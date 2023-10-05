تتعرض المباني والمرافق المختلفة للعديد من العوامل الجوية التي تؤثر سلباً عليها، بالإضافة إلى العوامل الزمنية التي تسبب تشققات وتشققات في الأعمدة الخرسانية، مما يجعل المباني عرضة للسقوط والانهيار في أي وقت. وهنا يأتي دور صيانة وترميم المباني والعمل على إصلاحها لضمان سلامة السكان والمباني المجاورة، وللتعرف على المزيد. ترقبوا كيفية ترميم المباني وصيانتها.تهدف صيانة وترميم المباني إلى حمايتها من الانهيار والسقوط نتيجة تعرضها للظروف المناخية الصعبة مثل الأعاصير والفيضانات، أو حدوث شروخ وتشققات في أحد الجدران الداخلية للمبنى.ولتنفيذ عملية الترميم يجب الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال لإجراء الفحص الإنشائي للمباني من الداخل والخارج واختيار طريقة الترميم المناسبة لتجنب انهيار المبنى والإخلال بعوامل السلامة.والسؤال الأهم هنا هو متى تحتاج المباني المختلفة إلى الترميم، والإجابة هنا ستكون عندما تتعرض الأعمدة الخرسانية للتشققات، أو يحدث هبوط أرضي في المبنى، أو تتعرض الجدران للتشققات العميقة.كما أن هناك عمليات صيانة وترميم يتم إجراؤها بهدف تصحيح عيوب البناء التي تحدث بسبب مخالفة المواصفات القياسية للبناء مثل عمل أكثر من نافذة في نفس الجدار أو بناء عدد من الطوابق الإضافية مما يؤثر على أساسات المبنى مبنى.إن إهمال تسربات المياه ومشاكل الصرف الصحي وتجاهل الشروخ والتشققات التي تحدث في الجدران له تأثير سلبي على سلامة المباني مما يجعل عمرها الافتراضي أقل وتصبح غير صالحة للسكن.هناك أنواع عديدة من الإصلاحات والترميمات التي تتم في المباني سواء كانت منشآت سكنية أو أثرية أو صناعية، ويتم استخدام كل نوع حسب العيوب والمشاكل الموجودة في المبنى. وفيما يلي أهم أنواع الترميم والصيانة للمباني المختلفة:الصيانة والتجديدات بغرض التجديدويلجأ المتخصصون إلى هذا النوع من التجديد عند إعادة تصميم الواجهات الخارجية للمبنى أو إنشاء تصميمات جديدة للأرضيات من الداخل والخارج. يتم هذا التجديد عادةً بناءً على طلب السكان أو مالك المبنى.الصيانة والتجديدات الداعمةيقوم هذا النوع على تقوية وإصلاح العيوب الإنشائية التي من الممكن أن تؤثر على سلامة المبنى وتؤدي إلى انهياره، مثل تقوية الأساسات الخرسانية، وتقوية الأساسات والمناطق المائلة، وإزالة الأرضيات المخالفة للمبنى.وفي هذا النوع يتم ترميم التشققات والشقوق، وتقوية المبنى، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي وتسرب المياه، وعمل عزل للأسقف، والتخلص من صدأ الحديد. عادة ما يتم إجراء هذه الترميمات للمشاكل التي لا تتسبب في انهيار المبنى أو سقوطه.ما هي طرق صيانة وترميم المباني؟هناك طرق مختلفة للترميم والصيانة يتم تنفيذها بناءً على حاجة المبنى ودرجة الخطر الذي يتعرض له بسبب العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليه. وإليكم طرق صيانة وترميم المباني كما يلي:ترميم الأساستحدث زيادة في التحميل على الكتلة الخرسانية الأرضية من أجل تقوية القاعدة السفلية للمبنى. ويتم ذلك من خلال الحفر ووضع طبقات الحماية ومعالجة صدأ الحديد وتنظيف الأسطح.ترميم الأعمدة الخرسانيةصيانة وترميم المبانيترميم الأعمدة الخرسانيةويتم فيها إضافة طبقات من الخرسانة المسلحة إلى الأعمدة المنهارة بسماكة لا تقل عن 10 سم، ولكن يجب التأكد أولاً من تجفيف الخرسانة السطحية وتنظيفها.ترميم العقد والجسوريتم ترميم العقد والجسور من خلال زيادة السمك الخرساني للمبنى من الأسفل والأعلى، ثم نضيف قضبان حديدية لتقوية الخرسانة وزيادة قوة تحملها.الخطوات التي يجب اتخاذها قبل صيانة وترميم المبانيهناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها قبل البدء في عملية صيانة وترميم المبنى الخاص بك. وذلك حتى تتم عملية الترميم بشكل قانوني وبترخيص من المنطقة التي ينتمي إليها العقار المراد استعادته. فيما يلي الخطوات كما يلي:التوجه إلى الحي الذي ينتمي إليه المبنى والحصول على تصريح الترميم.تحضير نسخة من بطاقة هوية مالك العقار.نسخة من التقرير الذي يفيد بضرورة ترميم المبنى.إحضار نسخة من العقد العقاري.