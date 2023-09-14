كيفية الاستعلام عن إعفاء مديونيات الاتصالات السعودية (stc)

خلود احمد

خلود احمد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 جويلية 2023
المشاركات
12
النقاط
3
محل الإقامة
الكويت
الجنس
أنثى
يمكن الاستعلام عن إعفاء مديونيات stc برقم الهوية من خلال إحدى الطرق التالية:

من خلال تطبيق MySTC

  1. قم بتحميل تطبيق MySTC على هاتفك الذكي.
  2. سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم هاتفك وكلمة المرور.
  3. اضغط على أيقونة "الحساب".
  4. اضغط على "معلومات الحساب".
  5. ابحث عن قسم "الإعفاء من المديونيات".
  6. إذا كنت مؤهلاً للإعفاء، فسيظهر لك رسالة تفيد بذلك.
من خلال إرسال رسالة نصية

  1. أرسل رسالة نصية تحتوي على الرقم (9955) إلى الرقم (900).
  2. انتظر الرد من stc.
  3. إذا كنت مؤهلاً للإعفاء، فسيظهر لك رسالة تفيد بذلك.
من خلال الاتصال بخدمة العملاء

  1. اتصل بخدمة العملاء على الرقم 8001111111.
  2. اخبر موظف خدمة العملاء أنك ترغب في الاستعلام عن إعفاء مديونيات stc.
  3. سيقوم موظف خدمة العملاء بالتحقق من أهليتك للإعفاء وتزويدك بالمعلومات اللازمة.
شروط الإعفاء من مديونيات stc

لكي تكون مؤهلاً للإعفاء من مديونيات stc، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:

  • أن تكون مواطنًا سعوديًا.
  • أن يكون عمرك لا يقل عن 18 عامًا.
  • أن تكون مدينًا لشركة stc بمبلغ لا يتجاوز 5000 ريال سعودي.
  • أن تكون مديونًا لشركة stc منذ أكثر من 3 أشهر.
  • أن تكون قد قدمت طلبًا للإعفاء من المديونيات.
إجراءات الإعفاء من مديونيات stc

إذا كنت مؤهلاً للإعفاء من مديونيات stc، فسيتم إعفاءك من المبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم 50%.

كيفية سداد المبلغ المتبقي من المديونية

يمكنك سداد المبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم 50% من خلال إحدى الطرق التالية:

  • من خلال تطبيق MySTC.
  • من خلال زيارة أحد فروع stc.
  • من خلال استخدام خدمة سداد.
ملاحظات

  • تنتهي حملة الإعفاء من مديونيات stc في 31 ديسمبر 2023.
  • قد يتم رفض طلب الإعفاء إذا لم تستوفي الشروط المطلوبة.
 
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