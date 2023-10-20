يخضع مدافع ليفربول روبرتسون لعملية جراحية في الكتف

ryanadnan

ryanadnan

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من المقرر أن يغيب مدافع ليفربول آندي روبرتسون لفترة طويلة عن الملاعب بينما يستعد لإجراء عملية جراحية بسبب إصابة في الكتف

تعرض كابتن اسكتلندا للمشكلة أثناء الواجب الدولي وقرر النادي أن إجراء عملية جراحية هو الحل الأفضل.

وقال المدرب يورجن كلوب: "هناك القليل من الأمر، أعتقد أن القرار هو أن نتجه نحو الجراحة".

"هناك فرصة ضئيلة للمحاولة بدونها، لكن التحدث إلى جميع الخبراء تقريبًا يبدو أن الجراحة ستكون أفضل شيء، خاصة على المدى الطويل بالتأكيد، وهذا يعني أنه سيغيب لفترة من الوقت.

"لا أعرف بالضبط كم من الوقت، لكنها جراحة في الكتف، لذا فهي ليست عملية سهلة تمامًا.

"من خلال تجربتي، يمكنك التدرب بسرعة كبيرة مرة أخرى ولكن ليس بشكل خاص بكرة القدم لأنه عليك أن تكون حذرًا في مواجهة التحديات وكل هذه الأشياء، لذلك سيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت."

ويستضيف ليفربول، صاحب المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، منافسه إيفرتون المتعثر في ديربي ميرسيسايد يوم السبت
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المصدر كورة اون لاين
 
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