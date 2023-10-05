كيف نتخلص من الحشرات

في فصل الصيف يجب أن نعاني جميعاً أو معظمنا من وجود الحشرات وزحفها إلى المنازل. لا شك أن وجود الحشرات في أي منزل يسبب ضرراً كبيراً ويسبب الضيق والذعر لأفراده. نجد أن الجميع في بحث دائم دائماً عن طرق التخلص من الحشرات وتجنبها... ظهورها في المنزل سواء في الصيف أو في الربيع فهذه هي الأوقات التي نرى فيها أكثر الطيران والكذب الحشرات. وعليه أيضاً نجد انتشار الميكروبات والالتهابات والبكتيريا في هذه المواسم، وكل ذلك بسبب انتشار الحشرات وانتشارها بشكل كبير في الهواء وزحفها إلى المنازل.تسبب الحشرات أضراراً كبيرة على الفرد، وعلى المنزل نفسه، وعلى الأثاث الموجود بداخله، ومن هذه الأضرار ما يلي:أولاً: يتم نقل البكتيريا وانتشارها في جميع أنحاء المنزل، مما يسبب العديد من الأمراض، وخاصة للأطفال.ثانياً: تعرض قطع الأثاث والخشب للتلف والتآكل بسبب الحشرات.ثالثاً: تتعرض الملابس للتآكل والتلف بسبب الحشرات الزاحفة مثل الفئران.رابعاً: تلوث الأغذية وفسادها.خامساً: نشر الضيق والذعر والعصبية بين الناس داخل المنزل.يتعرض الفرد للأذى الجسدي من خلال لدغات الحشرات مثل النمل، والبعوض، والبق، وغيرها من الحشرات التي تتغذى على دم الإنسان. إذا كان المصاب طفلاً فإنه قد يتعرض لأنواع مختلفة من الحساسية لأن الأطفال لديهم جهاز مناعة ضعيف لا يستطيع مواجهة الميكروبات بشكل كامل.خطوات لتجنب ظهور الحشراتولكي نتخلص من الحشرات نهائيا ونتجنب ظهورها يجب أن نتبع خطوات معينة. هذه الخطوات ستساعدنا على تجنب تواجد الحشرات في منازلنا والحفاظ على المنزل آمناً وخالياً من الحشرات، وهي كالتالي:أولاً يجب التخلص من القمامة يومياً، وتغطيتها في كل الأوقات، سواء كانت داخل المنزل أو خارجه.ثانياً: تغطية مجاري الصرف الصحي في الحمام والمطبخ، لأنها مصدر قوي لجذب الحشرات.ثالثاً: يجب أن نتأكد من عدم وجود فروق بين الأبواب وعتباتها، لأن هذه الاختلافات قد تعرضنا لزحف الحشرات من الخارج ودخول المنزل.رابعاً: عدم ترك النوافذ مفتوحة ليلاً، وعند الحاجة للتهوية فمن الأفضل تركيب نوافذ سلكية تحقق غرض التهوية دون تعريضنا لهجوم الحشرات. وهذه خطوة مهمة جدًا لتجنب الحشرات الطائرة بشكل كبير.التأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع تسربات المياه التي تسبب العفن أو الرطوبة، حيث أن الحشرات تتجمع حولها دائمًا.التأكد من نظافة الحمام والمطبخ بشكل دائم، وإذا كان لدينا حديقة منزلية يجب أن نحرص على تنظيفها ورشها ضد الحشرات بشكل دائم.عدم إبقاء الطعام مكشوفاً، وتغطيته بشكل دائم، والتخلص من الطعام الفاسد فوراً، وتنظيف الأطباق في أسرع وقت ممكن.الاهتمام بزراعة النعناع والكافور وزراعة الريحان فهي من أنواع النباتات التي تطرد الحشرات.أنواع الحشرات التي تغزو المنزل والحديقةهناك أكثر من نوع من الحشرات التي قد تزحف إلى منزلك أو حديقتك وتسبب لك العديد من المشاكل. وهذه الحشرات هي كما يلي:يعتبر النمل الأبيض من أكثر الحشرات شيوعاً في فصل الصيف.الصراصير بمختلف الأحجام والأشكال.بق الفراش.غالبًا ما يأتي بق الفراش بسبب نقص التهوية الجيدة.تعتبر الفئران والقوارض من الحشرات التي تضر أثاث المنزل والملابس والإنسان أيضاً.الثعابين وخاصة في الحدائق.غالبًا ما يتم العثور على أبو بريص على الأسطح والشرفات والحدائق أيضًا.العناكب تدخل دائمًا إلى الجدران بسبب عدم تنظيفها بانتظام.يدخل الذباب والبعوض إلى المنزل نتيجة التعرض المفرط للشمس، أو عدم الاهتمام بالنظافة، فيتجمعون على القمامة والأطعمة المكشوفة.