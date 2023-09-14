احصل على سوني بلايستيشن ٥ بافضل الأسعار في السعودية من خلال هذا الدليل

يعتبر سوني بلايستيشن ٥ هو جهاز ألعاب فيديو منزلي من تطوير شركة سوني إنترتينمنت. تم إطلاقه في جميع أنحاء العالم في 12 نوفمبر 2020، وهو الخليفة لجهاز بلايستيشن 4.
يبلغ متوسط سعر سوني بلايستيشن ٥ في السعودية 2429 ريال سعودي، وذلك لنسخة بلايستيشن ٥ القياسية مع محرك الأقراص الضوئية. أما نسخة بلايستيشن ٥ الرقمية بدون محرك الأقراص الضوئية، فيبلغ متوسط سعرها 1840 ريال سعودي.
يمكن شراء سوني بلايستيشن ٥ من خلال متاجر الإلكترونيات الكبرى في السعودية، مثل مكتبة جرير، اكسترا، وهايبر بنده. كما يمكن شراؤه عبر الإنترنت من خلال مواقع التسوق الإلكترونية، مثل أمازون السعودية، ونون.
فيما يلي قائمة بمتوسط أسعار سوني بلايستيشن ٥ في السعودية:
يبلغ متوسط سعر سوني بلايستيشن ٥ في السعودية 2429 ريال سعودي، وذلك لنسخة بلايستيشن ٥ القياسية مع محرك الأقراص الضوئية. أما نسخة بلايستيشن ٥ الرقمية بدون محرك الأقراص الضوئية، فيبلغ متوسط سعرها 1840 ريال سعودي.
يمكن شراء سوني بلايستيشن ٥ من خلال متاجر الإلكترونيات الكبرى في السعودية، مثل مكتبة جرير، اكسترا، وهايبر بنده. كما يمكن شراؤه عبر الإنترنت من خلال مواقع التسوق الإلكترونية، مثل أمازون السعودية، ونون.
فيما يلي قائمة بمتوسط أسعار سوني بلايستيشن ٥ في السعودية:
- سوني بلايستيشن ٥ القياسية مع محرك الأقراص الضوئية: 2429 ريال سعودي
- سوني بلايستيشن ٥ الرقمية بدون محرك الأقراص الضوئية: 1840 ريال سعودي