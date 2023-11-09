دورات الإدارة والقيادة ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2023_2024
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى الإدارة والقيـادة 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى الإدارة والقيـادة 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 &2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
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دورة الكفاءة الإدارية فى إعادة التخطيط وهندسة نظم العمل وتحقيق الجودة الشاملة
دورة المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل بالجودة والتميز
دورة استراتيجيات التخطيط والتنظيم الادارى والتوجيه و إدارة الأزمات
دورة تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذيين
دورة افضل الممارسات والتميز فى القيادة وادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف
دورة المتابعة وتوفير الوقت والحد من التوتر وخفض الإجهاد التنظيمي
دورة الاتجاهات التنظيمية الابتكارية لتطوير اساليب العمل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسىEFQM
دورة الابداع والابتكار في التخطيط والمتابعة والريادة في العمل
دبلوم تحسين الفعالية الإدارية للمديرين التنفيذين
برنامج محترف الأعمال CBP
دورة قيادة مجموعات العمل, بناء روح المبادرة وتطوير الإبداع في الفريق
دورة إدارة المصانع
دورة الاتجاهات الحديثـة لشــؤون الموظفيــن ( المزايـا والتعويضـات)
دورة استراتيجيات وتكتيكات التفاوض ومهارات الإقناع
دورة مهارات الأتصال والتفاوض المتقدمة
دورة دبلوم الإبداع والتميز في التحليل وإدارة التقييم الوظيفي
دورة صياغة وتكوين الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
دورة التوجه الادارى المتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط الاجراءات
دورة الديناميكية القيادية ,الاتصال الفعال وتحقيق المسار المتميز للفريق
دورة القيادة الاستراتيجية وضع الرؤيا المستقبلية واعداد الخطط الادارية وتحقيقها
دورة دينـاميكيــة الإتصال الفعــال وسيكـولوجيـة لغـــة الجســـد
دورة التعامل مع تطبيقات الإدارة الإلكترونية
دورة التحكم فى الضغوط والوقت وترتيب الاولويات
دورة هندسة الإبداع واستراتيجيات الأعمال الابتكارية
دورة النظم التطبيقية الحديثة لادارة الوثائق والمحفوظات والارشفة الرقمية للملفات
دورة الإدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل
دورة التميز الإداري فى تحديد الأولويات وإتخاذ القرارات تحت الضغوط
دورة المنظومة القيادية المتكاملة للتفكير الأستراتيجى الحيوي والاداء الابداعى لتحديد وتحقيق الأهداف
دورة تعزيز الفعالية الإدارية وبناء ثقافة تنظيمية وتحفيز الإبداع والابتكار
دورة استراتيجيات منع الصراعات وتسوية المنازعات والتميز فى التعامل مع الشخصيات الصعبة والعدائية
دورة ادارة المكاتب , التخطيط والتنظيم وتحديد الأهداف بكفاءة وفعالية
دورة الأساليب الحديثة لتبسيط إجراءات نظم العمل فى ظل منهج الجودة الشاملة
دورة المنهج المتكامل في استراتيجية كايزن اليابانية للتطوير المستمر
دورة تمكين , حفز والهام الاخرين و قيادة المواقف الصعبة والأزمات
دورة تحقيق الريادة القيادية الابداعية والوصول الى قمة التميز والانجاز
دورة القيادة التنفيذية, تقييم وتحليل التحديات والتخطيط الإستراتيجي
دورة الأساليب الحديثة في الإدارة عن طريق التخطيط الاستراتيجي والإتصال والقياس والتطبيق
دورة التخطيط , المتابعة , الريادة وتطوير بيئة ابتكارية فى العمل
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ) يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام