استفسار بخصوص الخدمة الوطنية

Tchop
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
هل صحيح اني نقدر نجدد السورسي نتاعي في مكتب التجنيد التابع لولاية الاقامة دون التوجه لمكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد ؟
مع العلم السورسي الأول خرجتو من مكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد.
هل صحيح اني نقدر نجدد السورسي نتاعي في مكتب التجنيد التابع لولاية الاقامة دون التوجه لمكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد ؟
مع العلم السورسي الأول خرجتو من مكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد.