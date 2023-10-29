مبابي يسجل هدفًا متأخرًا ليمنح باريس سان جيرمان الفوز على بريست، وموناكو يخسر الصدارة

ryanadnan
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سجل كيليان مبابي هدفا متأخرا ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 3-2 على بريست الأحد، ويتراجع موناكو إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد هزيمته أمام ليل.
تغلب باريس سان جيرمان على مفاجأة الموسم المبكر بريست بفضل ثنائية مبابي في كل من الشوطين وصاروخ وارن زائير-إيمري.
وقال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان: "كان الأمر صعبًا أمام فريق لم يخسر على أرضه بعد هذا الموسم".
"لقد بدأنا بداية جيدة جدًا... كان الشوط الثاني هو الأسوأ بالنسبة لي مع باريس سان جيرمان، وكان بريست أفضل."
وسمح الفوز المتأخر لسان جيرمان بمواكبة زملائه في الصدارة نيس وموناكو ويحتل الآن المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر.
أعطى Wonderkid Zaire-Emery، 17 عامًا، الفريق الزائر البداية التي أرادها في الدقيقة 16 عندما سدد كرة رائعة في الزاوية العليا من مسافة بعيدة، بعد تسديدة رائعة في بناء الهجمة من برادلي باركولا.
ثم تضاعف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 28 عندما أطلق لي كانج إن تمريرة لمبابي قبل أن ينهي المباراة بأسلوب يذكرنا بهدفه ضد ميلان يوم الأربعاء الماضي.
بدا أن بريست يتجه إلى نهاية الشوط الأول متأخرًا بفارق هدفين، حتى وجد ستيف موني نفسه وحيدًا في منطقة الجزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول وعاقب باريس سان جيرمان.
معززاً بالهدف قبل نهاية الشوط الأول، استعاد بريست عافيته بفضل رأسية جيريمي لو دوارون في الدقيقة 52، والتي بدا أنها كافية لضمان تقاسم النقاط بالتساوي.
ومع ذلك، تقدم مبابي الذي تم تنشيطه مؤخرًا في الدقيقة 88 ليحصل على النقاط الثلاث لفريق باريس سان جيرمان، بعد أن أنقذ ركلة الجزاء.
وتم حجز المهاجم الفرنسي أثناء احتفاله بهدفه أمام جماهير الفريق المضيف.
وقال لاحقًا على موقع X (تويتر سابقًا) إن أفعاله كانت بسبب الإهانات التي وجهها الجمهور إلى أحد زملائه في الفريق، والذي أكد لاحقًا لوكالة فرانس برس أنه أشرف حكيمي.
"لا أعرف ما إذا كنا نستحق ذلك، لأنهم حصلوا أيضًا على فرص وقمنا بالمخاطرة. وقال إيريك روي، مدرب بريست: "كانت النتيجة 2-2، حصلنا على فرص لم نتمكن من استغلالها".
- موناكو في المقدمة -
في وقت لاحق من بعد ظهر يوم الأحد، أتيحت الفرصة لموناكو للصعود إلى القمة لكنه واجه مباراة صعبة خارج ملعبه في الشمال مع ليل صاحب المركز الرابع.
دخل فريق الإمارة عطلة نهاية الأسبوع في المركز الأول، لكن بعد خسارته 2-0 أمام رجال باولو فونسيكا، احتل المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه.
افتتح إيفان كافاليرو التسجيل بعد مرور نصف ساعة مباشرة من مسافة قريبة بعد عرضية من إيدون زيجروفا.
ثم حصل الجناح الكوسوفي على تمريرته الحاسمة الثالثة هذا الموسم بعد 10 دقائق عندما أرسل عرضية مرة أخرى، هذه المرة ليحولها بافودي دياكيتي إلى هدف.
وأظهر ليل عزيمة دفاعية ليبقي موناكو على مسافة بعيدة في الشوط الثاني ويكمل فوزا قويا جعله على بعد نقطتين من المراكز الثلاثة الأولى.
وقفز مونبلييه إلى المركز العاشر بفوز مثير على ضيفه تولوز 3-0، وحقق خليل فياض وثنائية أكور آدامز النقاط الثلاث.
بالقرب من سفح الجدول، تعادل ميتز ولوهافر 0-0 في ملعب سان سيمفوريان.
وفي يوم الجمعة، تقدم نيس إلى الصدارة بفوزه 1-0 خارج ملعبه على كليرمون صاحب المركز 17 بفضل هدف هشام بوداوي في الشوط الثاني.
تغلب باريس سان جيرمان على مفاجأة الموسم المبكر بريست بفضل ثنائية مبابي في كل من الشوطين وصاروخ وارن زائير-إيمري.
وقال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان: "كان الأمر صعبًا أمام فريق لم يخسر على أرضه بعد هذا الموسم".
"لقد بدأنا بداية جيدة جدًا... كان الشوط الثاني هو الأسوأ بالنسبة لي مع باريس سان جيرمان، وكان بريست أفضل."
وسمح الفوز المتأخر لسان جيرمان بمواكبة زملائه في الصدارة نيس وموناكو ويحتل الآن المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس المتصدر.
أعطى Wonderkid Zaire-Emery، 17 عامًا، الفريق الزائر البداية التي أرادها في الدقيقة 16 عندما سدد كرة رائعة في الزاوية العليا من مسافة بعيدة، بعد تسديدة رائعة في بناء الهجمة من برادلي باركولا.
ثم تضاعف تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 28 عندما أطلق لي كانج إن تمريرة لمبابي قبل أن ينهي المباراة بأسلوب يذكرنا بهدفه ضد ميلان يوم الأربعاء الماضي.
بدا أن بريست يتجه إلى نهاية الشوط الأول متأخرًا بفارق هدفين، حتى وجد ستيف موني نفسه وحيدًا في منطقة الجزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول وعاقب باريس سان جيرمان.
معززاً بالهدف قبل نهاية الشوط الأول، استعاد بريست عافيته بفضل رأسية جيريمي لو دوارون في الدقيقة 52، والتي بدا أنها كافية لضمان تقاسم النقاط بالتساوي.
ومع ذلك، تقدم مبابي الذي تم تنشيطه مؤخرًا في الدقيقة 88 ليحصل على النقاط الثلاث لفريق باريس سان جيرمان، بعد أن أنقذ ركلة الجزاء.
وتم حجز المهاجم الفرنسي أثناء احتفاله بهدفه أمام جماهير الفريق المضيف.
وقال لاحقًا على موقع X (تويتر سابقًا) إن أفعاله كانت بسبب الإهانات التي وجهها الجمهور إلى أحد زملائه في الفريق، والذي أكد لاحقًا لوكالة فرانس برس أنه أشرف حكيمي.
"لا أعرف ما إذا كنا نستحق ذلك، لأنهم حصلوا أيضًا على فرص وقمنا بالمخاطرة. وقال إيريك روي، مدرب بريست: "كانت النتيجة 2-2، حصلنا على فرص لم نتمكن من استغلالها".
- موناكو في المقدمة -
في وقت لاحق من بعد ظهر يوم الأحد، أتيحت الفرصة لموناكو للصعود إلى القمة لكنه واجه مباراة صعبة خارج ملعبه في الشمال مع ليل صاحب المركز الرابع.
دخل فريق الإمارة عطلة نهاية الأسبوع في المركز الأول، لكن بعد خسارته 2-0 أمام رجال باولو فونسيكا، احتل المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه.
افتتح إيفان كافاليرو التسجيل بعد مرور نصف ساعة مباشرة من مسافة قريبة بعد عرضية من إيدون زيجروفا.
ثم حصل الجناح الكوسوفي على تمريرته الحاسمة الثالثة هذا الموسم بعد 10 دقائق عندما أرسل عرضية مرة أخرى، هذه المرة ليحولها بافودي دياكيتي إلى هدف.
وأظهر ليل عزيمة دفاعية ليبقي موناكو على مسافة بعيدة في الشوط الثاني ويكمل فوزا قويا جعله على بعد نقطتين من المراكز الثلاثة الأولى.
وقفز مونبلييه إلى المركز العاشر بفوز مثير على ضيفه تولوز 3-0، وحقق خليل فياض وثنائية أكور آدامز النقاط الثلاث.
بالقرب من سفح الجدول، تعادل ميتز ولوهافر 0-0 في ملعب سان سيمفوريان.
وفي يوم الجمعة، تقدم نيس إلى الصدارة بفوزه 1-0 خارج ملعبه على كليرمون صاحب المركز 17 بفضل هدف هشام بوداوي في الشوط الثاني.