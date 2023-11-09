دورات البنوك والخدمات المالية ITRالقاهرة #دبـــــي #جده #الرياض#شرم الشيخ #اسطنبول #

#دورات_2024-2023
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى البنوك والخدمات المالية 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
…………………………………
دورة معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل
دورة النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
دورة اتقان أساسيات الصناعة المالية العالمية
دورة إدارة محافظ الأسهم
دورة كتابة التقارير للمدقق الداخلي
دورة إدارة الفروع المصرفية
دورة الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ICWIM
دورة المقاصة الإلكترونية للشيكات ( شيكـــات المقاصة )
دورة إعداد وتدقيق الاعتمادات المستندية
دورة مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف
دورة نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
دورة المحاسبة عن الإستثمارات وإدارة صناديق الإستثمار
دورة هيكلة القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دورة المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
دورة إستراتيجيات التسويق الفعال للخدمات المصرفية
دورة تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العملات
دورة الإستثمار في البورصات والأسواق المالية
دورة إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية
دورة الإئتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دورة الإستثمار فى الأوراق المالية
دورة التخطيط الإستراتيجي للأعمال المصرفية
دورة إدارة مخاطر الإئتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - القروض الإستهلاكية
دورة الإعتمادات المستندية المستوى الأساسى
دورة الخدمات البنكية الإلكترونية الشاملة
دورة إدارة ومعالجة الديون المتعثرة
دورة إعداد الموازنات المصرفية
دورة أساسيات الإستثمار
دورة أساسيات التحليل الإئتماني
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
#منتجع_التدريب_الدولى
#ITR_Center
بسم الله الرحمن الرحيم
يتشرف منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى البنوك والخدمات المالية 2023
التى سوف تعقد خلال العام 2023 & 2024
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان .........................
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام
أماكن الإنعقاد :
القاهرة – دبـــــي – جده – الرياض – شرم الشيخ – اسطنبول – ماليزيا – طوكيو - الاسكندرية
…………………………………
دورة معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل
دورة النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
دورة اتقان أساسيات الصناعة المالية العالمية
دورة إدارة محافظ الأسهم
دورة كتابة التقارير للمدقق الداخلي
دورة إدارة الفروع المصرفية
دورة الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار ICWIM
دورة المقاصة الإلكترونية للشيكات ( شيكـــات المقاصة )
دورة إعداد وتدقيق الاعتمادات المستندية
دورة مهارات إعداد وعرض التقاريرالمالية فى المصارف
دورة نظم الدفع الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية ومهام تطوير الخدمات المصرفية
دورة المحاسبة عن الإستثمارات وإدارة صناديق الإستثمار
دورة هيكلة القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دورة المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف
دورة إستراتيجيات التسويق الفعال للخدمات المصرفية
دورة تطبيقات الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العملات
دورة الإستثمار في البورصات والأسواق المالية
دورة إدارة المخاطر وضوابط تقييم محافظ الأوراق المالية
دورة الإئتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دورة الإستثمار فى الأوراق المالية
دورة التخطيط الإستراتيجي للأعمال المصرفية
دورة إدارة مخاطر الإئتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - القروض الإستهلاكية
دورة الإعتمادات المستندية المستوى الأساسى
دورة الخدمات البنكية الإلكترونية الشاملة
دورة إدارة ومعالجة الديون المتعثرة
دورة إعداد الموازنات المصرفية
دورة أساسيات الإستثمار
دورة أساسيات التحليل الإئتماني
للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى يرجى الاتصال بـ الاستاذ : شـــــادي محمد
mob & what’s app :002 01278655999
Email. shady@itregy.com
Website: www.itregy.com
ولكم جزيل الشكر والإحترام