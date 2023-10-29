ليفربول يهزم فورست بينما يواصل فيلا مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز

ryanadnan
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اكتسح ليفربول نوتنغهام فورست 3-0 يوم الأحد، وانضم إليه أستون فيلا في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ديربي مانشستر على ملعب أولد ترافورد.
سجل ديوغو جوتا وداروين نونيز ومحمد صلاح أهداف رجال يورغن كلوب، الذين كانوا بدون لويس دياز بعد اختطاف والديه في كولومبيا.
ومنح جوتا التقدم لليفربول في الدقيقة 31، بعد أن حول الكرة المرتدة إلى الشباك بعد أن تصدى مات تورنر لتسديدة.
للاحتفال، ركض إلى المدير الفني يورغن كلوب، الذي سلمه قميص دياز المصغر رقم سبعة ليحمله عالياً.
وضاعف نونيز تقدم ليفربول بعد أربع دقائق بتسديدة قوية بالقرب من القائم بعد تمريرة من دومينيك زوبوسزلاي.
وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 77 مستفيدا من خطأ تورنر ليضع الكرة في الشباك الخالية.
تم استبعاد دياز من تشكيلة المباراة في آنفيلد.
وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم السبت إنه تم إنقاذ والدة الجناح من أيدي الخاطفين لكن البحث لا يزال مستمرا عن والده.
وقال كلوب قبل المباراة إن الوضع "مقلق لنا جميعا".
وأضاف: "كان من الواضح أنه كان علينا إجراء تغيير متأخر بسبب الوضع الخاص الذي يتعلق بلويس دياز".
"لقد كانت ليلة صعبة للغاية. لم يسبق لي أن حصلت على ذلك من قبل. إنها تجربة جديدة لم أحتاجها أبدًا."
- تشغيل الفيلا -
فاز أستون فيلا المحلق على ارتفاع عالٍ بمباراته الثانية عشرة على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على لوتون المتعثر 3-1.
أنهى جون ماكجين بهدوء من ركلة ثابتة في الدقيقة 17 وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدد موسى ديابي كرة مرتخية في الشباك.
جعل فيلا النتيجة 3-0 بعد مرور ساعة مباشرة عندما حول توم لوكير عرضية ديابي إلى مرماه. هدف عكسي متأخر من حارس المرمى إميليانو مارتينيز جعل النتيجة 3-1.
الفوز يرفع رجال أوناي إيمري إلى المركز الرابع في الجدول قبل ديربي مانشستر في أولد ترافورد.
سيعود سيتي الأبطال إلى المراكز الأربعة الأولى إذا فاز على يونايتد في أولد ترافورد، حيث احتفلت الأرض المزدحمة بحياة الراحل بوبي تشارلتون قبل انطلاق المباراة.
خسر برايتون المزيد من الأرض بعد بدايته المتألقة للموسم.
تقدم نادي الساحل الجنوبي بنتيجة 1-0 عن طريق إيفان فيرجسون، الذي التقط الكرة من خارج منطقة الجزاء وأنهى الكرة ببراعة في تمريرة من بيرند لينو بقدمه اليسرى.
وأدرك فولهام التعادل بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط جواو بالينيا الذي سدد الكرة في الزاوية العليا من حدود منطقة الجزاء.
وفي وقت سابق، سجل دومينيك كالفيرت-لوين الهدف الوحيد في المباراة، ليقود إيفرتون للفوز على وست هام 1-0 ليمنح نفسه مساحة للتنفس فوق منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهز المهاجم الإنجليزي الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني بتسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء ولم يتمكن أصحاب الأرض من الرد.
ورفع الفوز إيفرتون بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط بينما كانت الهزيمة الرابعة لوست هام في ست مباريات بالدوري
سجل ديوغو جوتا وداروين نونيز ومحمد صلاح أهداف رجال يورغن كلوب، الذين كانوا بدون لويس دياز بعد اختطاف والديه في كولومبيا.
ومنح جوتا التقدم لليفربول في الدقيقة 31، بعد أن حول الكرة المرتدة إلى الشباك بعد أن تصدى مات تورنر لتسديدة.
للاحتفال، ركض إلى المدير الفني يورغن كلوب، الذي سلمه قميص دياز المصغر رقم سبعة ليحمله عالياً.
وضاعف نونيز تقدم ليفربول بعد أربع دقائق بتسديدة قوية بالقرب من القائم بعد تمريرة من دومينيك زوبوسزلاي.
وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 77 مستفيدا من خطأ تورنر ليضع الكرة في الشباك الخالية.
تم استبعاد دياز من تشكيلة المباراة في آنفيلد.
وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم السبت إنه تم إنقاذ والدة الجناح من أيدي الخاطفين لكن البحث لا يزال مستمرا عن والده.
وقال كلوب قبل المباراة إن الوضع "مقلق لنا جميعا".
وأضاف: "كان من الواضح أنه كان علينا إجراء تغيير متأخر بسبب الوضع الخاص الذي يتعلق بلويس دياز".
"لقد كانت ليلة صعبة للغاية. لم يسبق لي أن حصلت على ذلك من قبل. إنها تجربة جديدة لم أحتاجها أبدًا."
- تشغيل الفيلا -
فاز أستون فيلا المحلق على ارتفاع عالٍ بمباراته الثانية عشرة على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على لوتون المتعثر 3-1.
أنهى جون ماكجين بهدوء من ركلة ثابتة في الدقيقة 17 وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدد موسى ديابي كرة مرتخية في الشباك.
جعل فيلا النتيجة 3-0 بعد مرور ساعة مباشرة عندما حول توم لوكير عرضية ديابي إلى مرماه. هدف عكسي متأخر من حارس المرمى إميليانو مارتينيز جعل النتيجة 3-1.
الفوز يرفع رجال أوناي إيمري إلى المركز الرابع في الجدول قبل ديربي مانشستر في أولد ترافورد.
سيعود سيتي الأبطال إلى المراكز الأربعة الأولى إذا فاز على يونايتد في أولد ترافورد، حيث احتفلت الأرض المزدحمة بحياة الراحل بوبي تشارلتون قبل انطلاق المباراة.
خسر برايتون المزيد من الأرض بعد بدايته المتألقة للموسم.
تقدم نادي الساحل الجنوبي بنتيجة 1-0 عن طريق إيفان فيرجسون، الذي التقط الكرة من خارج منطقة الجزاء وأنهى الكرة ببراعة في تمريرة من بيرند لينو بقدمه اليسرى.
وأدرك فولهام التعادل بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط جواو بالينيا الذي سدد الكرة في الزاوية العليا من حدود منطقة الجزاء.
وفي وقت سابق، سجل دومينيك كالفيرت-لوين الهدف الوحيد في المباراة، ليقود إيفرتون للفوز على وست هام 1-0 ليمنح نفسه مساحة للتنفس فوق منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهز المهاجم الإنجليزي الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني بتسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء ولم يتمكن أصحاب الأرض من الرد.
ورفع الفوز إيفرتون بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط بينما كانت الهزيمة الرابعة لوست هام في ست مباريات بالدوري