يقول جوارديولا إن ميسي يجب أن يكون لديه فئة الكرة الذهبية الخاصة به

قال بيب جوارديولا إن ليونيل ميسي يجب أن يكون له فئة خاصة به في جائزة الكرة الذهبية لكنه اعترف بأن الفائز بكأس العالم ومهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند يستحقان الفوز بالجائزة.

ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان مؤخرًا إلى إنتر ميامي، هو المرشح للفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن قاد الأرجنتين إلى مجد كأس العالم العام الماضي.

ويمكن أن يكون هالاند منافسه الرئيسي بعد تسجيله 52 هدفًا في 53 مباراة لمساعدة السيتي على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

يعرف جوارديولا صفات كلا اللاعبين بشكل أفضل من معظم اللاعبين، حيث كان يدرب ميسي سابقًا في برشلونة ويدير حاليًا هالاند مع السيتي.

وقال جوارديولا يوم الجمعة: "قلت دائمًا إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسمة إلى قسمين، أحدهما لميسي، وبعد البحث عن القسم الآخر، لذلك يجب أن يفوز هالاند، نعم".

"لقد فزنا بالثلاثية لأنه سجل 50 مليون هدف، لكن بالطبع ميسي، إذا أخبرتني أن أسوأ موسم لميسي هو الأفضل لبقية اللاعبين.

"كلاهما يستحق ذلك، فماذا يمكنني أن أقول؟"

وأضاف جوارديولا: "بشكل مغرور، أود أن أقول إنني أريد إيرلينج لأنه ساعدنا في تحقيق ما حققناه، سأحب ذلك، لكنني لن أخبرك أنه من الظلم أن يفوز ليو.

"من الجيد أن العديد من لاعبي مانشستر سيتي سيكونون هناك لأول مرة منذ سنوات عديدة ويتنافسون على هذه الجوائز. وهذا يجعلنا فخورين جدًا بمنظمتنا."

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس يوم 30 أكتوبر.

ويأمل سيتي في العودة إلى طرق الانتصارات أمام برايتون يوم السبت بعد خسارته في مباراتيه السابقتين في الدوري أمام ولفرهامبتون وأرسنال.

اعترف لاعب خط وسط السيتي كالفن فيليبس، الذي عانى من أجل اللعب تحت قيادة جوارديولا، هذا الأسبوع بأنه بحاجة للعب أكثر على مستوى النادي حيث يسعى للاحتفاظ بمكانه في تشكيلة إنجلترا قبل بطولة أمم أوروبا 2024.

وزاد ذلك من التكهنات بإمكانية رحيله في يناير ولم يستبعد جوارديولا هذا الاحتمال.

"لقد انتهت فترة الانتقالات، والآن نحن هنا معًا. وقال: "عندما نحتاج إلى لعبة ذات انتقالات، فإن كالفين هو اللاعب المثالي".

"عندما يكون هناك شيء يتعين عليك القيام به، لا يزال هناك لاعب أو لاعبان قادران على القيام بذلك بشكل أفضل. هذا هو السبب البسيط.

"سيبقى هنا حتى الشتاء. بعد ذلك، لا أعرف ماذا سيحدث لأنه لا أحد يعرف متى ستفتح النافذة."

واعترف جوارديولا أنه "من المهم للغاية" أن يتمكن رودري من العودة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن غاب لاعب خط الوسط الإسباني المؤثر بشدة خلال إيقافه لثلاث مباريات بعد طرده الشهر الماضي أمام نوتنجهام فورست.