كيفية الاستعلام عن إعفاء مديونيات الاتصالات السعودية (stc)

يمكن الاستعلام عن إعفاء مديونيات stc برقم الهوية من خلال إحدى الطرق التالية:
من خلال تطبيق MySTC
لكي تكون مؤهلاً للإعفاء من مديونيات stc، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:
إذا كنت مؤهلاً للإعفاء من مديونيات stc، فسيتم إعفاءك من المبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم 50%.
كيفية سداد المبلغ المتبقي من المديونية
يمكنك سداد المبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم 50% من خلال إحدى الطرق التالية:
من خلال تطبيق MySTC
- قم بتحميل تطبيق MySTC على هاتفك الذكي.
- سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم هاتفك وكلمة المرور.
- اضغط على أيقونة "الحساب".
- اضغط على "معلومات الحساب".
- ابحث عن قسم "الإعفاء من المديونيات".
- إذا كنت مؤهلاً للإعفاء، فسيظهر لك رسالة تفيد بذلك.
- أرسل رسالة نصية تحتوي على الرقم (9955) إلى الرقم (900).
- انتظر الرد من stc.
- إذا كنت مؤهلاً للإعفاء، فسيظهر لك رسالة تفيد بذلك.
- اتصل بخدمة العملاء على الرقم 8001111111.
- اخبر موظف خدمة العملاء أنك ترغب في الاستعلام عن إعفاء مديونيات stc.
- سيقوم موظف خدمة العملاء بالتحقق من أهليتك للإعفاء وتزويدك بالمعلومات اللازمة.
لكي تكون مؤهلاً للإعفاء من مديونيات stc، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:
- أن تكون مواطنًا سعوديًا.
- أن يكون عمرك لا يقل عن 18 عامًا.
- أن تكون مدينًا لشركة stc بمبلغ لا يتجاوز 5000 ريال سعودي.
- أن تكون مديونًا لشركة stc منذ أكثر من 3 أشهر.
- أن تكون قد قدمت طلبًا للإعفاء من المديونيات.
إذا كنت مؤهلاً للإعفاء من مديونيات stc، فسيتم إعفاءك من المبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم 50%.
كيفية سداد المبلغ المتبقي من المديونية
يمكنك سداد المبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم 50% من خلال إحدى الطرق التالية:
- من خلال تطبيق MySTC.
- من خلال زيارة أحد فروع stc.
- من خلال استخدام خدمة سداد.
- تنتهي حملة الإعفاء من مديونيات stc في 31 ديسمبر 2023.
- قد يتم رفض طلب الإعفاء إذا لم تستوفي الشروط المطلوبة.