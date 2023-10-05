طرق تنظيف المطبخ

طرق تنظيف المطبخعملية تنظيف المطبخ ليست صعبة، ولا تستغرق كل هذا الوقت الطويل، ولكن تتم عند تنظيفه بشكل صحيح عن طريق:يجب استخدام منظفات خاصة لتنظيف الأسطح، وهذا المنظف متوفر في الأسواق، أو من خلال صنع معجون في المنزل للتنظيف، وذلك باستخدام الماء وصودا الخبز من أجل تلميع وتنظيف الأسطح. كما يعمل هذا المعجون على إزالة أي شحوم متراكمة على الأسطح ويجب علينا أيضًا تنظيف المنافذ. الغاز باستخدام دبوس أو إبرة وذلك لحمايته من أي انسداد.تنظيف سيراميك المطبخ من الشحوميتطلب تنظيف سيراميك المطبخ مواد تنظيف وطرق تنظيف معينة للتخلص من الدهون التي قد تتراكم عليه.يجب عليك معرفة الطرق السهلة لتنظيف السيراميك ومتابعتها باستمرار لتجنب تراكم الدهون التي يصعب إزالتها.لذلك من الضروري أن نقوم بتنظيف السيراميك بشكل يومي عن طريق ترطيب منشفة بالماء ثم مسحها بفوطة ناعمة حتى تعطي السيراميك لمعاناً وبريقاً. لكن عندما يحتوي السيراميك على بقع سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ففي هذه الحالة نستخدم منظفاً طبيعياً، وذلك لكي نقوم بتنظيف السيراميك مع ضرورة حماية اليدين، لأن المنظف قد يكون مادة كاوية للجلد، لذا فمن الضروري لحماية اليدين بشكل جيد. يتم تحضير هذا المنظف الطبيعي عن طريق خلط صودا الخبز مع الخل، ثم نضعهما على السيراميك ونتركهما لبضع دقائق، وبعد ذلك نقوم بفرك السيراميك بالفرشاة لإزالة أي شحوم. أو الغبار أو البقع التي يصعب إزالتها. ومن الضروري أيضًا غسل السيراميك باستخدام الماء الدافئ بعد أن ننتهي من عملية الغسل. ثم نقوم بتجفيف السيراميك بقطعة من القطن أو القماش المبللة ببضع قطرات من الماء للحصول على سيراميك لامع كأنه جديد.إذا تشكلت طبقة من الجير فوق السيراميك بسبب كثرة الماء، فمن الممكن إزالتها باستخدام مسحوق خاص لإزالة طبقة الجير. ثم نقوم بغسل السيراميك بالماء الدافئ لإعادة تلميع السطح. ثم نستخدم فوطة ناعمة ونمسح السيراميك مرة أخرى.بالنسبة للمطابخ المصنوعة من الخشب هناك طرق لتنظيفها:طريقة استخدام الخل: قومي بخلط كوبين من الخل الأبيض، ثم أضيفي كوباً من الماء. وبعد ذلك نبلل قطعة من القماش بشرط أن تكون نظيفة. نبللها بالخليط ونبدأ بمسح خزائن المطبخ من الداخل والخارج. ثم نجفف المطبخ بالكامل بمنشفة جافة. حتى لا يمتص الخشب الرطوبة ويتسخ مرة أخرى، ولكن بهذه الخطوة سنحصل على خشب لامع ونظيف وأكثر من رائع.قد تكون هناك بقع دهنية متراكمة على المطبخ الخشبي ويمكن إزالتها باستخدام بيكربونات الصوديوم حتى نتمكن من التخلص منها بسهولة. ويتم ذلك من خلال خلط الماء مع كمية من بيكربونات الصوديوم حتى تصبح عجينة، ونضعها على المنطقة التي نريد إزالة البقع منها ثم نبدأ بالفرك جيداً، حتى يتم إزالة أي بقع ونتركها لمدة خمس عشرة دقيقة.تنظيف مطبخ الالمنيوم من الدهونتتميز المطابخ المصنوعة من الألوميتال بطرق تنظيف منها:استخدام الليمون مع بيكربونات الصوديوم يكون من خلال مزج نصف كوب من عصير الليمون مع بيكربونات الصوديوم للحصول على عجينة يمكننا توزيعها على أسطح المطبخ، ثم فركها بلطف على الأماكن التي تمتلئ بالدهون. نقوم بمسح المطبخ باستخدام قطعة قماش مبللة ومن ثم مسحها مرة أخرى. مرة أخرى بقطعة قماش جافة.إزالة الشحوم المتراكمة في المطبخالمطبخ هو المكان الذي نقوم بإعداد الأطعمة اللذيذة والمتنوعة، لذلك من الضروري الاهتمام به والحفاظ عليه بشكل دائم. تراكم الدهون في المطبخ أمر ممكن وممكن، ولكن يجب معرفة كيفية إزالتها للحصول على مطبخ نظيف خالي من الدهون، وذلك من خلال:استخدمي الخل بوضعه في وعاء عميق وإضافة أي نوع من سائل التنظيف إليه. ثم نبلل اسفنجة في الوعاء ونمسح بها الجدران. ويتم ذلك بحركة دائرية للتخلص من أي أوساخ قد تكون موجودة على الجدران. ويجب عليك أيضًا استخدام قطعة من القماش بعد ذلك. ويجب أن تكون نظيفة وأبللها بالماء وأمسح الجدران للتخلص من آثار الخل والصابون جيداً.استخدم الكلور عن طريق وضع كمية قليلة من الكلور مع أي منظف آخر وإضافة القليل من الماء. نقوم بتبليل الإسفنجة في هذا الخليط ومن ثم نبدأ بفرك البقع الدهنية الموجودة لإزالتها بشكل كامل. ثم نمسح الجدران بالماء النظيف ثم نجففها باستخدام قطعة القماش. يجب أن تكون قطعة القماش نظيفة.كيف أنظف الدهون من المطبخ؟المطبخ من أكثر الأماكن عرضة لتكوين الدهون بسبب وجود الأطعمة فيه، ويجب علينا التخلص منها وعدم تركها تتراكم. كما يجب الاهتمام بنظافة المطبخ والتخلص من هذه الدهون باستخدام الخل والماء. نضع الماء في وعاء كبير، ثمّ نضع نوعاً من مسحوق التنظيف، ونضيف إليه كوباً من الخل.