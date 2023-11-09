دورات المشتريات والمخازن اللوجستية ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " المشتريات والمخازن اللوجستية 2023"
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
#منتجع_التدريب_الدولى
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى " المشتريات والمخازن اللوجستية 2023"
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان ..................
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة منهجية التوريد الاستراتيجي ذات السبع خطوات لتحسين قيمة المشتريات (مصدّق من CILT)
دورة استراتيجيات التفاوض لتحقيق أفضل قيمة شرائية
دورة إدارة الخدمات اللوجستية (مصدّق من CILT)
دورة قيادة وإدارة علاقات الموردين
دورة شهادة CILT في إدارة سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية
دورة الأخصائي المعتمد في إدارة المشتريات (CILT)
دورة عمليات سلسلة التوريد ومبادئ الاستمرارية والاستدامة (مصدّق من CILT)
دورة تشغيل وإدارة المستودعات
دورة إدارة سلسلة التوريد والمواد (مصدّق من CILT)
دورة إدارة المشتريات وأساليب تقليل التكلفة
دورة تطوير عمليات وسياسات إدارة المشتريات واتفاقيات مستوى الخدمة SLAs
دورة إدارة مخاطر سلسلة التوريد (مصدّق من CILT)
دورة المشتري الناجح
دورة القواعد القانونية والإدارية الحديثة في المشتريات والعقود
دورة فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية
دورة الإبتكار والإبداع في إدارة المخازن والمواد والمخزون الراكد
دورة التقنيات العملية للمشتريات وإدارة منازعات عقود الشراء
دورة صياغة العقود التجارية واحكامها من الناحية القانونية
دورة الوسائل الحديثة في تقييم وتصنيف الموردين
دورة إدارة تشغيل الموانئ
دورة إدارة المشتــريـات والعقـــود اللوجستيـــة
دورة جرد المخزون ومعالجة المخلفات والمخزون الراكد
دورة فن إدارة المخازن والمستودعات وفق مناهج الجودة العالمية
دورة الإستراتيجيات المتقدمة للمشتريات والمخازن وإدارة الخدمات اللوجيستية
دورة الإدارة الإستراتيجية والتخطيط في الشبكة اللوجستية النقل والإمداد
دورة اساليب صياغة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص واليات تنفيذها (PPPs)
دورة التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد
دورة تقنيات التخطيط والمحاسبة والرقابة على المخازن والمشتريات
دورة التميز فى إدارة المخازن وإسترتيجيات تكنولوجيا تحسين قوائم الجرد
دورة أنظمة إدارة المخازن والمستودعات الحديثة
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
Mob & what’s app: 002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام