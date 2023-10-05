أهم أعمال صيانة أحواض السباحة

تضيف حمامات السباحة لمسة جمالية للمنزل، كما تعتبر ملاذاً آمناً في فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة عالية جداً. فهي تتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة وتزودهم بالطاقة والحيوية. لذلك، من المهم الحفاظ على مياه المسبح في المنزل والتأكد من خلوها من الأوساخ التي قد تسبب الأمراض، بالإضافة إلى إجراء صيانة للمسبح بشكل دوري من أجل تجهيز المسابح لفصل الصيف. وفي هذا المقال سنتناول أهم أعمال صيانة حمامات السباحة التي يجب القيام بها.أهمية المحافظة على حمامات السباحة قبل فصل الصيفبركة فارغةتساعد الصيانة الدورية لحمامات السباحة على تجنب حدوث أعطال أكبر في المستقبلالصيانة الدورية لحمامات السباحة تساهم في الحفاظ على عمر حمام السباحة لفترة أطول، كما تمنع تكون البكتيريا والجراثيم التي تضر بصحة الإنسان.تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيفقبل التطرق إلى خطوات تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، لا بد من معرفة أهم الأمور التي تتطلب صيانة حمامات السباحة قبل فصل الصيف، وهي كالتالي:المرشحات غير قادرة على تنظيف المياه بشكل جيدزيادة مستويات الكالسيوم وبالتالي زيادة مستويات الرغوة أو الأوساخ في حمام السباحةتسرب المياه من زوايا وشقوق حمام السباحةأضواء قاع حمام السباحة معطلةكيفية المحافظة على حمامات السباحة في فصل الصيفجهاز قياس ملوحة المياهتؤدي مياه المسابح الملوثة إلى نقل الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسانتعتبر حمامات السباحة من أكثر الأماكن عرضة للتلوث والجراثيم، لذا يجب الاستعانة بمتخصص لتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، أو الاستعانة بخدمات شركات صيانة حمامات السباحة في دبي مثلاً، وذلك للتأكد من ذلك. خلو المسبح من الأمراض ولزيادة عمره لأطول فترة ممكنة. وفيما يلي نشير إلى خطوات صيانة حمامات السباحة قبل فصل الصيف وأهم الأمور التي يجب مراعاتها:تفريغ حوض السباحة من الماء لتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيفتنظيف حوض السباحة من الأوساخملء جميع الشقوق بمادة عازلة مثل البيتومين والبولي إيثيلين والإيبوكسيصيانة الإنارة الداخلية واستبدالها بلمبة مخصصة لحمامات السباحةاستبدال جميع وحدات الصرف الصحي في حمام السباحةمراقبة الفلاتر والمضخات وتغييرها كل 6 أشهر على الأقلالتحقق من مستويات الكلور والحموضة، حيث تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني الطبيعي للحموضة والكلور بين 7 و7.6أفضل الأوقات لصيانة حمامات السباحةيتساءل الكثير من الناس عن أفضل وقت لصيانة حمامات السباحة! وفي الحقيقة ليس هناك وقت محدد لذلك، ولكن يفضل صيانة حوض السباحة قبل بداية فصل الصيف، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بأجواء الصيف المنعشة أثناء السباحة. ويبقى الأمر الأهم هو إجراء الصيانة الصحيحة وتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، مما سيؤدي إلى حمام سباحة نظيف وكامل من جميع النواحي.نصائح للحفاظ على حمامات السباحةاستبدل مرشحات حمام السباحةالاستعانة بشركات صيانة متخصصة يوفر عليك الجهد والتكلفةبعد الحديث عن أهم أعمال صيانة حمامات السباحة لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير في صيانة حمامات السباحة أو تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، ومن أبرزها ما يلي:تحقق من الرقم الهيدروجيني لمستويات الحموضة والكلور يوميًاتنظيف فلاتر ومضخات المياه حتى لا تتراكم عليها الأوساخإزالة الأوراق والحشرات من سطح الماءإغلاق الشقوق فور ظهورها بمادة عازلةاستخدم غطاء حمام السباحة لمنع تراكم الأوساخ على سطحهإفراغ وتنظيف حوض السباحة بانتظامالاستعانة بشركات متخصصة في تنظيف وصيانة حمامات السباحةلا تستخدم مواد التنظيف الضارة بصحة الإنسان