أهم أعمال صيانة أحواض السباحة

تضيف حمامات السباحة لمسة جمالية للمنزل، كما تعتبر ملاذاً آمناً في فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة عالية جداً. فهي تتيح للعائلات قضاء أوقات ممتعة وتزودهم بالطاقة والحيوية. لذلك، من المهم الحفاظ على مياه المسبح في المنزل والتأكد من خلوها من الأوساخ التي قد تسبب الأمراض، بالإضافة إلى إجراء صيانة للمسبح بشكل دوري من أجل تجهيز المسابح لفصل الصيف. وفي هذا المقال سنتناول أهم أعمال صيانة حمامات السباحة التي يجب القيام بها.
شركة صيانة ابوظبي
أهمية المحافظة على حمامات السباحة قبل فصل الصيف
بركة فارغة
تساعد الصيانة الدورية لحمامات السباحة على تجنب حدوث أعطال أكبر في المستقبل
الصيانة الدورية لحمامات السباحة تساهم في الحفاظ على عمر حمام السباحة لفترة أطول، كما تمنع تكون البكتيريا والجراثيم التي تضر بصحة الإنسان.
تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف
قبل التطرق إلى خطوات تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، لا بد من معرفة أهم الأمور التي تتطلب صيانة حمامات السباحة قبل فصل الصيف، وهي كالتالي:
المرشحات غير قادرة على تنظيف المياه بشكل جيد
زيادة مستويات الكالسيوم وبالتالي زيادة مستويات الرغوة أو الأوساخ في حمام السباحة
تسرب المياه من زوايا وشقوق حمام السباحة
أضواء قاع حمام السباحة معطلة
كيفية المحافظة على حمامات السباحة في فصل الصيف
جهاز قياس ملوحة المياه
تؤدي مياه المسابح الملوثة إلى نقل الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان
تعتبر حمامات السباحة من أكثر الأماكن عرضة للتلوث والجراثيم، لذا يجب الاستعانة بمتخصص لتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، أو الاستعانة بخدمات شركات صيانة حمامات السباحة في دبي مثلاً، وذلك للتأكد من ذلك. خلو المسبح من الأمراض ولزيادة عمره لأطول فترة ممكنة. وفيما يلي نشير إلى خطوات صيانة حمامات السباحة قبل فصل الصيف وأهم الأمور التي يجب مراعاتها:
تفريغ حوض السباحة من الماء لتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف
تنظيف حوض السباحة من الأوساخ
ملء جميع الشقوق بمادة عازلة مثل البيتومين والبولي إيثيلين والإيبوكسي
صيانة الإنارة الداخلية واستبدالها بلمبة مخصصة لحمامات السباحة
استبدال جميع وحدات الصرف الصحي في حمام السباحة
مراقبة الفلاتر والمضخات وتغييرها كل 6 أشهر على الأقل
التحقق من مستويات الكلور والحموضة، حيث تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني الطبيعي للحموضة والكلور بين 7 و7.6
أفضل الأوقات لصيانة حمامات السباحة
يتساءل الكثير من الناس عن أفضل وقت لصيانة حمامات السباحة! وفي الحقيقة ليس هناك وقت محدد لذلك، ولكن يفضل صيانة حوض السباحة قبل بداية فصل الصيف، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بأجواء الصيف المنعشة أثناء السباحة. ويبقى الأمر الأهم هو إجراء الصيانة الصحيحة وتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، مما سيؤدي إلى حمام سباحة نظيف وكامل من جميع النواحي.
شركة صيانة الشارقة
نصائح للحفاظ على حمامات السباحة
استبدل مرشحات حمام السباحة
الاستعانة بشركات صيانة متخصصة يوفر عليك الجهد والتكلفة
بعد الحديث عن أهم أعمال صيانة حمامات السباحة لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير في صيانة حمامات السباحة أو تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، ومن أبرزها ما يلي:
تحقق من الرقم الهيدروجيني لمستويات الحموضة والكلور يوميًا
تنظيف فلاتر ومضخات المياه حتى لا تتراكم عليها الأوساخ
إزالة الأوراق والحشرات من سطح الماء
إغلاق الشقوق فور ظهورها بمادة عازلة
استخدم غطاء حمام السباحة لمنع تراكم الأوساخ على سطحه
إفراغ وتنظيف حوض السباحة بانتظام
الاستعانة بشركات متخصصة في تنظيف وصيانة حمامات السباحة
لا تستخدم مواد التنظيف الضارة بصحة الإنسان
شركة صيانة ابوظبي
أهمية المحافظة على حمامات السباحة قبل فصل الصيف
بركة فارغة
تساعد الصيانة الدورية لحمامات السباحة على تجنب حدوث أعطال أكبر في المستقبل
الصيانة الدورية لحمامات السباحة تساهم في الحفاظ على عمر حمام السباحة لفترة أطول، كما تمنع تكون البكتيريا والجراثيم التي تضر بصحة الإنسان.
تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف
قبل التطرق إلى خطوات تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، لا بد من معرفة أهم الأمور التي تتطلب صيانة حمامات السباحة قبل فصل الصيف، وهي كالتالي:
المرشحات غير قادرة على تنظيف المياه بشكل جيد
زيادة مستويات الكالسيوم وبالتالي زيادة مستويات الرغوة أو الأوساخ في حمام السباحة
تسرب المياه من زوايا وشقوق حمام السباحة
أضواء قاع حمام السباحة معطلة
كيفية المحافظة على حمامات السباحة في فصل الصيف
جهاز قياس ملوحة المياه
تؤدي مياه المسابح الملوثة إلى نقل الأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان
تعتبر حمامات السباحة من أكثر الأماكن عرضة للتلوث والجراثيم، لذا يجب الاستعانة بمتخصص لتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، أو الاستعانة بخدمات شركات صيانة حمامات السباحة في دبي مثلاً، وذلك للتأكد من ذلك. خلو المسبح من الأمراض ولزيادة عمره لأطول فترة ممكنة. وفيما يلي نشير إلى خطوات صيانة حمامات السباحة قبل فصل الصيف وأهم الأمور التي يجب مراعاتها:
تفريغ حوض السباحة من الماء لتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف
تنظيف حوض السباحة من الأوساخ
ملء جميع الشقوق بمادة عازلة مثل البيتومين والبولي إيثيلين والإيبوكسي
صيانة الإنارة الداخلية واستبدالها بلمبة مخصصة لحمامات السباحة
استبدال جميع وحدات الصرف الصحي في حمام السباحة
مراقبة الفلاتر والمضخات وتغييرها كل 6 أشهر على الأقل
التحقق من مستويات الكلور والحموضة، حيث تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني الطبيعي للحموضة والكلور بين 7 و7.6
أفضل الأوقات لصيانة حمامات السباحة
يتساءل الكثير من الناس عن أفضل وقت لصيانة حمامات السباحة! وفي الحقيقة ليس هناك وقت محدد لذلك، ولكن يفضل صيانة حوض السباحة قبل بداية فصل الصيف، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بأجواء الصيف المنعشة أثناء السباحة. ويبقى الأمر الأهم هو إجراء الصيانة الصحيحة وتجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، مما سيؤدي إلى حمام سباحة نظيف وكامل من جميع النواحي.
شركة صيانة الشارقة
نصائح للحفاظ على حمامات السباحة
استبدل مرشحات حمام السباحة
الاستعانة بشركات صيانة متخصصة يوفر عليك الجهد والتكلفة
بعد الحديث عن أهم أعمال صيانة حمامات السباحة لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير في صيانة حمامات السباحة أو تجهيز حمامات السباحة لفصل الصيف، ومن أبرزها ما يلي:
تحقق من الرقم الهيدروجيني لمستويات الحموضة والكلور يوميًا
تنظيف فلاتر ومضخات المياه حتى لا تتراكم عليها الأوساخ
إزالة الأوراق والحشرات من سطح الماء
إغلاق الشقوق فور ظهورها بمادة عازلة
استخدم غطاء حمام السباحة لمنع تراكم الأوساخ على سطحه
إفراغ وتنظيف حوض السباحة بانتظام
الاستعانة بشركات متخصصة في تنظيف وصيانة حمامات السباحة
لا تستخدم مواد التنظيف الضارة بصحة الإنسان