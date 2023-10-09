استفسار بخصوص الخدمة الوطنية

T

Tchop

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ديسمبر 2022
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
هل صحيح اني نقدر نجدد السورسي نتاعي في مكتب التجنيد التابع لولاية الاقامة دون التوجه لمكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد ؟
مع العلم السورسي الأول خرجتو من مكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد.
 
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