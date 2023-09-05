شرح استيراد سيارة اقل من 3 سنوات

استيراد سيارة مستعملة في الجزائر اصبح ممكن في الجزائريكفي فقط يكون عندك صديقك او واحد من عائلتك في المهجر في اي بلد كان او تروح للجزائريين لي عندهم ع¨اراجات يهبطولك سيارتك لي تختارهادوصي ماشي حاجة كبيرة بصح لازم تتوله لبعض الامور باش ما تغلطش و يرجعولك السيارة مين جاتلهذا لازملك باسبور و اقامة تبعتهم للشخص فوطوكوبيتخلص السعر على خارج الرسوم. بسعؤ السكوار تجيب دراهمكلازملك وثائق من الافضل تطلع على هذا الموضوعو اذا حاب تعرف كيفاش تحسب شحال تجيك الجمركة دراهم كاين حاسبة تسهل عليك دخل السعر لي راك حاب و هو يقولك شحال تخلص في الجزائر.