قعدة الزمان

نور ليتا
:: عضو منتسِب ::
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- 18 سبتمبر 2023
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش رأيكم نعمل حلقات تع أمثال شعبية والبوقلات زمان نتفكر ايام زمان جداتنا وناس بكرى وكل واحد يتفكر حاجة تع زمان و يقولها تولي قعدة زمان
بين حالو على سوال وبين الحلقة على باب الدار
واش رأيكم نعمل حلقات تع أمثال شعبية والبوقلات زمان نتفكر ايام زمان جداتنا وناس بكرى وكل واحد يتفكر حاجة تع زمان و يقولها تولي قعدة زمان
بين حالو على سوال وبين الحلقة على باب الدار