أفضل طريقة تنظيف للموكيت

يستخدم السجاد في المنازل لتغطية بلاط السيراميك أو تغطية الأرضيات كبديل للسجاد نظرا لخفته ونجده عرضة للبقع أو تراكم التاريخ أو الغبار نتيجة كثرة استخدامه وكثرة المشي عليه من قبل السكان من المنزل. إلا أنه مثل الأثاث المنزلي يحب الاستدامة في تنظيفه من الأتربة والأوساخ، سواء من خلال تنظيفه. وباستخدام الطرق اليدوية أو باستخدام الصدمات الكهربائية نجد أن هناك سجاد يمكن إزالته وتنظيفه، وهناك سجاد آخر يتم تثبيته. وفي مقالتنا القادمة سنوضح لك كيفية تنظيف السجاد بطرق مجربة وسهلة لضمان نظافة دائمة لمنزلك.السجاد الثابت هو السجاد الذي يوضع في مكانه ولا يمكن تحريكه عن طريق غسله أو إزالة أي أوساخ عليك، ولهذا النوع نجد طريقة خاصة لإتمام عملية التنظيف.ويتم ذلك عن طريق استخدام المكنسة الكهربائية أولاً سواء كانت كهربائية أو يدوية لإزالة الأوساخ والغبار الموجود عليها، ومن ثم نستخدم منظفات السجاد والموكيت، أو نستخدم الخل أو صودا الخبز أو ملح الطعام أو غيرها من المواد التي تتفاعل. مع البقع الصعبة.تتم هذه الطريقة من خلال استخدام قطعة قماش قطنية، وغمرها في محلول التنظيف، وفرك السجاد لإزالة البقع الموجودة عليها، ومن ثم استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لإزالة محلول التنظيف المتبقي.بعد ذلك نقوم بفتح المروحة والنوافذ والأبواب حتى تدخل الشمس وتجفف السجاد، ولكن يجب مراعاة عدم استخدام هواء التكييف في التجفيف، حيث يسبب روائح كريهة في السجاد.وهنا يجب أن نذكر لك عزيزي القارئ أن هذه الطريقة ليست جيدة بما فيه الكفاية، إذ ستنبعث بعد ذلك بعض الروائح غير المرغوب فيها من السجاد.تنظيف السجاد غير المستقرأما السجاد غير الثابت فهو ما يوضع ثم يتم إزالته عند الحاجة إلى تنظيفه أو غسله. أما طريقة تنظيفه فهي الأسهل مقارنة بالنوع الأول، ومجده يتم من خلال نفس أنواع المنظفات أو نفس المحاليل المنزلية.ولكن ما يميز هذا الجهاز عن غيره هو أنه يمكنك إزالته من الأرضيات لتنظيفها بكفاءة أكبر. دعونا نتحدث عن طريقة تنظيف السجاد غير المستقر. الخطوة الأولى هي استخدام المكنسة الكهربائية أو المكنسة اليدوية لإزالة الأوساخ والمواد الضارة الموجودة فيه.بعد ذلك نقوم بإزالة جميع السجاد من الأرضيات ونقوم بهزه بقوة لإزالة ما تبقى من أوساخ وأتربة. بعد ذلك نضعه في المكان المخصص لغسله ونضع عليه الماء ومنظف الغسيل أو أي محلول مخصص لذلك.وبعد فترة نستخدم فرشاة مناسبة مصممة لغسل السجاد، ونقوم بالحك بقوة في مناطق البقع الصعبة، وخاصة على جميع أجزاء السجاد. بعد ذلك نستخدم الماء للشطف والتخلص من آثار المنظفات وآثار البقع. بعد ذلك نقوم بوضع السجادة في مكان معرض للشمس حتى تجف تماماً، وبعد فترة ستجدين نتائج مذهلة.تعود السجادة نظيفة كما كانت من قبل، والآن عند مقارنة هذه الطريقة بالطريقة السابقة فإن ذلك لا يسبب أي روائح كريهة. وعلى العكس فهو يتخلص من الروائح الكريهة تماماً.إزالة البقع بالخل والليمونيستخدم خليط الخل والليمون على نطاق واسع في صناعة المنظفات والمساحيق المستخدمة في غسيل البسط والسجاد والملابس، وذلك بسبب قوتها ومكوناتها الكيميائية التي لها القدرة على التفاعل مع الدهون والبقع الصعبة.ولإزالتها بالكامل، يمكنك تحضير هذا الحل في منزلك بطريقة بسيطة. ما عليك سوى إضافة الخل إلى عصير الليمون وخلطهما معًا داخل كوب لفترة من الوقت بعد ذلك، لاستهداف البقع الظاهرة على السجاد.استخدمي قطعة قماش مبللة بهذا الخليط، ضعيها على مكان البقعة، وافركيها بأصابعك، واتركيها عليها لبعض الوقت، واستبدلي قطعة القماش بأخرى للتخلص من آثار الخليط المستخدم في التنظيف، واستخدمي قطعة قماش قطنية لتجفيف السجادة. هذه هي الطريقة المستخدمة لإزالة البقع الصغيرة على السجادة.إذا كنت ترغب في تنظيفه في مكانه، أما إذا كنت ترغب في غسل السجاد، فيمكنك استخدام الخليط والفرك بفرشاة قاسية بدلاً من قطعة القماش القطنية، وستلاحظين النتائج في تنظيف السجاد بالكامل من البقع.نصائح للحفاظ على نظافة السجادوضع السجادة في مكان بعيد عن كثرة المشي عليها وبعيداً عن أي مصدر للمياه لمنع تلفها وظهور الروائح الكريهة.افتح النوافذ والأبواب بشكل مستمر حتى تقوم الشمس بتطهير السجاد بشكل مستمر.من وقت لآخر، قومي بإزالة السجادة وغسلها بالمنظفات ووضع الروائح العطرية عليها.تأكد من عدم سقوط بقايا الطعام أو الشوكولاتة أو العصائر على السجادة، وقم بإزالة البقع فور حدوثها حتى يمكن إزالتها بسهولة.