قعدة الزمان

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش رأيكم نعمل حلقات تع أمثال شعبية والبوقلات زمان نتفكر ايام زمان جداتنا وناس بكرى وكل واحد يتفكر حاجة تع زمان و يقولها تولي قعدة زمان

بين حالو على سوال وبين الحلقة على باب الدار
 
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