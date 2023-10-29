متجر جاردينيا فلزرا للعطور

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ALAASAMY

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29 أكتوبر 2023
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متجر جاردينيا فلور للعطور
نقدم تجربة فريدة من نوعها في عالم العطور. نحن متخصصون في تقديم مجموعة متنوعة من العطور الفاخرة التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات. مع مزيجنا المذهل من العطور الزهرية والخشبية والشرقية والفاكهة.
نسعى جاهدين لتقديم تجربة رائحة استثنائية تأخذك في رحلة حول عوالم متعددة.
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رحلة في تاريخ العطور

تاريخ العطور طويل ومليء بالثقافات المختلفة التي ساهمت في تطويرها ونشرها في العالم. وحتى اليوم، تظل العطور تعتبر فنًا وصناعة راقية تحظى بشعبية واسعة

العصور القديم
تم استخدام العطور في العصور القديمة في الشرق الأوسط ومصر والهند والصين. وكانت المواد الطبيعية مثل الزيوت العطرية والأعشاب والتوابل تستخدم لإنتاج العطور.

العصور الوسطى
ازدهرت صناعة العطور في الشرق الأوسط وأوروبا. تم تطوير تقنيات استخراج الزيوت العطرية وتركيزها، مما أدى إلى تطوير مجموعة متنوعة من العطور. كما كانت العطور تستخدم لأغراض طبية ودينية.

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ما هي المجموعات العطرية

المجموعات العطرية هي تصنيف يستخدم في صناعة العطور لتصنيف الروائح العطرية بناءً على المكونات الرئيسية التي تشكل العطر.

الأروماتيك (Aromatic)
يشير إلى العطور التي تحتوي على مكونات عطرية طبيعية أو اصطناعية تعطي رائحة عشبية أو عطرية مميزة.
تتضمن بعض الأمثلة على المكونات الشائعة في العطور الأروماتيك الزعتر واليانسون واللافندر.

الفوجير (Fougere)
تعني الكلمة "البخور" بالفرنسية، وتستخدم لوصف العطور التي تحتوي على مكونات مثل اللافندر والبخور والباتشولي.
عادةً ما تكون هذه العطور عشبية وخشبية وتحظى بشعبية في العطور الرجالية.

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ما هي مواسم العطور؟
تشير مواسم العطور عادة إلى مجموعات من العطور التي تم إصدارها خلال فصول معينة من السنة، مثل الربيع، الصيف، الخريف، والشتاء. تمثل هذه العطور عادةً الأجواء والمزاج المرتبطة بكل موسم.

على سبيل المثال
يتميز الصيف بالعطور الخفيفة والمنعشة التي تناسب درجات الحرارة العالية
بينما تحمل العطور الشتوية رائحة دافئة وثقيلة تتناسب مع الأجواء الباردة.

https://gardenia-11.com/blog/مواسم-العطور/a-1818084282
للحصول على أفضل العطور
متجر جاردينيا فلورا للعطور
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عطر روز - ROSE PERFUME
https://gardenia-11.com/عطر-روز/p2031545353

تناغم رائع يضفي على الحواس شعورًا بالانتعاش والرقة.
تأسر نوتات البرغموت العليا الحواس في بداية العطر، ثم تأتي نوتات الياسمين والغاردينيا لتمنح العطر رونقًا خاصًا ومنعشًا. وتختتم رحلة العطر الساحرة بلمسة بودرية ناعمة

عطر شرقي مميز يناسب الرجال والنساء
يأتي في زجاجة بسعة 100 مل
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عطر جولييت - JULIET PERFUME
https://gardenia-11.com/عطر-جولييت/p204023330

تجسيد للإبداع العطري المتناغم.
حيث تأسرنا النوتات العليا برائحة الورد النقية والجذابة، وتعززها نوتات قاعدية من العنبر والمسك والباتشولي، مما يضفي على العطر طابعًا فريدًا وساحرًا.
عطر شرقي مميز يناسب الرجال والنساء
يأتي في زجاجة بسعة 100 مل

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عطر العنبر - AMBER PERFUME

مزيج شرقي فاخر يضفي جوًا دافئًا.
العطر مستخلص من أجود وأفخم أنواع العنبر، و تمتزج روائحه ببراعة مع الباتشولي ليضفي عليه طابعًا ملكيًا. وتختتم النوتات العطرية رحلتها برائحة المسك الدافئ التي تمنحك الشعور بالأناقة والرفاهية.
عطر عربي مميز يناسب الرجال والنساء
يأتي في زجاجة بسعة 100 مل

—--------------
عطر روز - ROSE PERFUME
تناغم رائع يضفي على الحواس شعورًا بالانتعاش والرقة.

تأسر نوتات البرغموت العليا الحواس في بداية العطر، ثم تأتي نوتات الياسمين والغاردينيا لتمنح العطر رونقًا خاصًا ومنعشًا. وتختتم رحلة العطر الساحرة بلمسة بودرية ناعمة
—------------------------------
عود عطر - OUD PERFUME
إبداع عطري يمزج بين التراث العربي الأصيل والأناقة الملكية.

مستخلص من أجود أنواع العود، يأسرك العطر في بدايته بنفحات العود الفاخر، ثم تملأ الجو روائح البخور المنعشة، وتختتم الرحلة العطرية بلمسة آسرة من الزعفران الملكي.
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خمرية العود والزعفران -KHAMRYA FOR HAIR
تجمع هذه التركيبة بين فخامة العود ورونق زهور الزعفران.. تعتبر من أفضل الخمريات التي تضفي على شعرك وجسمك رائحة ساحرة تبقى لأوقات طويلة.
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خمرية مسك والعنبر - KHAMRYA FOR HAIR
التركيبة الفريدة تجمع بين نقاء العنبر وفخامة أجود أنواع المسك. تُعد من بين أفضل الخمريات التي تغمر شعرك وجسمك برائحة جذابة وثابتة لأوقات طويلة.
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عطور غاردينيا
زهرة الغاردينيا نهتم بالتفاصيل الصغيرة ونعتني بجودة منتجاتنا من عطور للشعر والجسم والمنزل لنقدم لك عطر يليق بك
 

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