ميسي يفوز بالكرة الذهبية الثامنة ولا يفكر في المستقبل على المدى الطويل

ryanadnan
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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين إنه لا يفكر في مستقبله على المدى الطويل في الوقت الذي يسعى فيه للاستمتاع بالفوز بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الحافلة. في مسيرته الرائعة في حفل باهر أقيم في باريس الاثنين،
وخلف ميسي (36 عاما) كريم بنزيمة في الفوز بالجائزة، التي تم منحها على خلفية أدائه الموسم الماضي، عندما قاد الأرجنتين إلى المجد في كأس العالم في قطر.
وقال ميسي لوسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك: "آخر لقب فزت به كان أيضًا بفضل ما حققناه مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا (في 2021)، لكن هذا اللقب أكثر خصوصية لأنه يأتي بعد فوزنا بكأس العالم". فرانس برس بعد تسلمه جائزته في حفل أقيم في باريس.
"هذه هي الكأس التي يرغب الجميع في الفوز بها، وكان ذلك بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة بالنسبة لي وزملائي في الفريق وبلدي".
لقد قاد الأرجنتين إلى الفوز في قطر الذي توج مسيرته الرائعة وسمح له بالتغلب على المنافسة الشديدة على الكرة الذهبية من كيليان مبابي وإيرلينج هالاند على وجه الخصوص.
وجاء هالاند في المركز الثاني في التصويت النهائي، فيما احتل مبابي المركز الثالث وكيفن دي بروين في المركز الرابع.
سجل نجم برشلونة السابق ميسي سبعة أهداف في كأس العالم وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي في الدوحة.
ومع ذلك، فإن ميسي، الذي فاز بأول كرة ذهبية له في عام 2009، كان لديه أيضًا موسم أخير مخيب للآمال في باريس سان جيرمان، قبل مغادرته للعب مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقلل من شأن التلميحات بأنه قد يعود للحصول على جائزة الكرة الذهبية مرة أخرى، ربما بعد كأس العالم المقبلة في عام 2026، عندما يبلغ من العمر 39 عامًا.
"أنا لا أفكر في المستقبل على المدى الطويل. أنا أستمتع فقط باليوم في الوقت الحالي”.
وأضاف: "أمامنا بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، حيث أنا الآن، حيث نحن حاملو اللقب، لذلك أتطلع إلى الدخول في حالة جيدة ثم أرى كيف سأمضي قدماً من هناك".
واعترف ميسي عند عودته إلى العاصمة الفرنسية أن الفترة التي قضاها لمدة عامين في باريس سان جيرمان لم تسير بالطريقة التي تصورها عند التوقيع من برشلونة في عام 2021.
وقال: "لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكنني استمتعت بالمدينة كثيراً، وأحب أطفالي المدينة كثيراً ووجدوا صعوبة في مغادرتها".
"إنها مدينة مذهلة وكنت محظوظاً بالعيش هنا. من ناحية كرة القدم، لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكني أفضل أن أتذكر الأشياء الجيدة الكثيرة»
بالنسبة لميسي، فإن الكأس هي مكافأة، قبل كل شيء، على أدائه الملهم في كأس العالم العام الماضي في قطر، عندما قاد الأرجنتين إلى الفوز، وسجل سبعة أهداف وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.
لقد كانت لحظة التتويج في مسيرته المذهلة، وسمحت له بالتغلب على المنافسة الشديدة، ولا سيما من إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، ليحصل على الجائزة على مسرح شاتليه في باريس.
وكانت عودته إلى العاصمة الفرنسية بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في يونيو الماضي وانتقاله لاحقًا إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقال ميسي على خشبة المسرح بعد تسلمه جائزته من ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي: "هذه هدية للفريق الأرجنتيني بأكمله على ما حققناه".
وأهدى ميسي الكأس لأسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا، الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والستين يوم الاثنين.
"عيد ميلاد سعيد دييغو. قال: "هذا لك أيضًا".
ويستفيد ميسي من التغيير الأخير الذي يعني أن الجائزة تعتمد على سجل اللاعب خلال الموسم الماضي، وليس على مدار السنة التقويمية.
لقد فاز على الرغم من الموسم الأخير المخيب للآمال في باريس سان جيرمان، حتى لو كان فائزًا بلقب الدوري الفرنسي.
– مبابي وهالاند يغيبان عن المباراة –
وكان مبابي نجم الفريق، حيث سجل 41 هدفًا، وكان أيضًا هداف كأس العالم برصيد ثمانية أهداف، بما في ذلك ثلاثية في المباراة النهائية التي خسرتها فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
ومع ذلك، فقد فشل في الحصول على الكرة الذهبية، حيث احتل المركز الثالث، بينما جاء المهاجم النرويجي هالاند في المركز الثاني بعد تسجيله 52 هدفًا في 53 مباراة لفريق مانشستر سيتي الذي فاز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
يبلغ ميسي من العمر 36 عامًا وفاز بأول كرة ذهبية له في عام 2009. وبحصوله على ثمانية كرات، يتفوق الآن بثلاثة أهداف على منافسه القديم كريستيانو رونالدو، ثاني أكثر لاعب تتويجًا في تاريخ الجائزة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك مرة أخرى في الترشح للجائزة، التي يتم التصويت عليها من قبل صحفي واحد في كل من أفضل 100 دولة في تصنيف FIFA.
"أنا لا أفكر في المستقبل على المدى الطويل. أنا أستمتع فقط باليوم في الوقت الحالي”.
وخلف ميسي (36 عاما) كريم بنزيمة في الفوز بالجائزة، التي تم منحها على خلفية أدائه الموسم الماضي، عندما قاد الأرجنتين إلى المجد في كأس العالم في قطر.
وقال ميسي لوسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك: "آخر لقب فزت به كان أيضًا بفضل ما حققناه مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا (في 2021)، لكن هذا اللقب أكثر خصوصية لأنه يأتي بعد فوزنا بكأس العالم". فرانس برس بعد تسلمه جائزته في حفل أقيم في باريس.
"هذه هي الكأس التي يرغب الجميع في الفوز بها، وكان ذلك بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة بالنسبة لي وزملائي في الفريق وبلدي".
لقد قاد الأرجنتين إلى الفوز في قطر الذي توج مسيرته الرائعة وسمح له بالتغلب على المنافسة الشديدة على الكرة الذهبية من كيليان مبابي وإيرلينج هالاند على وجه الخصوص.
وجاء هالاند في المركز الثاني في التصويت النهائي، فيما احتل مبابي المركز الثالث وكيفن دي بروين في المركز الرابع.
سجل نجم برشلونة السابق ميسي سبعة أهداف في كأس العالم وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي في الدوحة.
ومع ذلك، فإن ميسي، الذي فاز بأول كرة ذهبية له في عام 2009، كان لديه أيضًا موسم أخير مخيب للآمال في باريس سان جيرمان، قبل مغادرته للعب مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقلل من شأن التلميحات بأنه قد يعود للحصول على جائزة الكرة الذهبية مرة أخرى، ربما بعد كأس العالم المقبلة في عام 2026، عندما يبلغ من العمر 39 عامًا.
"أنا لا أفكر في المستقبل على المدى الطويل. أنا أستمتع فقط باليوم في الوقت الحالي”.
وأضاف: "أمامنا بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، حيث أنا الآن، حيث نحن حاملو اللقب، لذلك أتطلع إلى الدخول في حالة جيدة ثم أرى كيف سأمضي قدماً من هناك".
واعترف ميسي عند عودته إلى العاصمة الفرنسية أن الفترة التي قضاها لمدة عامين في باريس سان جيرمان لم تسير بالطريقة التي تصورها عند التوقيع من برشلونة في عام 2021.
وقال: "لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكنني استمتعت بالمدينة كثيراً، وأحب أطفالي المدينة كثيراً ووجدوا صعوبة في مغادرتها".
"إنها مدينة مذهلة وكنت محظوظاً بالعيش هنا. من ناحية كرة القدم، لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكني أفضل أن أتذكر الأشياء الجيدة الكثيرة»
بالنسبة لميسي، فإن الكأس هي مكافأة، قبل كل شيء، على أدائه الملهم في كأس العالم العام الماضي في قطر، عندما قاد الأرجنتين إلى الفوز، وسجل سبعة أهداف وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.
لقد كانت لحظة التتويج في مسيرته المذهلة، وسمحت له بالتغلب على المنافسة الشديدة، ولا سيما من إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، ليحصل على الجائزة على مسرح شاتليه في باريس.
وكانت عودته إلى العاصمة الفرنسية بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في يونيو الماضي وانتقاله لاحقًا إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وقال ميسي على خشبة المسرح بعد تسلمه جائزته من ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي: "هذه هدية للفريق الأرجنتيني بأكمله على ما حققناه".
وأهدى ميسي الكأس لأسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا، الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والستين يوم الاثنين.
"عيد ميلاد سعيد دييغو. قال: "هذا لك أيضًا".
ويستفيد ميسي من التغيير الأخير الذي يعني أن الجائزة تعتمد على سجل اللاعب خلال الموسم الماضي، وليس على مدار السنة التقويمية.
لقد فاز على الرغم من الموسم الأخير المخيب للآمال في باريس سان جيرمان، حتى لو كان فائزًا بلقب الدوري الفرنسي.
– مبابي وهالاند يغيبان عن المباراة –
وكان مبابي نجم الفريق، حيث سجل 41 هدفًا، وكان أيضًا هداف كأس العالم برصيد ثمانية أهداف، بما في ذلك ثلاثية في المباراة النهائية التي خسرتها فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
ومع ذلك، فقد فشل في الحصول على الكرة الذهبية، حيث احتل المركز الثالث، بينما جاء المهاجم النرويجي هالاند في المركز الثاني بعد تسجيله 52 هدفًا في 53 مباراة لفريق مانشستر سيتي الذي فاز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
يبلغ ميسي من العمر 36 عامًا وفاز بأول كرة ذهبية له في عام 2009. وبحصوله على ثمانية كرات، يتفوق الآن بثلاثة أهداف على منافسه القديم كريستيانو رونالدو، ثاني أكثر لاعب تتويجًا في تاريخ الجائزة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك مرة أخرى في الترشح للجائزة، التي يتم التصويت عليها من قبل صحفي واحد في كل من أفضل 100 دولة في تصنيف FIFA.
"أنا لا أفكر في المستقبل على المدى الطويل. أنا أستمتع فقط باليوم في الوقت الحالي”.