك الجمركة دراهم كاين حاسبة تسهل عليك دخل السعر لي راك حاب و هو يقولك شحال تخلص في الجزائر.
طريقة حساب سعر استيراد سيارة اقل من 3 سنوات مع الجمركة
 
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