شرح استيراد سيارة اقل من 3 سنوات

استيراد سيارة مستعملة في الجزائر اصبح ممكن في الجزائر
يكفي فقط يكون عندك صديقك او واحد من عائلتك في المهجر في اي بلد كان او تروح للجزائريين لي عندهم ع¨اراجات يهبطولك سيارتك لي تختارها
دوصي ماشي حاجة كبيرة بصح لازم تتوله لبعض الامور باش ما تغلطش و يرجعولك السيارة مين جات
لهذا لازملك باسبور و اقامة تبعتهم للشخص فوطوكوبي
تخلص السعر على خارج الرسوم. بسعؤ السكوار تجيب دراهمك
لازملك وثائق من الافضل تطلع على هذا الموضوع
و اذا حاب تعرف كيفاش تحسب شحال تجيك الجمركة دراهم كاين حاسبة تسهل عليك دخل السعر لي راك حاب و هو يقولك شحال تخلص في الجزائر.
طريقة حساب سعر استيراد سيارة اقل من 3 سنوات مع الجمركة
يكفي فقط يكون عندك صديقك او واحد من عائلتك في المهجر في اي بلد كان او تروح للجزائريين لي عندهم ع¨اراجات يهبطولك سيارتك لي تختارها
دوصي ماشي حاجة كبيرة بصح لازم تتوله لبعض الامور باش ما تغلطش و يرجعولك السيارة مين جات
لهذا لازملك باسبور و اقامة تبعتهم للشخص فوطوكوبي
تخلص السعر على خارج الرسوم. بسعؤ السكوار تجيب دراهمك
لازملك وثائق من الافضل تطلع على هذا الموضوع
و اذا حاب تعرف كيفاش تحسب شحال تجيك الجمركة دراهم كاين حاسبة تسهل عليك دخل السعر لي راك حاب و هو يقولك شحال تخلص في الجزائر.
طريقة حساب سعر استيراد سيارة اقل من 3 سنوات مع الجمركة